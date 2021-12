Finští hokejisté berou na Channel One Cup devět nováčků a čtyři mistry světa

Komarov, který se v průběhu této sezony vrátil do Evropy z New York Islanders, je ve finské reprezentaci poprvé od září 2016, kdy se představil na Světovém poháru v Torontu. V NHL má bývalý hráč Toronta bilanci 491 zápasů a 170 bodů (63+107) a v play off 59 utkání a devět bodů 2+7. Je také vicemistrem světa z let 2014 a 2016 a na olympijských hrách v Soči v roce 2014 získal bronz.

Stříbro z letošního šampionátu v Rize mají gólman Harri Säteri z Novosibirsku, obránci Kaski, Ville Pokka z Omsku a Mikael Seppälä z Tappary Tampere a útočníci Teemu Turunen z Jokeritu Helsinky a Jere Karjalainen z Dinama Riga.

Dvě stříbra z MS mají ve sbírce beci Tommi Kivistö z Jokeritu Helsinky a Juuso Hietanen z Ambri-Piotty (2014 a 2016). Pokka je vicemistrem světa i z roku 2016 a útočník Miikka Salomäki z Örebra získal stříbro o dva roky dříve.

Útočník Markus Granlund z Ufy má na kontě v NHL za Calgary, Vancouver a Edmonton 335 zápasů a 101 bodů (58+43). V třech duelech play off přidal jednu přihrávku. Zkušenosti z NHL má i nováček Kossila, který za Anaheim sehrál 19 utkání (2+1). Salomäki za Nashville nasbíral ve 167 duelech 27 bodů (12+15) a v play off přidal další tři (1+2) ve 30 utkáních.

Další forvard Joonas Kemppainen, Komarovův spoluhráč, sehrál 44 duelů za Boston a nasbíral pět bodů (2+3) a Joonas Nättinen z Čerepovce dostal šanci v jednom utkání za Montreal.

Debutovat mohou brankáři Niilo Halonen z IFK Helsinky a Christian Heljanko z Tappary Tampere, obránci Arttu Pelli z Hämeenlinny a Peetro Seppälä z celku KooKoo Kouvola a útočníci Waltteri Merelä s Antonem Levtchim z Tappary Tampere, Kalle Kossila z Jokeritu Helsinky, Markus Nenonen z Hämeenlinny a Juuso Pärssinen z TPS Turku, který má bronz z letošního mistrovství světa dvacítek z Edmontonu.

Finové vstoupí do turnaje ve čtvrtek 16. prosince od 18:00 v Praze proti Česku. Po přesunu do Moskvy je čeká v sobotu Kanada a o den později domácí Rusko. Na listopadovém turnaji Karjala skončili Finové se šesti body ze tří zápasů druzí.