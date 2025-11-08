Vítězství na závěr turnaje. Rozhodující gól daly hokejistky Švýcarkám v oslabení

Zatímco Češky prohrály oba předchozí zápasy se Švédkami i Finkami shodně 1:4, Švýcarky měly na kontě dva body za páteční triumf 2:1 po samostatných nájezdech nad Švédskem.
Přesto měly od začátku navrch české hráčky a úvodní dějství ovládly na střely mezi tyčky drtivě 18:5. Na konci 13. minuty měly Švýcarky k dispozici první přesilovku zápasu, ale do přečíslení dvou na jednu se dostaly Čabelová s Juříčkovou, která předvedla parádní zakončení a otevřela skóre.
Češky byly i ve druhé třetině více na puku a aktivnější v útoku. Na střely ji vyhrály 16:3, ve snaze o navýšení náskoku však ztroskotávaly na brankářkách Wagnerové s Pfosiovou, která ji v polovině utkání nahradila.
V závěrečné dvacetiminutovce pustily české hokejistky soupeřky jen ke dvěma střelám na branku, ale s těmi si Pejšová poradila a mohla slavit se spoluhráčkami výhru s čistým štítem.
O celkové prvenství se utkají od 16:00 v severském derby Švédky s Finkami.
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek
Ängelholm (Švédsko)
Česko - Švýcarsko 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
16:00 Švédsko - Finsko.
Tabulka turnaje:
|1.
|Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|2.
|Švédsko
|2
|1
|0
|1
|0
|5:3
|4
|3.
|Česko
|3
|1
|0
|0
|2
|3:8
|3
|4.
|Švýcarsko
|3
|0
|1
|0
|2
|3:4
|2