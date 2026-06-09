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Pastrňák útočí na devátou Zlatou hokejku, Sedlák či Gudas v desítce chybí

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  14:06
Osminásobný vítěz Zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezony. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku postoupilo devět hráčů působících v NHL a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.

David Pastrňák s trofejí pro vítěze ankety Zlatá hokejka. | foto:  Michal Šula, MAFRA

Finálovou desítku a umístění na dalších pozicích zveřejnili zástupci Českého svazu ledního hokeje v tiskové zprávě.

Společně s Pastrňákem, který od roku 2017 nevyhrála jen jednou, a Červenkou do elitní desítky postoupili Jakub Dobeš (Montreal), Lukáš Dostál (Anaheim), Tomáš Hertl (Vegas), Filip Hronek (Vancouver), Martin Nečas (Colorado), Karel Vejmelka (Utah), Daniel Vladař (Philadelphia) a Pavel Zacha (Boston).

O konečném pořadí rozhodnou hlasy vybraných trenérů, funkcionářů a novinářů. Body získané v prvním a druhém kole se nebudou započítávat.

Zatímco v předešlých letech byl jednoznačným favoritem Pastrňák, letos by tomu tak být nemuselo. Nejproduktivnějším českým hráčem v základní části NHL byl loni druhý Nečas, jenž nasbíral stejně jako hvězda Bostonu 100 bodů, vstřelil ale více branek (38). Hertl v současnosti bojuje s Vegas ve finále play off NHL o zisk Stanley Cupu.

Slavnostní vyhlášení Zlaté hokejky se uskuteční v úterý 23. června v pražském Divadle na Vinohradech. Oceněni budou také nejlepší parahokejista, hokejistka, junior, juniorka a nejlepší hráč extraligy juniorů.

58. ročník ankety Zlatá hokejka

Přehled kandidátů na vítězství v po 2. kole hlasování (abecedně)

Roman Červenka (Dynamo Pardubice), Jakub Dobeš (Montreal Canadiens/NHL), Lukáš Dostál (Anaheim Ducks/NHL), Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights/NHL), Filip Hronek (Vancouver Canucks/NHL), Martin Nečas ( Colorado Avalanche/NHL), David Pastrňák (Boston Bruins/NHL), Karel Vejmelka (Utah Mammoth/NHL), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers/NHL), Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL).

Další pořadí: 11. Filip Chlapík (Sparta Praha) 164, 12. Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice) 148, 13. Matěj Stránský (Davos/Švýc.) 53, 14. Radko Gudas (Anaheim Ducks/NHL) 50, 15. Tomáš Galvas 44, 16. Radim Šimek (oba Bílí Tygři Liberec) 29, 17. Marek Alscher (Charlotte Checkers/AHL; Florida Panthers/NHL) 22, 18. Jaroslav Chmelař (Hartford Wolf Pack/AHL; New York Rangers/NHL) 20, 19. Jakub Flek (Kometa Brno) 19, 20. Matyáš Melovský (Utica Comets/AHL) a Dominik Frodl (Energie Karlovy Vary) oba 13, 22. Ondřej Palát (New Jersey Devils; New York Islanders/NHL) a Adam Jiříček (Brantford Bulldogs/OHL; Springfield Thunderbirds/AHL) oba 12, 24. Michal Postava (Grand Rapids Griffins/AHL) 10, 25. Petr Tomek (Energie Karlovy Vary) 9, 26. Nick Malík (Plzeň), Vojtěch Čihař (Energie Karlovy Vary; Kelowna Rockets/WHL) a David Tomášek (Edmonton Oilers/NHL; Färjestad BK/Švéd.) všichni 8, 29. Ondřej Kaše (Verva Litvínov) 7, 30. David Rittich (New York Islanders/NHL) a Václav Nestrašil (University of Massachusetts/NCAA) oba 6, 32. David Kämpf (Vancouver Canucks; Washington Capitals/NHL), Michael Hrabal (University of Massachusetts/NCAA;Tucson Roadrunners/AHL), Dominik Kubalík (Zug/Švýc.) a Andrej Nestrašil (Oceláři Třinec) všichni 5, 36. David Špaček (Iowa Wild/AHL); Minnesota Wild/NHL) 4, 37. Petr Sikora (Oceláři Třinec), Tomáš Cibulka (Motor České Budějovice), Adam Novotný (Peterborough Petes/OHL), Daniel Voženílek (Zug/Švýc.) a Roman Will (Dynamo Pardubice) všichni 3, 42. Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Šimon Hrubec (Curych Lions/Švýc.) a Adam Klapka (Calgary Flames/NHL) všichni 2, 46. Adam Benák (Brantford Bulldogs/OHL) a Josef Kořenář (Sparta Praha) oba 1.

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