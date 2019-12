Tak kam letos? Davy Kanaďanů pronásledují budoucí hokejové hvězdy

27. 12. 2019 12:30

27. 12. 2019 15:30

Finsko vs. Kanada

hokej - Mistrovství světa žen do 18 let - Skupina A:Finsko vs. Kanada

Zimní stadion Vladimíra Dzurilly - Hala 1, Bratislava (SVK) //sport.idnes.cz

Finsko Kanada

1 : 2