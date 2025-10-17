Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Fotogalerie 7

Prezident svazu Alois Hadamczik promlouvá na tiskové konferenci, poslouchá ho i viceprezident Jan Tůma. | foto: ČTK

Robert Rampa
Dan Hübsch
,
Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů korun. Prokázat to měl i velký audit z ledna 2023. Na základě trestního oznámení věc začala prověřovat dokonce i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), jenže od té doby nikdo neřekl ani slovo. Až doteď.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Redakce iDNES.cz díky zákonu o svobodném přístupu k informacím získala usnesení NCOZ se závěrem i zdůvodněním a také dostala možnost nahlédnout do samotného auditu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Columbus vs. ColoradoHokej - - 17. 10. 2025:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 3.20
  • 4.39
  • 1.98
Philadelphia vs. WinnipegHokej - - 17. 10. 2025:Philadelphia vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.91
  • 4.12
  • 2.19
New Jersey vs. FloridaHokej - - 17. 10. 2025:New Jersey vs. Florida //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.05
  • 4.19
  • 3.14
Ottawa vs. SeattleHokej - - 17. 10. 2025:Ottawa vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.08
  • 4.28
  • 3.03
Montreal vs. NashvilleHokej - - 17. 10. 2025:Montreal vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.14
  • 4.10
  • 3.00
Toronto vs. NY RangersHokej - - 17. 10. 2025:Toronto vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.17
  • 4.13
  • 2.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

Nečas režíroval výhru Colorada, asistence Zachy s Pastrňákem nestačily

Pondělní program hokejové NHL otevřelo pět předehrávaných zápasů. Jako první bylo dohráno v Buffalu, které podlehlo 1:3 Coloradu. Za vítěze znovu úřadoval Martin Nečas, jenž asistoval u dvou branek...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

17. října 2025

Brankář Hart zbavený obvinění ze znásilnění se vrací do NHL, bude chytat za Vegas

Brankář Carter Hart se jako první z hokejistů osvobozených soudem v aféře s údajným sexuálním napadením vrací do NHL. Sedmadvacetiletý gólman podepsal smlouvu s Vegas. Golden Knights, kde působí i...

16. října 2025  20:51

Loučení ze dna tabulky. Broš po debaklu končí v Litvínově, asistenti zůstávají

První trenérské angažmá v extralize si dozajista představoval jinak. Na střídačce stál za hokejisty Litvínova jen ve čtrnácti soutěžních duelech, po středečním debaklu 2:8 ve Vítkovicích už Michal...

16. října 2025  20:16,  aktualizováno  20:46

Plzeň se na třetí místo neposunula, v předehrávce podlehla Olomouci

V předehrávce 15. kola hokejové extraligy podlehla Plzeň na svém ledě Olomouci. Hosté poslední dva zápasy prohráli, ve čtvrtečním utkání dokázali skóre otočit dvěma góly v rozmezí 23 sekund a...

16. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:27

Nedvěd Spartu pozvedne, v kabině problém není, tvrdí litoměřický kapitán

Je Jaroslav Nedvěd ten pravý trenér pro hokejovou Spartu? Filip Kuťák, kapitán prvoligových Litoměřic, věří, že trápícího se extraligového favorita pozvedne.

16. října 2025  16:07

Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky

Stačilo vstřelit jeden gól a šli by dál. Jenomže ve švýcarském Lausanne ho hokejisté hradeckého Mountfieldu nevstřelili a po porážce 2:3 v prodloužení se s účastí v letošní Lize mistrů loučí po...

16. října 2025  15:26

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

16. října 2025  13:16

Modlíme se za vás! Chicago věnovalo výhru kapitánovi, jeho dcera jde na operaci srdce

Měli o motivaci navíc. Možná i proto po ledě létali a St. Louis zcela převálcovali. Drtivé vítězství 8:3 věnovali absentujícímu kapitánovi a jeho rodině. Nick Foligno, populární postava napříč NHL,...

16. října 2025  13:05

První Češi v NHL: Ale my nejsme Češi! hájili se bratři Šťastní. Byli to frajeři

Premium

Jejich nástup na zámořskou scénu znamenal přelom v dějinách National Hockey League. Emigrace bratří Šťastných v srpnu 1980 a jejich působení v Quebec Nordiques rozčísly ustálené pořádky...

16. října 2025

I Liga mistrů je příležitost, říká brankář Kavan po postupu. Kometa má jiné priority

Český mistr nebude chybět ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Brňané, zdecimovaní zraněními, vyrukovali už podruhé téměř kompletně se sestavou mladíků. A výprask od Ilvesu Tampere nahradili...

16. října 2025  10:23

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Kulich podpořil kanonádu Buffala, Vejmelka byl mezi hvězdami zápasu

Středeční zápasy hokejové NHL přinesly dva osmigólové triumfy. Buffalo rozneslo 8:4 Ottawu i díky brance Jiřího Kulicha a St. Louis doma překvapivě vybuchlo 3:8 s Chicagem. Skvělý výkon podal brankář...

16. října 2025  7:13,  aktualizováno  8:20

Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku

Premium

Do čtvrtfinále mistrovství světa se procpali tak tak ze čtvrtého místa ve skupině. Proti nim stáli hokejisté Kanady, tým napěchovaný slovutnými jmény z NHL. MacKinnon, Crosby či Binnington... Květen...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.