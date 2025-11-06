Švýcarsko si vyšláplo na domácí tým, na úvod Finských her zapisuje výhru

Hokejisté Švýcarska vyhráli v úvodním zápase Finských her v Tampere nad domácím Finskem 3:1 a v sérii Euro Hockey Tour porazili Suomi podruhé za sebou. Navázali na vítězství ze začátku května z Českých her v Brně 8:2. Finové v sérii EHT počtvrté za sebou nebodovali, naposledy uspěli v únoru na Švédských hrách ve Stockholmu, kde zvítězili nad domácím Švédskem 4:1.

Švýcarští hráči slaví branku proti Finsku. | foto: AP

Při bezbrankovém stavu po úvodních dvou třetinách měl největší šanci krátce po první pauze domácí Patrik Puistola, který se ocitl sám před Retem Berrou, ale neuspěl. Švýcaři se vzápětí ubránili při vyloučení Tylera Moye, při kterém navíc hosté zahrozili z brejku. V 29. minutě trefil Julius Honka boční síť.

V 47. minutě po tečované střele Calvina Thürkaufa pomohla Harrimu Säterimu horní tyč. V čase 47:47 už se Švýcaři dočkali, finského gólmana překonal Ken Jäger. V 52. minutě se trefil Attilio Biasca a zvýšil na 2:0.

Necelé tři minuty před koncem při vyloučení Simona Knaka vykřesal Finsku naději Jere Innala, ale 24 sekund před koncem při power play do prázdné branky zpečetil výhru Švýcarska Christoph Bertschy.

Finské hokejové hry v Tampere

první turnaj Euro Hockey Tour

Finsko - Švýcarsko 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Branky a nahrávky: 58. J. Innala (M. Lehtonen, Rajala) - 48. Jäger (Herzog, Chanton), 52. Biasca (Baechler, Fora), 60. Bertschy. Rozhodčí: Magnusson, Österberg (oba Švéd.) - Hautamäki, Mäkinen (oba Fin.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 8146

Sestavy:
Finsko: Säteri - Saarijärvi, M. Lehtonen, Vatanen, J. Mattila, Honka, Rissanen, Kinnunen, R. Määttä - Puljujärvi, Manninen, Puistola - Tukiainen, Järvinen, Rajala - Erholtz, Ruotsalainen, J. Innala - Merelä, Korhonen, Puhakka - Nikkanen. Trenér: Antti Pennanen

Švýcarsko: Berra - Fora, Frick, Heldner, Berni, Gross, Geisser, Chanton - Bertschy, Thürkauf, Schmid - Rohrbach, Moy, Knak - Simion, Jäger, Herzog - Baechler, Nussbaumer, Biasca. Trenér: Patrick Fischer

