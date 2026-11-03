Finské hokejové hry 2026: Program, výsledky, nominace, tabulka

Kristýna Polášková
  7:00

Jakub Flek během zápasu s Finskem na Českých hokejových hrách. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Česká hokejová reprezentace zahájí novou sezonu Euro Hockey Tour na Finských hokejových hrách, které letos nesou název Nocco Hockey Games. Úvodní zápas proti Švédsku odehraje ve čtvrtek 5. listopadu v pražské O2 areně. V našem přehledu najdete kompletní program, průběžnou tabulku, televizní přenosy, českou nominaci i historii vítězů.

Finské hokejové hry 2026: Program a výsledky

Finské hokejové hry 2026 se uskuteční od čtvrtka 5. do neděle 8. listopadu. Duel Česka se Švédskem hostí pražská O2 arena, zbývajících pět zápasů se odehraje ve Veikkaus Areně v Helsinkách. Čtyři účastníci se utkají systémem každý s každým, na programu je tak celkem šest zápasů.

Datum a časZápasVýsledek
5. 11., 17:30Švýcarsko – Finsko-
5. 11., 18:30Česko – Švédsko (Praha, O2 arena)-
7. 11., 13:30Švédsko – Švýcarsko-
7. 11., 17:30Finsko – Česko-
8. 11., 13:30Česko – Švýcarsko-
8. 11., 17:30Finsko – Švédsko-

Tabulka

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švédsko000000:00
2.Česko000000:00
3.Finsko000000:00
4.Švýcarsko000000:00

Kde sledovat Nocco Hockey Games 2026 živě

Všechny tři zápasy české reprezentace na Finských hokejových hrách odvysílá živě stanice ČT sport, která nabídne také vybraná utkání ostatních účastníků. Zápasy bude možné sledovat také online prostřednictvím ČT sport Plus.

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Česká nominace na Finské hokejové hry

Trenér Zdeněk Moták musel před svým prvním turnajem u české reprezentace upravit nominaci kvůli zdravotním problémům tří hráčů. Obránce Tomáše Dvořáka a útočníky Ondřeje Beránka s Matějem Kubiesou nahradili David Moravec z Mladé Boleslavi, Radovan Pavlík z Hradce Králové a Michal Kunc z Komety Brno.

Nominace českých hokejistů

  • Brankáři: Pavel Čajan (Litvínov), Dominik Frodl (Karlovy Vary), Jan Bednář (Ässät Pori/Fin.).
  • Obránci: Marian Adámek, Jakub Galvas (oba Třinec), Radek Kučeřík, Libor Zábranský (oba Kometa Brno), Tomáš Galvas (Liberec), Matteo Kočí (Karlovy Vary), Jan Košťálek (Pardubice), David Moravec (Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Andrej Šustr (Jukurit Mikkeli/Fin.).
  • Útočníci: Roman Červenka, Jiří Smejkal, Matěj Stránský, David Tomášek (všichni Pardubice), Matěj Blümel, Filip Chlapík, Vojtěch Hradec, Michael Špaček (všichni Sparta Praha), Jakub Flek, Michal Kunc (oba Kometa Brno), Ondřej Kovařčík, Daniel Voženílek (oba Třinec), Jan Bambula (Karlovy Vary), Jakub Konečný (Kladno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Jakub Rychlovský (Liberec), Jan Myšák (HV 71/Švéd.), Radim Zohorna (Färjestad/Švéd.).

