Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Autor:
  10:05
V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především hlavní trenér Antti Pennanen nesl rozhodnutí sudích velmi těžce.
Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich debatu sleduje i Hannes Bjorninen. | foto: ČTK

Trenér finských hokejistů Antti Pennanen gestikuluje na střídačce v zápase...
Zklamaní Finové stojí na modré čáře po porážce s Českem.
Finové se chystají na zápas s Českem.
Čeští hokejisté se radují z góu Ondřeje Kašeho.
16 fotografií

Finové nejprve přišli o první vyrovnávací trefu na 2:2. Dvanáct minut před koncem se Seveřané radovali jen chvilku, rozhodčí u videa odhalili, že Sakari Manninen puk do sítě zjevně kopl bruslí.

Dle reakcí hosté s tímto verdiktem snad i počítali, nijak je totiž rozpažení pruhovaných mužů nenadzdvihlo. To přišlo až v poslední minutě.

Jen 55 vteřin před závěrečnou sirénou Finové srovnali podruhé. A tentokrát už se zdálo, že je o gól nic nepřipraví. Jenže tomu tak nebylo.

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Češi si i podruhé vzali výzvu a k velkému překvapení týmu Suomi i podruhé uspěli.

„Na základě toho, co jsme viděli na videu, šlo o jasný gól. Pokud k nějakému kontaktu došlo, bylo to dávno před střelou, což nijak neovlivnilo zákrok brankáře,“ čílil se Pennanen v rozhovoru pro TV5.

Klíčovou roli opět sehrál Manninen. Krátce před ránou Viliho Saarijärviho od modré čáry skutečně trochu brnkl hokejkou o pravou brusli brankáře Dominika Pavláta, který ovšem ztratil rovnováhu až o pár okamžiků později.

Arttu Ruotsalainen se tvrdě srazil s brankářem Dominikem Pavlátem.

„Jenom jsem cítil, že jsem o něco zavadil a spadl. Možná i to nám nakonec pomohlo. Velká pochvala patří střídačce a našim videokoučům, že si výzvu vzali a byla úspěšná,“ hlásil sám Pavlát.

„Z hlediště přišel pokyn, ať si výzvu jednoznačně vezmeme. V takovém případě nepochybujeme, protože už byli úspěšní několikrát, odvádí výbornou práci,“ říkal spokojeně trenér Radim Rulík.

Výzvy? Neváháme a bereme, hlásil Rulík po výhře. Tým trápí viróza, vymění se brankáři

Kdežto Pennanen jen dodával: „Jsem opravdu zklamaný.“

Emoce cloumaly i s kapitánem Mikkem Lehtonenem, který krátce poté, co Lukáš Rousek pojišťoval výhru Čechů gólem do prázdné klece tři vteřiny před koncem, vyrazil směrem ke švédským rozhodčím a cosi na ně vykřikl.

Ti ho hned gestem vykázali do kabiny, vyfasoval trest 2+10 minut za nesportovní chování.

Zklamaní Finové stojí na modré čáře po porážce s Českem.

Ke kontroverznímu momentu z poslední minuty se vrátila i finská média, která měla pro Pennanena pochopení. „Skandální porážka. Antti Pennanen zuří,“ psal v titulku server Ilta-Sanomat. „Sny Lvů byly brutálně rozdrceny,“ čtete zase na portálu Iltalehti.

Finové prohráli v sezoně už třetí zápas ze čtyř, jediné vítězství zaznamenali na domácím turnaji právě proti Česku (4:2).

Rulíkovi svěřenci po dvou úvodních nezdarech dokázali porazit 4:0 Švýcarsko a ve čtvrtek v Liberci také Finsko. Další zápas je čeká v sobotu od 18 hodin proti Švýcarům, v neděli vyzvou od 11:45 Švédsko.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Chomutov vs. Poruba 2011Hokej - 31. kolo - 12. 12. 2025:Chomutov vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
12. 12. 17:30
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
St. Louis vs. ChicagoHokej - - 13. 12. 2025:St. Louis vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
13. 12. 02:00
  • 2.26
  • 4.05
  • 2.69
Utah vs. SeattleHokej - - 13. 12. 2025:Utah vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
13. 12. 03:00
  • 1.91
  • 4.14
  • 3.37
Finsko vs. ŠvédskoHokej - - 13. 12. 2025:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 12. 14:00
  • 2.80
  • 3.77
  • 2.20
Zlín vs. KolínHokej - 31. kolo - 13. 12. 2025:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
13. 12. 16:00
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
Sokolov vs. LitoměřiceHokej - 31. kolo - 13. 12. 2025:Sokolov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
13. 12. 17:00
  • 2.96
  • 4.19
  • 2.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Další čtyřicátník mezi střelci. Červenka pálí dál, po gólu hlásil: Dejte mi s tím pokoj!

