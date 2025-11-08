Jednoznačná záležitost. Švédové si smlsli na Švýcarech, nasázeli jim osm branek

Švýcaři, kteří ve čtvrtek zahájili sezonu na mezinárodním poli vítězstvím nad Finy (3:1), přitom do zápasu vstoupili na výbornou.
Ubránili se při brzkém oslabení a Jung odčinil svůj prohřešek v šesté minutě vedoucím gólem. Švédové kontrovali v přesilovkách povedenou tečí De la Roseho a parádní souhrou, na jejímž konci byl Olofsson.
|
Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi
V nástupu do druhé třetiny se prosadili v početní výhodě také Švýcaři a Schmid vyrovnal, ale pak už se hrálo výhradně podle švédských not. Přečíslení dvou na nikoho zakončil v 27. minutě prakticky do prázdné branky Linus Johansson.
Ještě do druhé přestávky na něho navázali Brännström, Hedqvist a prvním dnešním zásahem Frödén, jenž v čase 39:58 zvýšil už na 6:2.
Švýcaři to pak zkusili už na konci 53. minuty bez gólmana Aeschlimanna a Knak snížil. Prázdnou branku ale potom trefil Frödén a v poslední minutě překonal švýcarského brankáře zblízka zakončující Ryfors.
10:48 de La Rose (Brännström, Frödén)
15:52 Olofsson (de La Rose, Frödén)
26:51 L. Johansson (Wingerli)
30:12 Brännström (L. Johansson, Larsson)
31:50 Hedqvist (Asplund)
39:58 Frödén (Brännström)
56:14 Frödén (Olofsson, Heed)
59:20 Ryfors (Frödén, Olofsson)
05:27 Jung (Sigrist)
21:41 Schmid (Kessler, Rohrbach)
55:28 Knak (Bertschy, Gross)
J. Johansson (Holm) – Heed (A), Hägg, Persson, Heens, Larsson, Brännström, Andersson – Frödén, Ryfors, Olofsson – Hartmann, de La Rose, Hugg – Sylvegård, Asplund, Hedqvist – Bengtsson (A), L. Johansson (C), Wingerli – Ehn.
Aeschlimann (Berra) – Fora (C), Frick, Heldner, Berni, Chanton, Jung, Gross – Bertschy (A), Schmid (A), Biasca – Rohrbach, Moy, Knak – Simion, Jäger, Herzog – Kessler, Sigrist, Nussbaumer – Baechler.
Rozhodčí: Kova, Vikman – Nurmio, Saarimäki
Počet diváků: 1731