Finsko ještě zpřísní vízová pravidla, nechce v zemi ruské sportovce

„Vstup Rusů omezujeme již od roku 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Mimo jiné jsme přestali vydávat turistická víza,“ řekl Orpo televizní stanici MTV Uutiset.
Dodal, že vláda připravuje další opatření, která mají zabránit vstupu profesionálních sportovců do Finska, a že bude usilovat o koordinovaný postup v rámci celé Evropské unie. Již vydaná víza Finové rušit nebudou.
Tento měsíc budou finská střediska Levi a Ruka hostit závody Světového poháru ve sjezdovém lyžování a běhu na lyžích. V Helsinkách se bude konat závod Grand Prix v krasobruslení. Na jaře bude v Tampere mistrovství světa v krasobruslení. Příští rok bude Finsko také spolupořádat mistrovství Evropy basketbalistek.
Sportovní arbitrážní soud nedávno rozhodl o okamžitém návratu ruských hokejistů do mezinárodních turnajů navzdory nesouhlasu mezinárodní federace IIHF. Řada zemí včetně Česka s nimi odmítá hrát. Český svaz ledního hokeje bude jednat s vládou o tom, jak zamezit účasti ruských hokejistek na lednovém mistrovství světa do 18 let v Ostravě.