Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

  14:59
Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od 6. do 9. listopadu předvedou na Finských hrách (Karjala Cup). Program zápasů, výsledky, soupisky i kde turnaj sledovat naleznete v podrobném přehledu.

Trenér českých hokejistů Radim Rulík. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Program Finských hokejových her 2025

  • Turnaj odstartuje ve čtvrtek 6. listopadu, skončí v neděli 9. listopadu a je prvním podnikem série Euro Hockey Tour.
  • Dějištěm her je finské město Tampere. Pouze duel Švédsko – Česko se odehraje ve švédském Ängelholmu.
DatumČasZápasVýsledek
6. 11.17:30Švýcarsko - Finsko
6. 11.19:00Švédsko - Česko
8. 11.12:00Švédsko - Švýcarsko
8. 11.16:00Finsko - Česko
9. 11.12:00Česko - Švýcarsko
9. 11.16:00Finsko - Švédsko

Tabulka Finských hokejových her

TýmZVVPPPPSkóreB
Finsko000000:00
Česko000000:00
Švýcarsko000000:00
Švédsko000000:00

Kde Finské hokejové hry sledovat

Všechna utkání českého národního týmu odvysílá Česká televize na programu ČT Sport. Podrobné textové reportáže můžete sledovat také prostřednictvím iDNES.cz.

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Nominace týmů na Finské hry 2025

ČESKO

Hlavní kouč Radim Rulík na Finské hry zařadil do nominace na Finské hry devět mistrů světa z loňského šampionátu v Praze. V kádru není žádný nováček. Start v národním týmu nemá jen Pavel Čajan z Litvínova, který bude k dispozici před turnajem jako třetí gólman v tréninku.

Rulík nominoval na první akci sezony známé tváře. Překvapením debutant Čajan
PostJménoKlubZápasyBranky
BrankářJosef KořenářSparta Praha6
BrankářPetr KváčaLiberec6
BrankářPavel Čajan (náhradník)Litvínov0
ObránceLibor HájekPardubice363
ObránceJan KošťálekPardubice486
ObránceJan ŠčotkaKometa Brno511
ObránceLibor ZábranskýKometa Brno321
ObránceMarian AdámekTřinec51
ObránceTomáš CibulkaČeské Budějovice80
ObránceFilip PyrochtaMladá Boleslav572
ObránceRadim ŠimekLiberec415
ObránceMichal KempnýBrynäs/Švédsko9810
ObránceRadek KučeříkIlves Tampere/Fin.240
ÚtočníkJáchym KondelíkPardubice213
ÚtočníkJakub LaukoPardubice93
ÚtočníkLukáš SedlákPardubice4618
ÚtočníkOndřej BeránekKarlovy Vary8510
ÚtočníkJiří ČernochKarlovy Vary5512
ÚtočníkOndřej KovařčíkTřinec214
ÚtočníkDaniel KurovskýTřinec52
ÚtočníkJakub FlekKometa Brno10228
ÚtočníkFilip ChlapíkSparta Praha4110
ÚtočníkLuboš HorkýRögle/Švédsko122
ÚtočníkDominik KubalíkZug/Švýcarsko9741
ÚtočníkMatyáš KantnerKärpät Oulu/Finsko70
ÚtočníkKristian ReichelMannheim/Německo82
ÚtočníkMatěj StránskýDavos/Švýcarsko9019
ÚtočníkRadim ZohornaFärjestad/Švédsko262

Soupisky soupeřů

FINSKO

Hokejisté Finska mají v kádru šest olympijských vítězů z Pekingu z roku 2022. Kouč Antti Pennanen vybral do sedmadvacetičlenné nominace také šest nováčků.

