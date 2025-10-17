Redakce iDNES.cz díky zákonu o svobodném přístupu k informacím získala usnesení NCOZ se závěrem i zdůvodněním a také dostala možnost nahlédnout do samotného auditu.
Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasněPremium
Prezident svazu Alois Hadamczik promlouvá na tiskové konferenci, poslouchá ho i viceprezident Jan Tůma. | foto: ČTK
Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála
Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....
Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi
Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...
Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině
Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...
Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře
Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...
Nečas režíroval výhru Colorada, asistence Zachy s Pastrňákem nestačily
Pondělní program hokejové NHL otevřelo pět předehrávaných zápasů. Jako první bylo dohráno v Buffalu, které podlehlo 1:3 Coloradu. Za vítěze znovu úřadoval Martin Nečas, jenž asistoval u dvou branek...
Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...
Brankář Hart zbavený obvinění ze znásilnění se vrací do NHL, bude chytat za Vegas
Brankář Carter Hart se jako první z hokejistů osvobozených soudem v aféře s údajným sexuálním napadením vrací do NHL. Sedmadvacetiletý gólman podepsal smlouvu s Vegas. Golden Knights, kde působí i...
Loučení ze dna tabulky. Broš po debaklu končí v Litvínově, asistenti zůstávají
První trenérské angažmá v extralize si dozajista představoval jinak. Na střídačce stál za hokejisty Litvínova jen ve čtrnácti soutěžních duelech, po středečním debaklu 2:8 ve Vítkovicích už Michal...
Plzeň se na třetí místo neposunula, v předehrávce podlehla Olomouci
V předehrávce 15. kola hokejové extraligy podlehla Plzeň na svém ledě Olomouci. Hosté poslední dva zápasy prohráli, ve čtvrtečním utkání dokázali skóre otočit dvěma góly v rozmezí 23 sekund a...
Nedvěd Spartu pozvedne, v kabině problém není, tvrdí litoměřický kapitán
Je Jaroslav Nedvěd ten pravý trenér pro hokejovou Spartu? Filip Kuťák, kapitán prvoligových Litoměřic, věří, že trápícího se extraligového favorita pozvedne.
Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky
Stačilo vstřelit jeden gól a šli by dál. Jenomže ve švýcarském Lausanne ho hokejisté hradeckého Mountfieldu nevstřelili a po porážce 2:3 v prodloužení se s účastí v letošní Lize mistrů loučí po...
Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL
Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...
Modlíme se za vás! Chicago věnovalo výhru kapitánovi, jeho dcera jde na operaci srdce
Měli o motivaci navíc. Možná i proto po ledě létali a St. Louis zcela převálcovali. Drtivé vítězství 8:3 věnovali absentujícímu kapitánovi a jeho rodině. Nick Foligno, populární postava napříč NHL,...
První Češi v NHL: Ale my nejsme Češi! hájili se bratři Šťastní. Byli to frajeři
Jejich nástup na zámořskou scénu znamenal přelom v dějinách National Hockey League. Emigrace bratří Šťastných v srpnu 1980 a jejich působení v Quebec Nordiques rozčísly ustálené pořádky...
I Liga mistrů je příležitost, říká brankář Kavan po postupu. Kometa má jiné priority
Český mistr nebude chybět ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Brňané, zdecimovaní zraněními, vyrukovali už podruhé téměř kompletně se sestavou mladíků. A výprask od Ilvesu Tampere nahradili...
Kulich podpořil kanonádu Buffala, Vejmelka byl mezi hvězdami zápasu
Středeční zápasy hokejové NHL přinesly dva osmigólové triumfy. Buffalo rozneslo 8:4 Ottawu i díky brance Jiřího Kulicha a St. Louis doma překvapivě vybuchlo 3:8 s Chicagem. Skvělý výkon podal brankář...
Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku
Do čtvrtfinále mistrovství světa se procpali tak tak ze čtvrtého místa ve skupině. Proti nim stáli hokejisté Kanady, tým napěchovaný slovutnými jmény z NHL. MacKinnon, Crosby či Binnington... Květen...