Čeští hokejisté do 20 let se chystají na finále mistrovství světa. Poté, co zdolali velkého favorita Kanadu, budou bojovat o zlato proti Švédům. O nejcennější medaili svedou souboj po třech letech, naposledy ji však získali v roce 2001. Zápas začíná brzy ráno ve 2.30, můžete ho sledovat v podrobné reportáži online.

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín, Adam Benák, Adam Jiříček a Maxmilian Curran. | foto: AP

Juniorský šampionát vrcholí. I s českou účastí. Svěřenci kouče Patrika Augusty totiž v semifinále přemohli Kanadu 6:4 a mohli slavit.

Ale jen chvilku. Celá kabina si totiž byla hned vědoma: „Ještě jsme neskončili!“

Junioři dál živí sen o zisku zlaté medaile, na kterou reprezentace do 20 let čeká už čtvrt století. Ale pozor, ani Švédové se neřadí mezi nedávné držitele titulu mistrů světa.

Naposledy slavili v roce 2012, od té doby ve finále jen čtyřikrát prohráli. Také Češi se museli před třemi lety spokojit se stříbrem, když v prodloužení nestačili na Kanadu.

„Ale pokud budeme hrát stejně jako v neděli proti Kanadě, dopadne to pro nás dobře,“ hlásil útočník Adam Titlbach.

O zlato se suverény MS, Češi opět nejsou favority. Bude to ještě větší, ví Oršulák

Švédové jsou mimořádně těžkým soupeřem. Turnajem proklouzávali bez větších problémů, až v semifinále se natrápili na výhru proti Finům, kde rozhodovali zápas v samostatných nájezdech (4:3N).

„Musíme se na Švédy co nejrychleji připravit, protože jsou stejně bruslivý tým jako Kanada. Když budeme hrát stejně jako v semifinále, tak věřím, že máme šanci,“ přidal po postupu do finále Čihař.

Švédové do Minnesoty přivezli tým plný mimořádně talentovaných mladíků, koneckonců o tom vypovídá také jejich produktivita. Hned devět hráčů sbírá v průměru minimálně bod na zápas.

Český brankář Michal Oršulák se rychle přesouvá proti letícímu kotouči.

Dominuje útočník Anton Frondell, trojka posledního draftu, daří se i dalšímu duu forvardů Eddiemu Genborgovi s Jackem Berglundem, nezaostávají ani esa na příští draft Ivar Stenberg a Viggo Björck.

„Ale my s kluky uděláme všechno pro to, abychom zlato vyhráli,“ slibuje Adam Benák.

Podaří se Čechům vyhrát poslední zápas na turnaji a stanou se mistry světa?

Jejich snažení sledujte v reportáži online.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

5. ledna 2026

O zlato se suverény MS, Češi opět nejsou favority. Bude to ještě větší, ví Oršulák

Český brankář Michal Oršulák se rychle přesouvá proti letícímu kotouči.

V Minnesotě se chystají na neobvyklé finále. Souboj dvou letitých čekatelů na zlato. Týmů, co se v posledním rozhodujícím zápase juniorského hokejového šampionátu ještě nikdy neutkaly. Česká dvacítka...

5. ledna 2026  16:01

V Kanadě mluví o hororu, přišla i poklona Čechům: Mají nejlepší tým v tomto století

Zklamaní kanadští junioři po porážce v semifinále hokejového MS s Českem.

Další extrémně bolavá porážka. Pro hokejovou velmoc jen těžko představitelná a únosná. „Jako bychom se ocitli v hororu,“ kroutilo se hlavou ve studiu televizní stanice TSN po nezdaru v semifinále...

5. ledna 2026

Pokorný končí v Kometě. Cítím vyčerpání, říká. Nahradí ho asistent Horáček

Trenér Komety Kamil Pokorný se raduje ze zisku extraligového titulu.

Hokejisté Komety se v pondělí ráno rozloučili se svým hlavním trenérem. Kamil Pokorný, jenž dovedl Brno v uplynulé sezoně až k extraligovému titulu, rezignoval. „Cítím na sobě vyčerpání a po...

5. ledna 2026  9:53,  aktualizováno  12:09

Švédsko - Česko v TV: kdy a kde sledovat finále MS v hokeji do 20 let?

Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS...

Čeští hokejoví junioři jdou do boje o zlaté medaile. Na mistrovství světa do 20 let si o ně zahrají proti Švédsku. Kdy a kde sledovat finále šampionátu živě i další informace najdete v našem přehledu.

5. ledna 2026  10:35

Měl jsem tep snad 220. Medaili máme jistou, ale nekončíme, říká hrdina Čihař

Český útočník Vojtěch Čihař po skvělé individuální akci slaví vstřelený gól.

Žádný beton a tuhá obrana. Čeští junioři přehráli Kanadu v semifinále hokejového mistrovství světa (6:4) jejími vlastními zbraněmi. Skvělým napadáním, kvalitou v koncovce i několika krásnými akcemi,...

5. ledna 2026  9:40

Další krok ke splnění našich snů. Augusta zářil: Mužstvo žilo, jsem neskutečně hrdý!

Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

Větší individuální kvalitu, podpořenou umístěním na draftech NHL a predikcemi o vzletné budoucnosti, byste našli na kanadské straně. „Ale takové zápasy nejsou o individualitách, vyhrává je tým,“...

5. ledna 2026  8:20

Florida porazila lídry NHL z Colorada, Crosby završil obrat Pittsburghu

Anton Lundell (15) z Florida Panthers střílí v zápase s Colorado Avalanche,...

V nedělním programu hokejové NHL Češi bodovat nedokázali. Po deseti výhrách v řádě narazili na přemožitele lídři soutěže z Colorada. Tým útočníka Martina Nečase podlehl těsně 1:2 Floridě. Pittsburgh...

5. ledna 2026  7:09,  aktualizováno  8:19

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

5. ledna 2026  8:17

Kometa prohrála popáté v řadě a trenér Pokorný ví: Už se hraje i o moji pozici

Brněnští inkasují branku od Karlových Varů.

Ani druhý zápas v novém roce Kometě nevyšel. Zápasem s Karlovými Vary se, i díky dvou brankám hostujícího Kočího, prodlužuje série proher Komety už na pátý zápas v řadě. „Vyšel nám úvod druhé...

5. ledna 2026  7:30

