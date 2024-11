Hokejoví mistři světa na Four Nations chybí. Jak příště naložit s Čechy?

Vždyť třeba nejlepší hokejista světa Connor McDavid o podobnou akci tuze stál, kanadský dres na sebe navlékl mimo mládežnické kategorie jen dvakrát na mistrovství světa. A jak známo, na něj se největší hvězdy pokaždé nadšeně nehrnou.

V únoru se v jedné kabině setká s Crosbym, MacKinnonem, Reinhartem nebo Makarem.

Nepřekvapí, pokud i tohle mužstvo časem dostane nálepku „Dream Team“ – Tým snů – po vzoru amerických basketbalistů z konce minulého století.

Ke Kanaďanům se přidají ještě Spojené státy, také Švédové a Finové. Další národy a opomenuté jedince čeká téměř dvoutýdenní dovolená. A to i ty, kteří patří mezi nejužší světovou špičku.

Vlastní totiž pas malého hokejového státu. Takové zařazení do stejné škatulky platí podle pravidel turnaje pro Čechy se Švýcary, paradoxně finalisty posledního světového šampionátu, ale také pro Slováky, Němce, Dány a další.

Stačí se podívat na aktuální bodování NHL a zjistíte, že na turnaji, o kterém v zámoří mluví jako o souboji nejlepších proti nejlepším, bude ve skutečnosti několik nejlepších chybět. A Rusy tentokrát opomeňme.

Čelo produktivity nejkvalitnější světové soutěže atakuje český útočník Martin Nečas, ve druhé desítce figuruje Němec Leon Draisaitl, v té třetí ho následují krajan Tim Stützle, také Slovinec Anže Kopitar, Švýcar Nico Hischier nebo Dán Nikolaj Ehlers.

A takto bychom mohli pokračovat.

Kanadská euforie po zisku Světového poháru v roce 2016. Zleva se radují Sidney Crosby, Patrice Bergeron, Corey Perry, Ryan Getzlaf a Brad Marchand.

Všichni ale mají smůlu, byť sami jistě moc dobře vědí, že čtyři preferované týmy ze zámoří a severu Evropy zkrátka musejí mít přednost. „Je to rychlý turnaj, není moc času na zápasy. Papírově na něm jsou čtyři nejlepší týmy,“ pronesl třeba útočník David Pastrňák.

Zároveň jde také o jediné čtyři národy, které mají v NHL z čeho vybírat a nemusejí nasadit všechny dostupné hráče. Další evropské státy by navíc samy tým ani nesložily. „Museli jsme celou akci vměstnat do co nejkratší doby, proto jsme sáhli k omezenému počtu týmů,“ vysvětloval před půl rokem ligový komisionář Gary Bettman.

Byl to právě Pastrňák, který krátce po zisku zlata z domácího mistrovství světa vyslovil v podcastu Spittin’ Chiclets pozoruhodnou myšlenku: „Co takhle protentokrát opět spojit Česko a Slovensko?“

Ačkoliv východní sousedé evidují v probíhajícím ročníku jen sedm hokejistů v NHL, díky třem obráncům by umožnili společný tým aspoň poskládat.

Stejným nápadem se zabýval třeba i renomovaný kanadský magazín The Hockey News. První trojku tvořil Pastrňák se Zachou a Palátem, Juraje Slafkovského zakomponoval do formace s Nečasem a Kämpfem, čtvrtou lajnu zase vyplnila jména Jakub Lauko, Martin Pospíšil a Tomáš Tatar. Vzadu by pomohli především Erik Černák s Martinem Fehérvárym, brankářů mají Češi dostatek (Dostál, Mrázek, Vejmelka).

Český tým na posledním Světovém poháru v roce 2016.

Poslední Světový pohár v roce 2016 s Čechy ještě počítal, ovšem tehdy hrál klíčovou roli především termín, jelikož se konal ještě před začátkem sezony, a kádr tak mohli dotvořit hráči z Evropy.

Tradiční čtyři země, Česko a Rusko doplnily ještě speciální výběr hráčů ze zámoří do 23 let a tým Evropy.

Jaké celky se zúčastní příštího ročníku této akce, který by měl zapadnout do kalendáře v roce 2028, ještě není známo, každopádně Češi rozhodně jistou účast vzhledem k úzkému počtu vyslanců v nejlepší lize na světě nemají.

Vznikne „Československo“, nebo se našinci stanou součástí evropského mixu?

Jen si to představte. Pastrňák vedle Draisaitla se Stützlem, rychlíci Nečas s Ehlersem na křídlech poctivce Hischiera, za nimi Josi, Seider nebo Hronek, v brance Dostál. Fandili byste?

Najednou by vznikl nabitý kádr, který by mohl konkurovat i Kanadě. S takovou by Češi možná měli šanci i na celkové vítězství.

Ale to, jak se se zemí úřadujících mistrů světa v zámoří počítá, ukážou až následující měsíce.