PostJménoKlub
BrankářEmil LarmiFärjestad/Švédsko
BrankářHarri SäteriBiel-Bienne/Švýcarsko
ObránceRami MäättäÄssät Pori
ObránceJesper MattilaTappara Tampere
ObránceSami VatanenJyväskylä
ObránceSanteri HatakkaHV 71/Švédsko
ObránceJulius HonkaRapperswil-Jona/Švýcarsko
ObránceOskari LaaksonenBiel-Bienne/Švýcarsko
ObránceSanttu KinnunenLangnau/Švýcarsko
ObránceMikko LehtonenCurych/Švýcarsko
ObránceRasmus RissanenLinköping/Švédsko
ObránceVili SaarijärviŽeneva/Švýcarsko
ÚtočníkOtto KivenmäkiSaiPa Lappeenranta
ÚtočníkHenri NikkanenSaiPa Lappeenranta
ÚtočníkJere InnalaFrölunda/Švédsko
ÚtočníkArttu RuotsalainenFrölunda/Švédsko
ÚtočníkSakari ManninenŽeneva/Švýcarsko
ÚtočníkJesse PuljujärviŽeneva/Švýcarsko
ÚtočníkEemil ErholtzKärpät Oulu
ÚtočníkJan-Mikael JärvinenÄssät Pori
ÚtočníkBenjamin KorhonenKalPa Kuopio
ÚtočníkLeevi TukiainenJyväskylä
ÚtočníkWaltteri MereläBern/Švýcarsko
ÚtočníkSaku MäenalanenLangnau/Švýcarsko
ÚtočníkMarkus NurmiLulea/Švédsko
ÚtočníkPatrik PuistolaÖrebro/Švédsko
ÚtočníkToni RajalaBiel-Bienne/Švýcarsko

ŠVÉDSKO

Útočník Nicklas Bäckström, který se po téměř dvouleté pauze po působení v NHL ve Washingtonu vrátil k hokeji v dresu Brynäs, nechybí v nominaci hokejistů Švédska. Kouč Sam Hallam zařadil do čtyřiadvacetičlenného výběru na první díl Euro Hockey Tour v sezoně také tři nováčky.

PostJménoKlub
BrankářArvid HolmRögle
BrankářJacob JohanssonTimra
ObránceAxel AnderssonBrynäs
ObránceRobert HäggBrynäs
ObránceGabriel CarlssonFärjestad
ObránceJoel PerssonVäxjö
ObránceTim HeedAmbri-Piotta/Švýcarsko
ObránceErik BrännströmLausanne/Švýcarsko
ObránceJacob LarssonRapperswil-Jona/Švýcarsko
ObránceAnton LindholmBern/Švýcarsko
ÚtočníkRasmus AsplundRögle
ÚtočníkAnton BengtssonRögle
ÚtočníkFelix NilssonRögle
ÚtočníkJacob de la RoseFribourg-Gottéron/Švýcarsko
ÚtočníkMarcus SörensenFribourg-Gottéron/Švýcarsko
ÚtočníkNicklas BäckströmBrynäs
ÚtočníkChristoffer EhnLinköping
ÚtočníkRickard HuggSkelleftea AIK
ÚtočníkMax FribergFrölunda
ÚtočníkIsac HedqvistLulea
ÚtočníkLinus JohanssonFärjestad
ÚtočníkJesper FrödénCurych/Švédsko
ÚtočníkMarcus SylvegardBiel-Bienne/Švýcarsko
ÚtočníkAndreas WingerliZug/Švýcarsko

ŠVÝCARSKO

Patnáct vicemistrů světa z let 2018, 2024 či z letoška zařadil do nominace na Finské hry v Tampere trenér hokejistů Švýcarska Patrick Fischer. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru má i jednoho nováčka, kterým je pětadvacetiletý obránce Nico Gross z Davosu. Z týmu suverénního lídra švýcarské ligy je v nominaci devět zástupců.

PostJménoKlub
BrankářSandro AeschlimannDavos
BrankářReto BerraFribourg-Gottéron
ObránceMichael ForaDavos
ObránceLukas FrickDavos
ObránceNico GrossDavos
ObránceSven JungDavos
ObránceTim BerniŽeneva
ObránceTobias GeisserZug
ObránceFabian HeldnerLausanne
ObránceDominik EgliFrölunda/Švédsko
ÚtočníkChristoph BertschyFribourg-Gottéron
ÚtočníkAttilio BiascaFribourg-Gottéron
ÚtočníkSandro SchmidFribourg-Gottéron
ÚtočníkTino KesslerDavos
ÚtočníkSimon KnakDavos
ÚtočníkValentin NussbaumerDavos
ÚtočníkKen JägerLausanne
ÚtočníkThéo RochetteLausanne
ÚtočníkTyler MoyRapperswil-Jona
ÚtočníkJonas TaibelRapperswil-Jona
ÚtočníkNicolas BaechlerCurych
ÚtočníkFabrice HerzogZug
ÚtočníkDario RohrbachLangnau
ÚtočníkCalvin ThürkaufLugano

