ONLINE: Finsko - Česko, chytá Bednář, vyhrají hokejisté poprvé pod Motákem?

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Sledujeme online   17:00
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Český útočník Matěj Stránský (uprostřed) poté, co skóroval proti Švédsku. | foto: ČTK

Čeští hokejisté nastupují k druhému utkání nové reprezentační sezony. V Helsinkách hrají s domácím Finskem, bojují o první vítězství po nástupu Zdeňka Motáka. V brance nastupuje Jan Bednář, kapitánem trenéři zvolili Daniela Voženílka. Utkání začíná v 17.30, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Národní tým zahájil Nocco Hockey Games před domácím publikem. Prosadili se Zohorna a Stránský, Češi ale Švédsku v O2 areně podlehli 2:3 po samostatných nájezdech.

ONLINE: Finsko - Česko

Utkání hokejové reprezentace sledujeme od 17.30 podrobně.

„Viděli jsme nasazení, bojovnost, obětavost a všechny atributy moderního hokeje. Potřebujeme ale vylepšit koncovku,“ hlásil Moták, pro něhož šlo o premiéru na reprezentační střídačce.

Do Helsinek s mužstvem odletěl v pátek odpoledne, už s sebou nevzal pětici z Pardubic (Červenka, Stránský, Tomášek, Smejkal, Košťálek), kterou v týdnu čeká utkání play off Ligy mistrů.

Česká sestava proti Finsku

Bednář (Frodl) – Kučeřík, Ticháček, J. Galvas, Šustr, L. Galvas, Zábranský, Kočí, Adámek – Blümel, Zohorna (A), Chlapík (A) – O. Kovařčík, Špaček, Voženílek (C) – Rychlovský, Myšák, Bambula – Pavlík, Konečný, Kunc – Fridrich

V sobotu se k mužstvu naopak připojil Petr Fridrich. „Kvůli malinkým zdravotním problémům jsme chtěli mít rezervu a jistotu, že budeme mít na víkend dost útočníků,“ vysvětloval asistent trenéra Richard Král.

Hráč finské SaiPy o tom věděl dopředu, jen si nechal poslat výstroj. V sestavě nechybí, oproti čtvrtečnímu duelu nastupují také Bednář, Ticháček, Pavlík, Kunc a Ondřej Kovařčík.

Moták o premiéře: Možná jsem barbar... Šance mrzí, na koncovce pojďme pracovat

Finové otevřeli nový ročník Euro Hockey Tour výhrou 3:1 nad Švýcarskem. Češi se střetávají se severským soupeřem poprvé od květnového čtvrtfinále mistrovství světa, které s pozdějšími šampiony prohráli 1:4.

Kdo bude úspěšnější tentokrát?

Euro Hockey Tour 7. 11. 2026 17:30
Finsko Finsko : Česko Česko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Saarinen (Rimpinen) – Rindell, Lehtonen (C), Järventie, Kuokkanen, Innala, Honka, Riikola – Nurmi, Lammikko (A), Rautiainen – Kukkonen, Pakarinen (A), Borgström – Mäkiaho, P. Seppälä, Erholtz – Päivärinta, Päkkilä.
Sestavy:
Bednář (Frodl) – Blümel, Zohorna (A), Chlapík (A), Kučeřík, Ticháček, Kovařčík, Špaček, Voženílek (C) – J. Galvas, Šustr, Rychlovský – Myšák, Bambula, T. Galvas – Zábranský, Pavlík, Konečný – Kunc, Kočí, Adámek.

Rozhodčí: Holm Christoffer, Holm Mikael – Niiranen, Pekkala

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Tipsport - partner programu
Finsko vs. ČeskoHokej - Euro Hockey Tour - 7. 11. 2026:Finsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
  • 1.81
  • 4.27
  • 3.65
Washington vs. FloridaHokej - - 7. 11. 2026:Washington vs. Florida //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:30
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Japonsko vs. DánskoHokej - Skupina B - 7. 11. 2026:Japonsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
7. 11. 19:00
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Německo vs. RakouskoHokej - Skupina A - 7. 11. 2026:Německo vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
7. 11. 19:00
  • 1.34
  • 4.93
  • 7.98
Nashville vs. St. LouisHokej - - 7. 11. 2026:Nashville vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
7. 11. 19:30
  • 2.58
  • 4.06
  • 2.44
Seattle vs. NY RangersHokej - - 7. 11. 2026:Seattle vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
7. 11. 23:00
  • 2.83
  • 4.09
  • 2.24
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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ONLINE: Finsko - Česko, chytá Bednář, vyhrají hokejisté poprvé pod Motákem?

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Český útočník Matěj Stránský (uprostřed) poté, co skóroval proti Švédsku.

Čeští hokejisté nastupují k druhému utkání nové reprezentační sezony. V Helsinkách hrají s domácím Finskem, bojují o první vítězství po nástupu Zdeňka Motáka. V brance nastupuje Jan Bednář, kapitánem...

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