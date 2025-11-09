Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, jak hráli Češi

Autor:
  15:10aktualizováno  18:55
Je za námi první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od od 6. do 9. listopadu předvedli na Finských hrách. V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy padli s domácím Finskem. Dojem napravili v neděli suverénní výhrou nad Švýcarskem. Výsledky turnaje i další zajímavosti naleznete v podrobném přehledu.

Jakub Flek v obležení švédských hráčů. | foto: AP

Program Finských hokejových her 2025

  • Turnaj odstartoval ve čtvrtek 6. listopadu, skončil v neděli 9. listopadu a byl prvním podnikem série Euro Hockey Tour.
  • Dějištěm her bylo finské město Tampere. Pouze duel Švédsko – Česko se hrál ve švédském Ängelholmu.
  • Finské hry ovládla bez ztráty reprezentace Švédska, před domácím výběrem, Češi skončili třetí, Švýcaři poslední.
DatumČasZápasVýsledek
6. 11.17:30Švýcarsko - Finsko3:1
6. 11.19:00Švédsko - Česko3:1
8. 11.12:00Švédsko - Švýcarsko8:3
8. 11.16:00Finsko - Česko4:2
9. 11.12:00Česko - Švýcarsko4:0
9. 11.16:00Finsko - Švédsko2:4

Konečná tabulka Finských hokejových her

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švédsko3300015:69
2.Česko310027:73
3.Finsko310027:93
4.Švýcarsko310026:133

Kde Finské hokejové hry sledovat

Všechna utkání českého národního týmu odvysílá Česká televize na programu ČT sport. Podrobné textové reportáže můžete sledovat také prostřednictvím iDNES.cz.

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Nominace týmů na Finské hry 2025

ČESKO

Hlavní kouč Radim Rulík na Finské hry zařadil do nominace devět mistrů světa z loňského šampionátu v Praze. V kádru není žádný nováček. Start v národním týmu nemá jen Pavel Čajan z Litvínova, který bude k dispozici před turnajem jako třetí gólman v tréninku.

Rulík nominoval na první akci sezony známé tváře. Překvapením debutant Čajan
PostJménoKlubZápasyBranky
BrankářJosef KořenářSparta Praha6
BrankářPetr KváčaLiberec6
BrankářPavel Čajan (náhradník)Litvínov0
ObránceLibor HájekPardubice363
ObránceJan KošťálekPardubice486
ObránceJan ŠčotkaKometa Brno511
ObránceLibor ZábranskýKometa Brno321
ObránceMarian AdámekTřinec51
ObránceTomáš CibulkaČeské Budějovice80
ObránceFilip PyrochtaMladá Boleslav572
ObránceRadim ŠimekLiberec415
ObránceMichal KempnýBrynäs/Švédsko9810
ObránceRadek KučeříkIlves Tampere/Fin.240
ÚtočníkJáchym KondelíkPardubice213
ÚtočníkJakub LaukoPardubice93
ÚtočníkLukáš SedlákPardubice4618
ÚtočníkOndřej BeránekKarlovy Vary8510
ÚtočníkJiří ČernochKarlovy Vary5512
ÚtočníkOndřej KovařčíkTřinec214
ÚtočníkDaniel KurovskýTřinec52
ÚtočníkJakub FlekKometa Brno10228
ÚtočníkFilip ChlapíkSparta Praha4110
ÚtočníkLuboš HorkýRögle/Švédsko122
ÚtočníkDominik KubalíkZug/Švýcarsko9741
ÚtočníkMatyáš KantnerKärpät Oulu/Finsko70
ÚtočníkKristian ReichelMannheim/Německo82
ÚtočníkMatěj StránskýDavos/Švýcarsko9019
ÚtočníkRadim ZohornaFärjestad/Švédsko262

Soupisky soupeřů

FINSKO

Hokejisté Finska mají v kádru šest olympijských vítězů z Pekingu z roku 2022. Kouč Antti Pennanen vybral do sedmadvacetičlenné nominace také šest nováčků.

PostJménoKlub
BrankářEmil LarmiFärjestad/Švédsko
BrankářHarri SäteriBiel-Bienne/Švýcarsko
ObránceRami MäättäÄssät Pori
ObránceJesper MattilaTappara Tampere
ObránceSami VatanenJyväskylä
ObránceSanteri HatakkaHV 71/Švédsko
ObránceJulius HonkaRapperswil-Jona/Švýcarsko
ObránceOskari LaaksonenBiel-Bienne/Švýcarsko
ObránceSanttu KinnunenLangnau/Švýcarsko
ObránceMikko LehtonenCurych/Švýcarsko
ObránceRasmus RissanenLinköping/Švédsko
ObránceVili SaarijärviŽeneva/Švýcarsko
ÚtočníkOtto KivenmäkiSaiPa Lappeenranta
ÚtočníkHenri NikkanenSaiPa Lappeenranta
ÚtočníkJere InnalaFrölunda/Švédsko
ÚtočníkArttu RuotsalainenFrölunda/Švédsko
ÚtočníkSakari ManninenŽeneva/Švýcarsko
ÚtočníkJesse PuljujärviŽeneva/Švýcarsko
ÚtočníkEemil ErholtzKärpät Oulu
ÚtočníkJan-Mikael JärvinenÄssät Pori
ÚtočníkBenjamin KorhonenKalPa Kuopio
ÚtočníkLeevi TukiainenJyväskylä
ÚtočníkWaltteri MereläBern/Švýcarsko
ÚtočníkSaku MäenalanenLangnau/Švýcarsko
ÚtočníkMarkus NurmiLulea/Švédsko
ÚtočníkPatrik PuistolaÖrebro/Švédsko
ÚtočníkToni RajalaBiel-Bienne/Švýcarsko