Ke gólu si gratulují Filip Chlapík a Roman Červenka (vpravo), přijíždí k nim...

K této společnosti se připojil teprve jako třetí muž v historii. Roman Červenka se ve čtvrtek stal dalším čtyřicátníkem, který dokázal v dresu hokejové reprezentace vstřelit branku. „Ale radost z...

12. prosince 2025  8:39

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, Rittich vychytal triumf nad Anaheimem

Bostonský křídelník David Pastrňák přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bruins...

12. prosince 2025  5:49,  aktualizováno  7:11

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace prochází poslední zkouškou před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry odstartovaly výhrou českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy sledovat...

11. prosince 2025  11:08,  aktualizováno  23:39

Švédové v nájezdech udolali Švýcarsko, vyhráli i čtvrtý zápas na Euro Hockey Tour

Andre Petersson při nájezdu na Leonarda Genoniho.

Švédští hokejisté zvítězili při vstupu do Švýcarských her v Curychu nad domácí reprezentací 3:2 po nájezdech a uspěli i ve čtvrtém duelu v Euro Hockey Tour v sezoně. Po suverénním vystoupení na...

11. prosince 2025  23:10

Výzvy? Neváháme a bereme, hlásil Rulík po výhře. Tým trápí viróza, vymění se brankáři

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Odveta z prvního turnaje sezony se povedla, čeští hokejisté zdolali Finsko 3:1. Kouč Radim Rulík ocenil své svěřence za solidní výkon, vyzdvihl především dobrý pohyb. Jenže musí řešit také starosti....

11. prosince 2025  22:08

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

11. prosince 2025  21:16

Hokejistky na EHT v Lahti podlehly Švédkám, rozhodla první třetina

Česká hokejistka Daniela Pejšová (vpravo) útočí kolem Hanny Olssonové ze...

České hokejistky prohrály druhé utkání na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti se Švédkami 1:3. Šanci navázat na úvodní vítězství 2:1 nad Švýcarkami si svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové...

11. prosince 2025  16:55,  aktualizováno  20:29

Po začátku války podepsal v Rusku. Nyní bývalý reprezentant Červený posílil Tábor

Hokejový útočník Rudolf Červený.

Když v únoru 2022 vypukla válka na Ukrajině, nastupoval v té době v KHL za lotyšskou Rigu. Ta kvůli konfliktu soutěž opustila, on se ale do hokejové ligy, kterou hrají především ruské kluby, vrátil....

11. prosince 2025

Vejmelka nezastavil sérii porážek, Florida rozhodla gólem z 60. minuty

Útočník Floridy Mackie Samoskevich zakončuje z úhlu, po puku se natahuje...

Už potřetí za sebou v NHL neuspěli hokejisté Utahu. Naposledy tým českého brankáře Karla Vejmelky doma podlehl 3:4 Floridě, za kterou rozhodl gólem z 60. minuty centr Anton Lundell. Stejným výsledkem...

11. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:03

Jihlava vyhrála desátý zápas v řadě a vede o bod před Slavií, Zlín na dně

Edgars Kulda z Jihlavy slaví gól.

Desátý zápas v řadě vyhráli v první lize hokejisté Jihlavy, kteří porazili Litoměřice 6:2. V čele tabulky má Dukla dál jednobodový náskok před Slavií, kterou vystřídala na prvním místě v pondělí....

10. prosince 2025  21:18

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 30 225 volných pozic

Z Karlových Varů do Los Angeles. Čihař podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL

Karlovarský útočník Vojtěch Čihař.

Hokejový útočník Vojtěch Čihař opouští extraligové Karlovy Vary. Osmnáctiletý talent, jenž se na přelomu roku představí s juniorskou reprezentací na mistrovství světa v USA, podepsal tříletý...

10. prosince 2025  20:10

České hokejistky udolaly Švýcarsko i v Lahti, tentokrát 2:1

Klára Hymlárová zdraví fanoušky před utkáním o bronz.

České hokejistky zdolaly na úvod třetího turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti rivalky ze Švýcarska 2:1. Těsným rozdílem je porazily i potřetí v sezoně. Úvodní gól dala v 10. minutě Michaela...

10. prosince 2025  17:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.