Vítězové Karjala Cupu v posledních letech

RokVítěz
2024Finsko
2023Česko
2022Švédsko
2021Švédsko
2020Rusko
2019Česko
2018Rusko
2017Finsko
2016Rusko
2015Švédsko
Výsledky

Nejčtenější

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od 6. do 9. listopadu předvedou na Finských hrách (Karjala Cup). Program zápasů, výsledky, soupisky i kde turnaj sledovat...

3. listopadu 2025  14:59

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...

3. listopadu 2025  14:05

Dostál exceloval, i tak se ale omlouval. Jeho risk dříve vyděsil i Pastrňáka

Čas od času to vyzkouší. Riskantní tah, který vyjde jen hrstce brankářů. Lukáš Dostál si i tak věří. Možná proto, že mezi vybranou společnost už patří. Na jaře 2022 se zapsal mezi střelce v AHL, v...

3. listopadu 2025  12:48

Poulíček už gratuloval spoluhráči, hvězdou byl ale on. Člověka to nabudí, říká útočník

Začátkem října v utkání na Spartě přišel o zuby a od té doby nastupuje s mřížkou jako dorostenec. Ve stejnou chvíli taky začal postrádat dvorního parťáka z lajny Tomáše Vondráčka a viditelně se herně...

3. listopadu 2025  10:55

Litvínovský kouč Petr: Šli jsme do kopce, s Hradcem se nemůžeme rovnat

Stále barážové místo, jedenáctibodová mezera na Kladno a Mladou Boleslav, nedělní extraligová porážka doma 1:3 s Hradcem Králové po prospaném úvodu. I reprezentační přestávka bude v hokejovém...

3. listopadu 2025  10:07

Olomoucký bek Černý: Co je u obránce víc, než že se na něj můžete spolehnout

V extrémně turbulentní tabulce hokejové extraligy Olomouc kvůli minimálním bodovým rozdílům fluktuuje mezi nejlepší trojkou a desátým místem. Po nedělním jednadvacátém jsou Kohouti osmí, v Ostravě...

3. listopadu 2025  8:40

Dostál byl zvolen první hvězdou, výhru vychytal i Rittich z Islanders

Do nedělních zápasů hokejové NHL naskočili tři čeští gólmani. První hvězdou večera byl zvolen Lukáš Dostál, jenž podržel Anaheim u triumfu 4:1 nad New Jersey. Slavit nakonec mohl také David Rittich,...

3. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  7:33

Kníraté Vítkovice srazil gól z posledních sekund. Varaďovi vadil sumo hokej

Tak si „zápas, co má koule,“ hokejisté Vítkovic zcela jistě nepředstavovali. Ve speciálním utkání k připomenutí důležitosti prevence mužského zdraví, v němž proti Olomouci nastoupili výjimečně v...

2. listopadu 2025  21:03

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

2. listopadu 2025  14:45,  aktualizováno  20:11

Řepík oslavil jubileum gólem: Série výher byla potřeba, snad už půjdeme jen nahoru

Vydřela vítězství nad Litvínovem, tři body si přivezla z Vítkovic i z Olomouce. A před první pauzou v extraligovém programu natáhla hokejová Sparta šňůru bez porážky na čtyři zápasy. „Nálada se...

2. listopadu 2025  19:45

Kämpf si dává pauzu. Chce si promyslet budoucnost, ve hře je i konec v Torontu

Před sezonou slyšel překvapivou zprávu: „Nevejdeš se nám do sestavy, posíláme tě do AHL.“ Český útočník David Kämpf vypadl z hokejové elity v NHL, v noci dokonce vynechal i zápas farmy. Důvod? Dává...

2. listopadu 2025  12:21

Liberecký Procházka přijde o dvě utkání. Bezohledný zákrok, vzkázala komise

Liberecký hokejový útočník Ondřej Procházka dostal od disciplinární komise extraligy dvouzápasový trest za faul na Samuela Kňažka z Vítkovic v pátečním utkání 20. kola.

2. listopadu 2025  11:12