ŠVÉDSKO

Útočník Nicklas Bäckström, který se po téměř dvouleté pauze po působení v NHL ve Washingtonu vrátil k hokeji v dresu Brynäs, nechybí v nominaci hokejistů Švédska. Kouč Sam Hallam zařadil do čtyřiadvacetičlenného výběru na první díl Euro Hockey Tour v sezoně také tři nováčky.

PostJménoKlub
BrankářArvid HolmRögle
BrankářJacob JohanssonTimra
ObránceAxel AnderssonBrynäs
ObránceRobert HäggBrynäs
ObránceGabriel CarlssonFärjestad
ObránceJoel PerssonVäxjö
ObránceTim HeedAmbri-Piotta/Švýcarsko
ObránceErik BrännströmLausanne/Švýcarsko
ObránceJacob LarssonRapperswil-Jona/Švýcarsko
ObránceAnton LindholmBern/Švýcarsko
ÚtočníkRasmus AsplundRögle
ÚtočníkAnton BengtssonRögle
ÚtočníkFelix NilssonRögle
ÚtočníkJacob de la RoseFribourg-Gottéron/Švýcarsko
ÚtočníkMarcus SörensenFribourg-Gottéron/Švýcarsko
ÚtočníkNicklas BäckströmBrynäs
ÚtočníkChristoffer EhnLinköping
ÚtočníkRickard HuggSkelleftea AIK
ÚtočníkMax FribergFrölunda
ÚtočníkIsac HedqvistLulea
ÚtočníkLinus JohanssonFärjestad
ÚtočníkJesper FrödénCurych/Švédsko
ÚtočníkMarcus SylvegardBiel-Bienne/Švýcarsko
ÚtočníkAndreas WingerliZug/Švýcarsko

ŠVÝCARSKO

Patnáct vicemistrů světa z let 2018, 2024 či z letoška zařadil do nominace na Finské hry v Tampere trenér hokejistů Švýcarska Patrick Fischer. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru má i jednoho nováčka, kterým je pětadvacetiletý obránce Nico Gross z Davosu. Z týmu suverénního lídra švýcarské ligy je v nominaci devět zástupců.

PostJménoKlub
BrankářSandro AeschlimannDavos
BrankářReto BerraFribourg-Gottéron
ObránceMichael ForaDavos
ObránceLukas FrickDavos
ObránceNico GrossDavos
ObránceSven JungDavos
ObránceTim BerniŽeneva
ObránceTobias GeisserZug
ObránceFabian HeldnerLausanne
ObránceDominik EgliFrölunda/Švédsko
ÚtočníkChristoph BertschyFribourg-Gottéron
ÚtočníkAttilio BiascaFribourg-Gottéron
ÚtočníkSandro SchmidFribourg-Gottéron
ÚtočníkTino KesslerDavos
ÚtočníkSimon KnakDavos
ÚtočníkValentin NussbaumerDavos
ÚtočníkKen JägerLausanne
ÚtočníkThéo RochetteLausanne
ÚtočníkTyler MoyRapperswil-Jona
ÚtočníkJonas TaibelRapperswil-Jona
ÚtočníkNicolas BaechlerCurych
ÚtočníkFabrice HerzogZug
ÚtočníkDario RohrbachLangnau
ÚtočníkCalvin ThürkaufLugano

Vítězové Finských her v posledních letech

RokVítěz
2024Finsko
2023Česko
2022Švédsko
2021Švédsko
2020Rusko
2019Česko
2018Rusko
2017Finsko
2016Rusko
2015Švédsko
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Sparta vs. LiberecHokej - 35. kolo - 9. 11. 2025:Sparta vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.90
  • 3.70
  • 4.00
Detroit vs. ChicagoHokej - - 9. 11. 2025:Detroit vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.90
  • 4.20
  • 3.40
Pittsburgh vs. Los AngelesHokej - - 9. 11. 2025:Pittsburgh vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
9. 11. 20:00
  • 3.08
  • 4.10
  • 2.10
Dallas vs. SeattleHokej - - 10. 11. 2025:Dallas vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
10. 11. 01:00
  • 1.80
  • 4.39
  • 3.82
Ottawa vs. UtahHokej - - 10. 11. 2025:Ottawa vs. Utah //www.idnes.cz/sport
10. 11. 01:00
  • 2.44
  • 4.06
  • 2.58
Toronto vs. CarolinaHokej - - 10. 11. 2025:Toronto vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
10. 11. 01:00
  • 2.75
  • 4.13
  • 2.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

Vladaře vyhnalo Toronto z branky. Boston udolal Carolinu, Nečas pálil za Colorado

Gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání proti Torontu.

