Finové nejprve přišli o první vyrovnávací trefu na 2:2. Dvanáct minut před koncem se Seveřané radovali jen chvilku, rozhodčí u videa odhalili, že Sakari Manninen puk do sítě zjevně kopl bruslí.
Dle reakcí hosté s tímto verdiktem snad i počítali, nijak je totiž rozpažení pruhovaných mužů nenadzdvihlo. To přišlo až v poslední minutě.
Jen 55 vteřin před závěrečnou sirénou Finové srovnali podruhé. A tentokrát už se zdálo, že je o gól nic nepřipraví. Jenže tomu tak nebylo.
Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli
Češi si i podruhé vzali výzvu a k velkému překvapení týmu Suomi i podruhé uspěli.
„Na základě toho, co jsme viděli na videu, šlo o jasný gól. Pokud k nějakému kontaktu došlo, bylo to dávno před střelou, což nijak neovlivnilo zákrok brankáře,“ čílil se Pennanen v rozhovoru pro TV5.
Klíčovou roli opět sehrál Manninen. Krátce před ránou Viliho Saarijärviho od modré čáry skutečně trochu brnkl hokejkou o pravou brusli brankáře Dominika Pavláta, který ovšem ztratil rovnováhu až o pár okamžiků později.
„Jenom jsem cítil, že jsem o něco zavadil a spadl. Možná i to nám nakonec pomohlo. Velká pochvala patří střídačce a našim videokoučům, že si výzvu vzali a byla úspěšná,“ hlásil sám Pavlát.
„Z hlediště přišel pokyn, ať si výzvu jednoznačně vezmeme. V takovém případě nepochybujeme, protože už byli úspěšní několikrát, odvádí výbornou práci,“ říkal spokojeně trenér Radim Rulík.
Výzvy? Neváháme a bereme, hlásil Rulík po výhře. Tým trápí viróza, vymění se brankáři
Kdežto Pennanen jen dodával: „Jsem opravdu zklamaný.“
Emoce cloumaly i s kapitánem Mikkem Lehtonenem, který krátce poté, co Lukáš Rousek pojišťoval výhru Čechů gólem do prázdné klece tři vteřiny před koncem, vyrazil směrem ke švédským rozhodčím a cosi na ně vykřikl.
Ti ho hned gestem vykázali do kabiny, vyfasoval trest 2+10 minut za nesportovní chování.
Ke kontroverznímu momentu z poslední minuty se vrátila i finská média, která měla pro Pennanena pochopení. „Skandální porážka. Antti Pennanen zuří,“ psal v titulku server Ilta-Sanomat. „Sny Lvů byly brutálně rozdrceny,“ čtete zase na portálu Iltalehti.
Finové prohráli v sezoně už třetí zápas ze čtyř, jediné vítězství zaznamenali na domácím turnaji právě proti Česku (4:2).
Rulíkovi svěřenci po dvou úvodních nezdarech dokázali porazit 4:0 Švýcarsko a ve čtvrtek v Liberci také Finsko. Další zápas je čeká v sobotu od 18 hodin proti Švýcarům, v neděli vyzvou od 11:45 Švédsko.