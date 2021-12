Pešán bere do Ruska evropskou variantu pro olympiádu. Rádi bychom vyhráli, hlásí

Kromě výhledu směrem k olympiádě zveřejnil ještě jedno kritérium, podle kterého se dotvářela nominace na prosincový turnaj.

„Chceme mít tým o něco zkušenější, protože se nám nedaří hra v oslabení a v něm chceme být úspěšnější. I proto jsme přihlédli k několika hráčům, kteří jsou specialisté na tuto herní situaci,“ řekl.

V nominaci nechybí ani David Krejčí, který se s trenéry už dříve domluvil, že odehraje pouze čtvrteční utkání v Praze s Finskem. „Jeho místo v útoku poté zaujme Michael Špaček, který se přidá až k zápasům v Rusku,“ dodal.

V porovnání s Karjala Cupem došlo k obměně brankoviště, kde se představí dvojice Šimon Hrubec a Roman Will, doplní ji Marek Mazanec.

„Marek by měl být k dispozici pouze na tréninkové dny v Praze, se situací je obeznámen. V případě zranění je připraven odcestovat do Ruska,“ upřesnil trenér české reprezentace.

Ambice v turnaji částečně naznačil v přání generálnímu manažerovi Petru Nedvědovi k jeho padesátinám.

„Kromě zdravice bychom mu rádi přivezli vítězství v turnaji,“ prohlásil sebevědomě.

O čem dalším Pešán mluvil?

O absenci nejproduktivnějšího hráče extraligy: „Filipa Chlapíka jsme měli na turnaji Karjala, vyzkoušeli jsme si ho a nyní nastala doba nominovat hráče z extraligy, kteří se z poslední akce omluvili, a otestovat je v poslední možné zkoušce před olympiádou.“

O problémech s Romanem Červenkou: „Roman se stále bohužel nenechal naočkovat, a není tak možné ho nominovat.“

O absenci bratrů Zohornových: „Podobná odpověď jako u Chlapíka, Hynka i Tomáše jsme si vyzkoušeli během dvou měsíců v loňské přípravě před mistrovstvím světa, Tomáš se ho navíc účastnil. Tyto hráče nemusíme testovat, vždycky byli vzorní reprezentanti, takže si myslím, že pokud by byli osloveni, nominaci by neodmítli.“

O případné nominaci Michaela Frolíka na zimní olympijské hry: „Michael je nominovaný na tento turnaj, abychom vyzkoušeli, v jaké formě a stavu je a jestli na mezinárodní scénu bude stále herně stačit. I on sám tak zodpoví otázku, jestli bude nominován na zimní olympijské hry.“

O tom, jestli se už někdo z olympiády omluvil: „Kvůli karanténním opatřením v Číně zatím žádná omluvenka nepřišla. Jedině David Rittich se vyjádřil, že má v době turnaje manželka termín porodu, takže pouze nad ním visí otazník před případným startem. Finální rozhodnutí ale ještě nepadlo.“

O případné nominaci Milana Gulaše do Pekingu: „Kdybychom nad jeho nominací na olympijské hry nepřemýšleli, tak by se ve výběru na Channel One Cup neobjevil. Jak už jsem řekl několikrát, musíme pracovat s variantou bez hráčů z NHL a pak by jeho nominování na olympiádu bylo velmi vážné a blízko.“

O roli Davida Krejčího na olympiádě: „Zápas s Finskem by měl být takový malý test a připomenutí vyšší úrovně, než jaká je v české nejvyšší soutěži. David jednoznačně bude patřit k jádru olympijské nominace.“

O zranění Dmitrije Jaškina a Jakuba Zbořila: „To je otázka spíše na Petra Nedvěda. Využije svou zámořskou cestu, aby informace zjistil. Petr komunikuje s kluby NHL i se zraněnými hráči a musíme počkat, až se s Kubou a Dimim potká, a poté budeme vědět přímo od nich, zda se do olympiády stihnou uzdravit.“

O šanci Jana Košťálka na mistrovství světa: „Netroufnu si tvrdit, zda za několik měsíců dostane šanci. Nyní nominační laso nedostal, ale je jedním z těch, kteří by se měli na jaře v reprezentaci objevit.“