Soupisky ostatních týmů:

Finsko

  • Brankáři: Kari Piiroinen (SaiPa Lappeenranta), Petteri Rimpinen (Kiekko-Espoo), Kim Saarinen (Hämeenlinna),
  • Obránci: Juuso Arola (Jyväskylä), Miska Kukkonen (Hämeenlinna), Peetro Seppälä (Lukko Rauma), Anttoni Honka (Ajoie/Švýc.), Oliwer Kaski (Malmö/Švéd.), Mikko Lehtonen (Curych/Švýc.), Juuso Riikola (Langnau/Švýc.), Axel Rindell (Brynäs/Švéd.), Robin Salo (Örebro/Švéd.), Mikael Seppälä (Sparta Praha/ČR),
  • Útočníci: Eemil Erholtz, Eetu Päkkilä (oba Kärpät Oulu), Daniel Mäkiaho, Iiro Pakarinen (oba IFK Helsinky), Sami Päivärinta (Hämeenlinna), Benjamin Rautiainen (Tappara Tampere), Hannes Björninen (Langnau/Švýc.), Henrik Borgström (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Jere Innala (Lugano/Švýc.), Roby Järventie (Ambri-Piotta/Švýc.), Janne Kuokkanen (Malmö/Švéd.), Juho Lammikko (Curych/Švýc.), Saku Mäenalanen (Langnau/Švýc.), Markus Nurmi (Lulea/Švéd.), Kristian Tanus (Ajoie/Švýc).

Švédsko

  • Brankáři: Arvid Holm (Rögle), Melker Thelin (Färjestad)
  • Obránci: Gabriel Carlsson, Adam Ollas Mattsson, Filip Roos (všichni Färjestad), Pontus Johansson, Arvid Lundberg, Jonathan Pudas (všichni Skelleftea AIK), Filip Johansson (Rögle), Jacob Larsson (Rapperswil-Jona/Švýc.)
  • Útočníci: Jack Berglund, Viktor Lodin (oba Färjestad), Filip Cederqvist, Samuel Fagemo (oba Frölunda), Karl Henriksson (Växjö), Albin Sundsvik ( Rögle), Isac Hedqvist, Filip Eriksson (oba Lulea), Rickard Hugg, Victor Stjernborg (oba Skelleftea AIK), Emil Bemström (Bern/Švýc.), Jacob de la Rose (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Jesper Frödén (Curych/Švýc.), Marcus Sylvegard (Biel-Bienne/Švýc.).

Švýcarsko

  • Brankáři: Sandro Aeschlimann (Davos), Ludovic Waeber (Fribourg-Gottéron)
  • Obránci: Dean Kukan, Christian Marti, Jan Schwendeler (všichni Curych), Dominik Egli, Sven Jung (oba Davos), Inaki Baragano (Lausanne), Rodwin Dionicio (Bern), Tobias Geisser (Zug), Maximilian Streule (Fribourg-Gottéron)
  • Útočníci: Ken Jäger, Tino Kessler, Valentin Nussbaumer (všichni Davos), Sven Andrighetto, Denis Malgin (oba Curych), Christoph Bertschy, Jamiro Reber (oba Fribourg-Gottéron), Grégory Hofmann, Sven Senteler (oba Zug), Philipp Kurashev, Damien Riat (oba Lausanne), Dario Allenspach (Langnau), Keanu Derungs (Kloten), Luca Fazzini (Lugano), Miles Müller (Ambri-Piotta).

Historie a vítězové Finských hokejových her

Finské hokejové hry jsou součástí Euro Hockey Tour od roku 1996, jejich historie však sahá až do roku 1992, kdy se uskutečnil první ročník pod názvem Sauna Cup. Turnaj byl dlouhá léta známý jako Karjala Cup podle finské značky piva. Tradičně se koná v listopadu, nejčastěji v Helsinkách, v minulosti jej hostily také Tampere nebo Turku.

Historicky nejúspěšnějším účastníkem je domácí Finsko se třinácti prvenstvími. Česká reprezentace turnaj ovládla třikrát, v letech 2012, 2019 a 2023. Poslední ročník v roce 2025 vyhrálo Švédsko.

Historická tabulka vítězství:
StátPočetRok
Finsko13x1996, 1998, 1999, 2000, 2002 (duben), 2002 (listopad), 2003, 2004, 2005, 2010, 2013, 2017, 2024
Rusko9x1992, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2016, 2018, 2020
Švédsko7x1995, 1997, 2014, 2015, 2021, 2022, 2025
Česko3x2012, 2019, 2023
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Program a výsledky
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