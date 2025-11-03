Program Finských hokejových her 2025
- Turnaj odstartuje ve čtvrtek 6. listopadu, skončí v neděli 9. listopadu a je prvním podnikem série Euro Hockey Tour.
- Dějištěm her je finské město Tampere. Pouze duel Švédsko – Česko se odehraje ve švédském Ängelholmu.
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|6. 11.
|17:30
|Švýcarsko - Finsko
|6. 11.
|19:00
|Švédsko - Česko
|8. 11.
|12:00
|Švédsko - Švýcarsko
|8. 11.
|16:00
|Finsko - Česko
|9. 11.
|12:00
|Česko - Švýcarsko
|9. 11.
|16:00
|Finsko - Švédsko
Tabulka Finských hokejových her
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Kde Finské hokejové hry sledovat
Všechna utkání českého národního týmu odvysílá Česká televize na programu ČT Sport. Podrobné textové reportáže můžete sledovat také prostřednictvím iDNES.cz.
Nominace týmů na Finské hry 2025
ČESKO
Hlavní kouč Radim Rulík na Finské hry zařadil do nominace na Finské hry devět mistrů světa z loňského šampionátu v Praze. V kádru není žádný nováček. Start v národním týmu nemá jen Pavel Čajan z Litvínova, který bude k dispozici před turnajem jako třetí gólman v tréninku.
|Post
|Jméno
|Klub
|Zápasy
|Branky
|Brankář
|Josef Kořenář
|Sparta Praha
|6
|Brankář
|Petr Kváča
|Liberec
|6
|Brankář
|Pavel Čajan (náhradník)
|Litvínov
|0
|Obránce
|Libor Hájek
|Pardubice
|36
|3
|Obránce
|Jan Košťálek
|Pardubice
|48
|6
|Obránce
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|51
|1
|Obránce
|Libor Zábranský
|Kometa Brno
|32
|1
|Obránce
|Marian Adámek
|Třinec
|5
|1
|Obránce
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|8
|0
|Obránce
|Filip Pyrochta
|Mladá Boleslav
|57
|2
|Obránce
|Radim Šimek
|Liberec
|41
|5
|Obránce
|Michal Kempný
|Brynäs/Švédsko
|98
|10
|Obránce
|Radek Kučeřík
|Ilves Tampere/Fin.
|24
|0
|Útočník
|Jáchym Kondelík
|Pardubice
|21
|3
|Útočník
|Jakub Lauko
|Pardubice
|9
|3
|Útočník
|Lukáš Sedlák
|Pardubice
|46
|18
|Útočník
|Ondřej Beránek
|Karlovy Vary
|85
|10
|Útočník
|Jiří Černoch
|Karlovy Vary
|55
|12
|Útočník
|Ondřej Kovařčík
|Třinec
|21
|4
|Útočník
|Daniel Kurovský
|Třinec
|5
|2
|Útočník
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|102
|28
|Útočník
|Filip Chlapík
|Sparta Praha
|41
|10
|Útočník
|Luboš Horký
|Rögle/Švédsko
|12
|2
|Útočník
|Dominik Kubalík
|Zug/Švýcarsko
|97
|41
|Útočník
|Matyáš Kantner
|Kärpät Oulu/Finsko
|7
|0
|Útočník
|Kristian Reichel
|Mannheim/Německo
|8
|2
|Útočník
|Matěj Stránský
|Davos/Švýcarsko
|90
|19
|Útočník
|Radim Zohorna
|Färjestad/Švédsko
|26
|2
Soupisky soupeřů
FINSKO
Hokejisté Finska mají v kádru šest olympijských vítězů z Pekingu z roku 2022. Kouč Antti Pennanen vybral do sedmadvacetičlenné nominace také šest nováčků.
|Post
|Jméno
|Klub
|Brankář
|Emil Larmi
|Färjestad/Švédsko
|Brankář
|Harri Säteri
|Biel-Bienne/Švýcarsko
|Obránce
|Rami Määttä
|Ässät Pori
|Obránce
|Jesper Mattila
|Tappara Tampere
|Obránce
|Sami Vatanen
|Jyväskylä
|Obránce
|Santeri Hatakka
|HV 71/Švédsko
|Obránce
|Julius Honka
|Rapperswil-Jona/Švýcarsko
|Obránce
|Oskari Laaksonen
|Biel-Bienne/Švýcarsko
|Obránce
|Santtu Kinnunen
|Langnau/Švýcarsko
|Obránce
|Mikko Lehtonen
|Curych/Švýcarsko
|Obránce
|Rasmus Rissanen
|Linköping/Švédsko
|Obránce
|Vili Saarijärvi
|Ženeva/Švýcarsko
|Útočník
|Otto Kivenmäki
|SaiPa Lappeenranta
|Útočník
|Henri Nikkanen
|SaiPa Lappeenranta
|Útočník
|Jere Innala
|Frölunda/Švédsko
|Útočník
|Arttu Ruotsalainen
|Frölunda/Švédsko
|Útočník
|Sakari Manninen
|Ženeva/Švýcarsko
|Útočník
|Jesse Puljujärvi
|Ženeva/Švýcarsko
|Útočník
|Eemil Erholtz
|Kärpät Oulu
|Útočník
|Jan-Mikael Järvinen
|Ässät Pori
|Útočník
|Benjamin Korhonen
|KalPa Kuopio
|Útočník
|Leevi Tukiainen
|Jyväskylä
|Útočník
|Waltteri Merelä
|Bern/Švýcarsko
|Útočník
|Saku Mäenalanen
|Langnau/Švýcarsko
|Útočník
|Markus Nurmi
|Lulea/Švédsko
|Útočník
|Patrik Puistola
|Örebro/Švédsko
|Útočník
|Toni Rajala
|Biel-Bienne/Švýcarsko
ŠVÉDSKO
Útočník Nicklas Bäckström, který se po téměř dvouleté pauze po působení v NHL ve Washingtonu vrátil k hokeji v dresu Brynäs, nechybí v nominaci hokejistů Švédska. Kouč Sam Hallam zařadil do čtyřiadvacetičlenného výběru na první díl Euro Hockey Tour v sezoně také tři nováčky.
