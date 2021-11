Rusům jsme nestačili, konstatoval Pešán. Promluvil i o olympijské nominaci

„Zase jako přes kopírák. Každou první třetinu jsme prohráli: 0:2, 0:3, dneska znovu 0:2. Udělali jsme nesmyslné fauly, dnes hlavně ten druhý byl naprosto zbytečný a z kategorie těch, které do národního týmu nepatří. Dostali jsme dva góly v soupeřových přesilovkách, což určilo velmi výrazně ráz toho zápasu,“ podotkl kouč Pešán.



Češi se stejně jako ve středu dostali do situace, kdy v utkání ztráceli hned čtyři góly, aniž by sami alespoň jeden vstřelili. Hodně příležitostí poté dostávali v závěrečné části.

„Zkusili jsme pak ve třetí třetině stáhnout sestavu na tři pětky a pokusit se o zázrak, ale bohužel to nevyšlo.“ komentoval 43letý bývalý hokejista Liberce či Jablonce.



Zmíněný tah, ani následné odvolání brankáře však, mimo jednoho vstřeleného gólu, neměly žádný výraznější efekt. Arťom Galimov na druhé straně ještě puk dovezl do prázdné klece a uzavřel na 5:2.

„Myslím, že nás předčili nejen v dovednosti, ale i v rychlosti a síle. Prohráli jsme drtivou většinu osobních soubojů, sem tam mi to přišlo, jak kdybychom byli junioři my a oni ti dospělí. Mají vyspělé a fyzicky velmi dobře připravené hráče, kteří jsou zvyklí hrát nejvyšší ruskou soutěž. A my jsme jim dnes nestačili,“ uznal Pešán.



Jenže realita taková nebyla. Věkový průměr výběru sborné? Pouhých dvacet let. Je opravdu úroveň českého hokeje tak špatná, že hráči z Evropy nestačí na mužstvo složené z mladých Rusů?

„Samozřejmě to neznačí nic dobrého, když na nás stačí i ‚záložní‘ týmy,“ přiznal Pešán. „My jsme tým skládali s tím, že byl plný hráčů, kteří by měli být do budoucna tvářemi národního týmu. Většina z nich hraje českou nejvyšší soutěž, a jak je vidět, tak ani špičkoví hráči z české nejvyšší soutěže nestačí juniorům Ruska z KHL,“ upřímně dodal.



Pešán tak spíše doufá, že to je způsobené „pomalejším rozkvětem hokejistů v Česku“: „Hráči jako Jiříček či Blümel by mohli ten tým do budoucna táhnout. Paradoxně byli našimi nejlepšími hráči na turnaji.“

Karjala Cup 2021 Příloha iDNES.cz

To však neznamená, že by neviděl problémy českého hokeje. Vždyť je reflektují i jiné turnaje než jen v uvozovkách bezvýznamná Karjala.

„Je zřejmé, že ta světová konkurence nám utekla,“ sdělil na rovinu.

„Nechtěl bych vypadat jako alibista, který bude tvrdit, že udělal maximum a nedá se nic jiného dělat. Měli jsme možnost vidět naspídované, rychlé, silné mladé Rusy. Musíme zabrat v mládeži, musíme daleko víc trénovat. A pokud si v tomhle nenalijeme čistého vína, budeme pořád ti vzadu.“



Další porovnání s hokejovými velmocemi čeká reprezentaci v rámci druhého dílu Euro Hockey Tour, při prosincovém Channel One Cupu. Jak bude vypadat nominace? A jakým způsobem ji ovlivní Karjala?

„To je otázka spíš na Petra Nedvěda,“ poukázal Pešán na generálního manažera, který v novém systému vybírá hráče pro reprezentaci. „Určitě se někteří - hlavně ti mladí hráči - objeví v nominaci znovu. Uvidíme, jestli sáhneme na hráče, kteří se nám omluvili pro tento turnaj. Budeme o tom debatovat,“ nastínil kouč.



Pak už dojde na očekávaný vrchol olympijského cyklu, únorové hry v Pekingu. Kdo o ně může zabojovat? Třeba kapitán Sparty Michal Řepík.

„On v útoku a Jakub Jeřábek v obraně ukázali, že mohou táhnout národní tým. Jestli to bude stačit, o tom se opět poradíme s Petrem Nedvědem.“



Ze sestavy se ve Finsku Pešánovi musel líbit také útočník Michael Špaček: „Michal je skvělý hráč, ale když dojde k porovnání s hráči NHL, tak přece jen je úroveň ještě někde jinde. Může se stát, že v nominaci bude chybět šikovný pravák na centru. Proč by nemohl nakonec jet do Pekingu on?“

Moc dalších hráčů, o nichž by s Nedvědem uvažovali, zřejmě není. „Uvidíme, jak na tom bude například Roman Červenka, který kvůli neočkování z nominace vypadl... David Krejčí je pak určitě hráčem, který nemusí být testovaný, byť máme v plánu ho vyzkoušet v jednom utkání. Jinak ale nedokážu říct, zda máme někde schované hráče, kteří přijedou z Evropy až rovnou na olympiádu,“ popisoval Pešán.



Řešit spolu s Nedvědem pak musí i otázku brankáře, která se kvůli zraněním nepříjemně zkomplikovala. Národní tým nemá danou jedničku: „Čekáme, zda se v zámoří uzdraví a začnou pravidelně chytat. David Rittich se teď sice vrátil do brány, ale tam jsou možné osobní omluvenky na únor, protože čeká rodinu.“

„Nebude to lehké, ale věřím, že máme brankáře schopné se koncentrovat na jeden týden. A mohou mít sezonu i takovou, že i když se jim třeba až tolik nedaří, načasují formu na únor. Kéž by to tak bylo,“ přeje si Pešán.

Více napovědět by mohla inspekční cesta do zámoří. „Petr měl odletět na podzim a já měl v plánu letět s ním společně v lednu. Nevím, zda ho indispozice s kolenem vyřadí z tohoto plánu, ale určitě alespoň jednu cestu za moře spolu uskutečníme,“ ujistil Pešán s připomínkou operačního zákroku, kvůli němuž jel na sever Evropy místo Nedvěda Milan Hnilička.