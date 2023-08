Když hrál Klíma v Litvínově. Hübl začínal, my otravovali, vzpomínají dvojčata

„Tenhle gól je pro mě určitě jeden z nejdůležitějších, i když padl jen při exhibici,“ doznal Kevin po sobotním utkání v Litvínově, při kterém se na předčasně zesnulého vítěze Stanleyova poháru Petra Klímu vzpomínalo. „V prvních dvou třetinách jsem se netrefil, tak jsem chtěl aspoň ve třetí. Jsem rád, že jsem to splnil.“

Asi bylo jedno, které z dvojčat by dopravilo puk do sítě nakonec vítězného Alby Týmu, ovšem Kelly v zásahu svého bratra viděl symboliku: „Je lepší, že gól dal Kevin, když měl na zádech tátovo číslo 85.“

Kanonýr Klíma si ho v NHL vybral na dres, neboť představovalo rok jeho emigrace do zámoří, tedy 1985. V nejslavnější soutěži světa deptal soupeře třináct sezon a Stanley Cup zvedl nad hlavu v roce 1990 s Edmontonem. Kozel, jak mu přezdívali přátelé, zemřel v květnu. Náhle a nečekaně. Bývalému československému reprezentantovi bylo teprve osmapadesát let.

„Byl to šok. Už o tom ani nechci mluvit,“ klopil oči Kevin.

Napěchovaný stadion Litvínova, kde se chomutovský rodák hokeji vyučil, v sobotu skandoval jeho jméno. Místo minuty ticha minutový potlesk. Synové dojemné chvilce přihlíželi z ledu po slavnostním nástupu, oči nasměrované na velkoplošnou obrazovku a tátovu fotku.

Pocta zesnulé legendě Petru Klímovi před Zápasem legend v Litvínově

„Hodně to pro nás znamenalo. Emotivní moment. Chci poděkovat všem, kteří přišli a zatleskali. Čeští hokejoví fanoušci jsou výborní,“ vzkázal Kelly šestitisícovému publiku. „Táta byl výborný hráč, zbožňoval hokej, rád dával góly, fanoušci ho určitě milovali. A on je.“

Slzám se šestadvacetiletí sourozenci ubránili, ačkoli šlo o pohnutou chvilku. „To už je za námi. Chtěli jsme si zápas užít a hrát pro tátu,“ pravil Kelly. „Zvlášť když jsme nastoupili spolu po dlouhé době.“ A zápas si užili. V Týmu legend začali v útoku se superhvězdou Davidem Pastrňákem z Bostonu.

„Bylo zvláštní vedle Pasty nastoupit, on je nejlepší hokejista na světě. Skvělý zážitek. Hraje se s ním snáz než s jinými. Pokaždé, když jde na led, je vidět, že to je neskutečný hráč, úplně odskočený od všech,“ smekl Kevin, který působí v Hradci Králové, ale kvůli porušení pravidla o dopingu má s dalšími dvěma hráči pozastavenou činnost. Kelly, který nově působí v Liberci, tvrdil: „Hrát s Pastrňákem v lajně, to si budu navždy pamatovat.“

Hvězda hvězd komplimenty vracela do televizních kamer: „Líbí se mi, jak Klímové úplně lehce bruslí. Mají hlavu nahoře. Ale jsou to dvojčata, pořád hledají jen sebe! Ne, dělám si srandu. Je to výjimečné, že si s nimi můžu zahrát.“

Dvojčata si také pamatovala, jak na litvínovském zimáku řádila jako škvrňata. Jejich táta uzavřel ve žlutočerném trikotu svoji bohatou kariéru, v letech 2001 až 2003 dělal chemikům kapitána. „Vybavuji si, jak jsem jako malý chodil do litvínovské kabiny a lítal tam. A že jsme taky jezdili na zápasy,“ líčil Kelly.

Kevinovy vzpomínky z předškolních let jsou konkrétnější: „Nejvíc si pamatuji brankáře Marka Pince. Vždycky jsme mu v kabině proházeli boty a jeho to štvalo. V Litvínově teprve začínal Viki Hübl. My byli malí a každého v šatně jsme otravovali. Když měl táta tréninky a zápasy, chodili jsme s ním na staďák. Vyrůstal jsem jako fanoušek.“

Vyprodaný Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově, Zápas legend sledovalo 5 994 diváků.

Na tátu nedají bratři dopustit. „Skvělý chlap. Pokaždé v dobré náladě, s každým dělal srandu. A pro nás tady vždycky byl, dával nám hokejové tipy i rady pro život. Nemůžu říct nic špatného,“ povídal Kevin. „Táta byl výborný člověk. Hodně nás tlačil, abychom makali každý den. My chtěli hrát hokej, on to chtěl taky,“ přidal Kelly.

Většinu času sourozenci vyrůstali v Americe, v češtině se raketově zlepšují, loni získali české občanství. Nevysnil si táta, že i oni budou válet za Litvínov? „On chtěl to nejlepší pro nás. Jestli to znamená hrát za Litvínov, tak hrát za Litvínov. Ale i jinou cestu. Naší,“ zdůraznil Kevin; srovnání se slavným otcem prý nikdy neřešil: „Každý syn legendy to vnímá stejně. Já ho neviděl jako slavného hokejistu, já ho viděl jako taťku.“