|Post
|Jméno
|Klub
|Brankář
|Arvid Holm
|Rögle
|Brankář
|Jacob Johansson
|Timra
|Obránce
|Axel Andersson
|Brynäs
|Obránce
|Robert Hägg
|Brynäs
|Obránce
|Gabriel Carlsson
|Färjestad
|Obránce
|Joel Persson
|Växjö
|Obránce
|Tim Heed
|Ambri-Piotta/Švýcarsko
|Obránce
|Erik Brännström
|Lausanne/Švýcarsko
|Obránce
|Jacob Larsson
|Rapperswil-Jona/Švýcarsko
|Obránce
|Anton Lindholm
|Bern/Švýcarsko
|Útočník
|Rasmus Asplund
|Rögle
|Útočník
|Anton Bengtsson
|Rögle
|Útočník
|Felix Nilsson
|Rögle
|Útočník
|Jacob de la Rose
|Fribourg-Gottéron/Švýcarsko
|Útočník
|Marcus Sörensen
|Fribourg-Gottéron/Švýcarsko
|Útočník
|Nicklas Bäckström
|Brynäs
|Útočník
|Christoffer Ehn
|Linköping
|Útočník
|Rickard Hugg
|Skelleftea AIK
|Útočník
|Max Friberg
|Frölunda
|Útočník
|Isac Hedqvist
|Lulea
|Útočník
|Linus Johansson
|Färjestad
|Útočník
|Jesper Frödén
|Curych/Švédsko
|Útočník
|Marcus Sylvegard
|Biel-Bienne/Švýcarsko
|Útočník
|Andreas Wingerli
|Zug/Švýcarsko
ŠVÝCARSKO
Patnáct vicemistrů světa z let 2018, 2024 či z letoška zařadil do nominace na Finské hry v Tampere trenér hokejistů Švýcarska Patrick Fischer. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru má i jednoho nováčka, kterým je pětadvacetiletý obránce Nico Gross z Davosu. Z týmu suverénního lídra švýcarské ligy je v nominaci devět zástupců.
|Post
|Jméno
|Klub
|Brankář
|Sandro Aeschlimann
|Davos
|Brankář
|Reto Berra
|Fribourg-Gottéron
|Obránce
|Michael Fora
|Davos
|Obránce
|Lukas Frick
|Davos
|Obránce
|Nico Gross
|Davos
|Obránce
|Sven Jung
|Davos
|Obránce
|Tim Berni
|Ženeva
|Obránce
|Tobias Geisser
|Zug
|Obránce
|Fabian Heldner
|Lausanne
|Obránce
|Dominik Egli
|Frölunda/Švédsko
|Útočník
|Christoph Bertschy
|Fribourg-Gottéron
|Útočník
|Attilio Biasca
|Fribourg-Gottéron
|Útočník
|Sandro Schmid
|Fribourg-Gottéron
|Útočník
|Tino Kessler
|Davos
|Útočník
|Simon Knak
|Davos
|Útočník
|Valentin Nussbaumer
|Davos
|Útočník
|Ken Jäger
|Lausanne
|Útočník
|Théo Rochette
|Lausanne
|Útočník
|Tyler Moy
|Rapperswil-Jona
|Útočník
|Jonas Taibel
|Rapperswil-Jona
|Útočník
|Nicolas Baechler
|Curych
|Útočník
|Fabrice Herzog
|Zug
|Útočník
|Dario Rohrbach
|Langnau
|Útočník
|Calvin Thürkauf
|Lugano
Vítězové Karjala Cupu v posledních letech
|Rok
|Vítěz
|2024
|Finsko
|2023
|Česko
|2022
|Švédsko
|2021
|Švédsko
|2020
|Rusko
|2019
|Česko
|2018
|Rusko
|2017
|Finsko
|2016
|Rusko
|2015
|Švédsko