Vlétla do mě taková energie! Zadinu těší reprezentační spolupráce

Neměl jste ale ze začátku po dlouhém letu těžké nohy?

Ano, na nohy to bylo náročné, občas jsem cítil, že jsou tuhé a pohyb byl namáhavější, než by asi měl být. Ale postupně se to zlepšovalo a uvidíme, jak to bude vypadat v dalším zápase.

Dva góly vám musí přidat na sebevědomí.

První gól jsem dostal od Špágra (Michaela Špačka) naservírovaný na podnose, to do mě vlétla taková energie, že jsem věděl, když budu pokračovat, že to bude dobrý. A pak přišla další nahrávka od Hroňase.

Ta přesilovková kombinace s Hronkem a Špačkem před druhým gólem fungovala náramně, viďte?

(klepe na zuby) Já jen zaklepu... Oni jsou oba výborní, Špágr má přehled jako blázen, Hroňas umí naznačit a pak nahrát, kam potřebuju. Je lehké s nimi hrát, když tak dobře čtou hru. Musíme zůstat pokorní, trénovat, zlepšovat se, nedělat chyby a rozhodovat zápasy.

Ten druhý gól vypadal z televize na pořádnou ránu.

Taky doufám, že to rána byla. Dal jsem do ní skoro všechnu sílu. Jsem rád, že to tam spadlo.

V útoku jste nastupoval s bratry Zohornovými, mohla by spolupráce fungovat i dál?

Hrálo se mi s nimi výborně, oba jsou techničtí a silní, udrží puk, vytvoří šance. My jich sice moc neměli, ale tak byl to první zápas. A snad to bude dál lepší. Fakt se mi s nimi hrálo dobře. Měli jsme tam povedené nahrávky na krátko.

A vy jste přidal několik vyhraných fyzických soubojů.

Strávil jsem celou sezonu v NHL, i tam jsem musel souboje vyhrávat, tak to chci přenést sem. Díky tomu budeme víc na puku, to je můj cíl do každé hry.

Ukázala se proti Švédům síla týmu?

On je složený výborně. Jen doufám, že nebudeme muset zápasy pořád dotahovat. Ale byl to dobrý test. Tady jsou všichni silní, techničtí, rychlí, to je pro nás jedině dobře, připraví nás to fyzicky i psychicky na mistrovství.