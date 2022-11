Dal gól, ale litoval přesilovek. Chyběla v nich sehranost, říká útočník Chlapík

V čem byli Švédové lepší?

Dostali jsme první dva góly rychle po sobě. Na začátku třetí třetiny jsme dali kontaktní gól, ale záhy zase inkasovali. Nevyužili jsme šance, které jsme měli. Trefili jsme tyčku. Navíc byl soupeř rychlejší a hravější. V tom nás předčil.

Jediný gól českého týmu jste vstřelil vy. Jak se akce seběhla?

Špáča (Michael Špaček) dobře zabojoval v rohu. Já viděl, že se přede mnou otevřel prostor. Hodil jsem puk na branku a padlo to tam. Jsem rád, že jsem se trefil. V klubu se mi střelecky tolik nedaří, tak jsem rád, že to vyšlo v nároďáku. Ale při porážce nemám ze vstřeleného gólu takovou radost.

Projevila se u Švédů změna trenérů?

Švédové vždy hrají takový technický styl. Ale byl to jejich první zápas pod novým trenérem, takže jsme se na ně nemohli tolik připravit. Osobně bych řekl, že zápasy se Švédy jsou vždy podobné.

Nepomohli jste si ani v přesilovkách. Co v nich chybělo?

Sehranost. Tolik jsme jich neměli a nedokázali jsme se v nich prosadit. Věřím, že to do příště zlepšíme. V zápase jsme ukázali dobré i horší věci. Je na čem stavět, ale máme také co zlepšovat.

V polovině zápasu se nehrálo 45 minut kvůli díře v ledu. Zažil jste někdy podobnou přestávku?

Ne. Nebylo to příjemné, vypadli jsme z tempa. Ale stěžovat si na to nemůžeme, pro oba týmy to bylo stejné. Průběžně jsme dostávali informace, jak to vypadá.

Jak jste se udržovali v tempu?

Čekali jsme na informace a finální verdikt. Řešili jsme, co z toho asi vznikne. Když jsme se dozvěděli, že se půjde hrát, tak jsme se zvedli a šli na to. Chtěli jsme to dohrát, každý zápas v národním týmu je speciální. Kdyby se skončilo předčasně, tak by mě to moc mrzelo.

Co jste říkal na atmosféru při utkání?

Byla super. Loni jsme v Budějovicích hráli se Spartou play off a teď jsem to zažil znovu s národním týmem. Užíval jsem si pár dní v Česku a zahrát si před českými fanoušky je vždy speciální.