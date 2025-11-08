Vítězství na závěr turnaje. Rozhodující gól daly hokejistky Švýcarkám v oslabení

  14:24
České hokejistky zakončily vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour ve švédském Ängelholmu výhrou nad Švýcarkami 1:0. Rozhodující gól vstřelila v oslabení Barbora Juříčková, čisté konto uhájila díky deseti zákrokům Julie Pejšová. Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové přeskočily své dnešní soupeřky v tabulce a v konečném účtování obsadí třetí místo.
Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela Pejšová. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Zatímco Češky prohrály oba předchozí zápasy se Švédkami i Finkami shodně 1:4, Švýcarky měly na kontě dva body za páteční triumf 2:1 po samostatných nájezdech nad Švédskem.

Přesto měly od začátku navrch české hráčky a úvodní dějství ovládly na střely mezi tyčky drtivě 18:5. Na konci 13. minuty měly Švýcarky k dispozici první přesilovku zápasu, ale do přečíslení dvou na jednu se dostaly Čabelová s Juříčkovou, která předvedla parádní zakončení a otevřela skóre.

Hokejistky prohrály i druhou přípravu, tentokrát nestačily na Finsko

Češky byly i ve druhé třetině více na puku a aktivnější v útoku. Na střely ji vyhrály 16:3, ve snaze o navýšení náskoku však ztroskotávaly na brankářkách Wagnerové s Pfosiovou, která ji v polovině utkání nahradila.

V závěrečné dvacetiminutovce pustily české hokejistky soupeřky jen ke dvěma střelám na branku, ale s těmi si Pejšová poradila a mohla slavit se spoluhráčkami výhru s čistým štítem.

O celkové prvenství se utkají od 16:00 v severském derby Švédky s Finkami.

Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek

Ängelholm (Švédsko)

Česko - Švýcarsko 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branka: 15. Juříčková.
Sestava ČR: J. Pejšová - D. Pejšová, Čajanová, Tejralová, Neubauerová, Seroiszková, Lásková, Kosinová - Vanišová, Mrázová, Mlýnková - Křížová, Pejzlová, Hymlárová - Přibylová, Kaltounková, Vocetková - Juříčková, Čabelová, Pištěková - Plosová.
Trenérka: MacLeodová.

16:00 Švédsko - Finsko.

Tabulka turnaje:

1.Finsko220006:26
2.Švédsko210105:34
3.Česko310023:83
4.Švýcarsko301023:42
Výsledky

České hokejistky zakončily vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour ve švédském Ängelholmu výhrou nad Švýcarkami 1:0. Rozhodující gól vstřelila v oslabení Barbora Juříčková, čisté konto uhájila díky...

