Rulíkův styl nám prospívá, cítí Tomášek. Kouč mezitím chystá další změny

Češi mohli opět stavět na skvělém vstupu do duelu, ve čtvrtek Švédům dali v první části čtyři góly. Nyní vedli před zaplněnou halu v Tampere po necelých třinácti minutách o tři branky.

„Je to možná i trochu o štěstí,“ vysvětloval Tomášek v rozhovoru pro web Hokej.cz.

„Byl to ale jiný zápas než proti Švédsku,“ zdůraznil hlavní kouč Radim Rulík. „Finové se podívali na naše první utkání a chtěli se vyvarovat toho, abychom je něčím překvapili. Připravili se na nás, zanalyzovali si naši hru. My si však tím excelentním nástupem hodně pomohli.“

Jak navíc zaznívalo hned několikrát, když reprezentace pod novým trenérem v ostrém zápase narazila na první problém v podobě finského vyrovnání na 3:3. nesložila se. Ba naopak, z hráčů stále sálalo sebevědomí. Což jistě cítili i muži v kvádrech na střídačce.

„Nechceme působit na hráče tak, abychom je zneklidnili nebo je vyvedli ze zápasu. Snažíme se vše dělat tak, aby pořád měli víru. A to se určitě vyplatilo,“ říká jistě Rulík.

Jeho styl si pochvaluje i Tomášek, který se proti Suomi dvakrát prosadil: „Vyhovuje mi... Tohle je pro mě jednodušší, baví mě to a myslím si, že celkově to našemu týmu prospívá.“

Skvělé výkony mužstvu rychle vynesly první trofej. Karjalu národní tým vyhrál už dvakrát, a to v letech 2012 a 2019. Ani v jednom případě si však nepočínali tak suverénně jako právě nyní.

Hráčům ale evidentně o takové úspěchy moc nejde, cíl je i podle Tomáška jiný: „Zní to dobře, že jsme vyhráli. Je to pro nás takový bonus, chceme hlavně předvádět dobré výkony. Je to motivace do naší další práce.“

Útočník Färjestadu se však v dalším pokračování turnaje nepředstaví. Rulík jej v neděli proti Švýcarům nechá kvůli blížícím se zápasům Ligy mistrů odpočívat. Stejně jako pardubické obránce Tomáše Dvořáka s Janem Košťálkem. Chybět bude i jejich klubový spoluhráč Lukáš Sedlák. A Daniel Voženílek.

Český obránce Tomáš Dvořák (7) dohrává finského útočníka Henrika Borgströma před brankou Jakuba Málka.

„Obměníme sestavu a budeme se připravovat s maximální pokorou. Turnaj je složený ze tří utkání a nechtěli bychom, aby to bylo od zdi ke zdi. Chceme navázat na dva povedené zápasy,“ podotkl Rulík, jenž doufá, že si jeho svěřenci poradí i s kratším odpočinkem.

Švýcarsko, které zatím čeká na body, vyzvou už od 12 hodin.