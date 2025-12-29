Finové se poučili od Kanady. Favorit si smlsnul na Lotyšsku a naladil se na Čechy

  8:14
Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa hráčů do 20 let v americkém Minneapolis Lotyšsko 8:0 a dostali se s plným počtem šesti bodů do čela skupiny B o bod před Kanadu. Ta v noci na neděli zdolala Lotyše 2:1 až v prodloužení. Finové budou v pondělí od 21:30 SEČ třetím soupeřem českého týmu na turnaji.

Hokejisté Lotyšska na MS dvacítek. | foto: AP

Finové navázali na úvodní vysoké vítězství nad dánským nováčkem 6:2.

Brankář Petteri Rimpinen jako první na šampionátu udržel čisté konto a stačilo mu k tomu pouhých sedm úspěšných zákroků. Tři body za gól a dvě asistence si připsal Heikki Ruohonen, dvakrát skóroval Emil Hemming.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v USA

Skupina B (Minneapolis)

Finsko - Lotyšsko 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 5. Hemming (Vanhanen), 15. Kuhta (Westergard), 20. Westergard (Nykyri, Miettinen), 22. Hemming (Vanhanen, Kiviharju), 35. Saarelainen (Ruohonen, Boelius), 43. Vesterinen (Nykyri, Kuhta), 46. Ruohonen (A. Koivu, Piiparinen), 51. Boelius (Ruohonen, Saarelainen). Rozhodčí: Österberg (Švéd.), Tobias - Gorcoff (oba USA), Thuma (ČR). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 3152

Tabulka

1.Finsko2200014:26
2.Kanada211009:65
3.Česko2100112:93
4.Lotyšsko200111:101
5.Dánsko200024:130
Výsledky

29. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  8:28