Boston díky gólům ze třetí třetiny urval v NHL těsný triumf 2:1 nad hokejisty Caroliny, zvítězil tak už potřetí za sebou. Hvězdný David Pastrňák tentokrát nebodoval, centr Pavel Zacha asistoval u...

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Sparťanský obránce Aaron Irving se raduje z gólu proti Třinci.

Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...

ONLINE: Sparta - Liberec 2:2. Pražané srovnávají, dělovkou se prosazuje Irving

Sledujeme online
Sparťanští hokejisté se radují z gólu Pavla Kousala.

Hokejová extraliga mimořádně nespí ani o reprezentační pauze. Netradiční předehrávkou 35. kola její nedělní program vyplňuje souboj Sparty s Libercem, kterým právě kvůli povinnostem v národních...

9. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  19:26

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025,  aktualizováno  9. 11. 19:16

Triumf bez zaváhání. Švédové si na první akci Euro Hockey Tour poradili i s Finskem

Švédští hokejisté s trofejí pro vítěze Finských her.

Švédští hokejisté zvítězili na Finských hrách v Tampere nad domácí reprezentací 4:2 a ovládli turnaj bez ztráty bodu. Finové skončili třetí se stejným ziskem tří bodů jako druhé Česko a čtvrté...

9. listopadu 2025  19:07

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, jak hráli Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je za námi první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od od 6. do 9. listopadu předvedli na Finských hrách. V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy padli...

9. listopadu 2025  15:10,  aktualizováno  18:55

Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL

Kanadský brankář Malcolm Subban.

Hokejové Pardubice ohlásily novou posilu, do extraligy přichází kanadský brankář Malcolm Subban, který má za sebou 87 zápasů v NHL. Mladší bratr někdejšího hvězdného obránce P.K. Subbana naposledy...

9. listopadu 2025  17:25

Hlavně nebýt bez výhry! Češi v novém hávu zabrali. Dal bych i Spartu, žertoval Chlapík

Český útočník Filip Chlapík míří po vstřelené brance slavit ke střídačce.

„Asi nejlepší zápas turnaje.“ Z hodnocení nedělního výkonu českých hokejistů v podání tříbodového Filipa Chlapíka by šlo bez váhání vyškrtnout první slůvko. Národní tým do souboje se Švýcary vstoupil...

9. listopadu 2025  17:06

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  14:40

Pastrňák má 399. gól v NHL, Colorado smetlo Oilers. Zápas hrůzy pro Vejmelku

David Pastrňák slaví gól Bruins proti Torontu.

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 2:1 po nájezdech nad Pittsburghem. Domácí Devils s Ondřejem Palátem v sestavě se tak průběžně dostali do čela Metropolitní divize, vedení...

8. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  9. 11. 8:53

Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Když s Piráty na jaře 2012 vybojoval extraligu, dostal stejně jako celý tým zlatý, postupový prsten. Když klubového moderátora 11 let poté postihla mrtvice, věnoval zlatý šperk do aukce, aby...

9. listopadu 2025  6:50

Jako vyhrabané rolexky. Čajka se musí v hodinářském ráji s nákupy krotit

Premium
Petr Čajka z Bielu v zápase s Ambri Piottou

Od našeho spolupracovníka ve Švýcarsku Ze čtvrti Mett mu stačí dvacet minut svižné chůze podél říčky Schüss, která zásobuje místní jezero. Když se ohlédne směrem vpravo, v dáli spatří Tissot Arenu, domov hokejistů EHC Biel. Ještě pár...

9. listopadu 2025

Nejde hrát jen třetinu... Češi až příliš pozdě napravovali dojem. Nestíhali jsme, ví Rulík

Finští hokejisté se radují z gólu proti Česku.

I kdyby čeští hokejisté z druhého utkání sezony nakonec vytěžili body, jistě by cítili, že jejich hra dost drhne. Nakonec ale na Finských hrách opět padli, opět zaslouženě. Domácí celek si vítězství...

8. listopadu 2025  21:20

Kolín zdolal Litoměřice a je druhý. Zlín se trápí, prohrál počtvrté za sebou

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Hokejisté Kolína porazili v souboji o druhé místo v tabulce první ligy Litoměřice 5:3. Středočeský celek ztrácí na Slavii 12 bodů, vedoucí Pražané zdolali v páteční předehrávce 20. kola B-mužstvo...

8. listopadu 2025  20:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.