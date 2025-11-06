Švýcarsko si vyšláplo na domácí tým, na úvod Finských her zapisuje výhru

Při bezbrankovém stavu po úvodních dvou třetinách měl největší šanci krátce po první pauze domácí Patrik Puistola, který se ocitl sám před Retem Berrou, ale neuspěl. Švýcaři se vzápětí ubránili při vyloučení Tylera Moye, při kterém navíc hosté zahrozili z brejku. V 29. minutě trefil Julius Honka boční síť.
V 47. minutě po tečované střele Calvina Thürkaufa pomohla Harrimu Säterimu horní tyč. V čase 47:47 už se Švýcaři dočkali, finského gólmana překonal Ken Jäger. V 52. minutě se trefil Attilio Biasca a zvýšil na 2:0.
Necelé tři minuty před koncem při vyloučení Simona Knaka vykřesal Finsku naději Jere Innala, ale 24 sekund před koncem při power play do prázdné branky zpečetil výhru Švýcarska Christoph Bertschy.
Finské hokejové hry v Tampere
první turnaj Euro Hockey Tour
Finsko - Švýcarsko 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Sestavy:
Švýcarsko: Berra - Fora, Frick, Heldner, Berni, Gross, Geisser, Chanton - Bertschy, Thürkauf, Schmid - Rohrbach, Moy, Knak - Simion, Jäger, Herzog - Baechler, Nussbaumer, Biasca. Trenér: Patrick Fischer