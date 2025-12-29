Finové se poučili od Kanady. Favorit si smlsnul na Lotyšsku a naladil se na Čechy

Finové navázali na úvodní vysoké vítězství nad dánským nováčkem 6:2.
Brankář Petteri Rimpinen jako první na šampionátu udržel čisté konto a stačilo mu k tomu pouhých sedm úspěšných zákroků. Tři body za gól a dvě asistence si připsal Heikki Ruohonen, dvakrát skóroval Emil Hemming.
Mistrovství světa hokejistů do 20 let v USA
Skupina B (Minneapolis)
Finsko - Lotyšsko 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 5. Hemming (Vanhanen), 15. Kuhta (Westergard), 20. Westergard (Nykyri, Miettinen), 22. Hemming (Vanhanen, Kiviharju), 35. Saarelainen (Ruohonen, Boelius), 43. Vesterinen (Nykyri, Kuhta), 46. Ruohonen (A. Koivu, Piiparinen), 51. Boelius (Ruohonen, Saarelainen). Rozhodčí: Österberg (Švéd.), Tobias - Gorcoff (oba USA), Thuma (ČR). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 3152
Tabulka
|1.
|Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|14:2
|6
|2.
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|0
|9:6
|5
|3.
|Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|12:9
|3
|4.
|Lotyšsko
|2
|0
|0
|1
|1
|1:10
|1
|5.
|Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:13
|0