Švédové v nájezdech udolali Švýcarsko, vyhráli i čtvrtý zápas na Euro Hockey Tour

  23:10
Švédští hokejisté zvítězili při vstupu do Švýcarských her v Curychu nad domácí reprezentací 3:2 po nájezdech a uspěli i ve čtvrtém duelu v Euro Hockey Tour v sezoně. Po suverénním vystoupení na listopadových Finských hrách ale svěřenci kouče Sama Hallama ztratili první bod. Vítězný gól v rozstřelu si připsal Rickard Hugg.

Andre Petersson při nájezdu na Leonarda Genoniho. | foto: Profimedia.cz

Švýcaři se ujali vedení v čase 2:41, kdy se při vyloučení Pära Lindholma prosadil z dorážky Tyler Moy. V 5. minutě odpověděl Lindholm, který zužitkoval přihrávku Isaca Hedqvista. Švýcaři se po polovině úvodní části dočkali druhé početní výhody po faulu Jacoba de La Roseho a opět ji využili díky Damienu Riatovi. Při pobytu Erika Brännströma na trestné lavici už se Švédové ubránili.

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Ve druhé třetině se skóre neměnilo. Před koncem prostřední části mohl zvýšit Dario Simion, který trefil tyč. Po 81 sekundách třetího dějství vyrovnal André Petersson. Švédové se potom ubránili při trestech Fredrika Olofssona a Hedqvista, nerozhodlo ani pětiminutové nastavení. V rozstřelu se prosadili pouze Švédové Hugg a Felix Nilsson.

Švýcarské hokejové hry v Curychu

součást Euro Hockey Tour

Švýcarsko - Švédsko 2:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 3. Moy (Riat), 12. Riat (Malgin, Kukan) - 5. Lindholm (Hedqvist), 42. A. Petersson (Heed), rozhodující sam. nájezd Hugg. Rozhodčí: Zeliska, Pilný (oba ČR) - Altmann, Stadle (oba Švýc.). Vyloučení: 1:5, navíc Glauser (Švýc.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 5042

Sestavy
Švédsko: Johansson - Larsson, Brännström, Heed, Carlsson, Bengtsson, Hägg, Heens - Sörensen, J. de La Rose, Rasmussen - Petersson, Lindholm, Hedqvist - Friberg, Olofsson, Nilsson - Sylvegard, Andersson, Hugg - Ehn.Trenér: Hallam
Švýcarsko: Genoni - Glauser, Kukan, Loeffel, Marti, Egli, Berni, Le Coultre - Simion, Malgin, Andrighetto - Riat, Thürkauf, Hofmann - Moy, Haas, Rochette - Rohrbach, Taibel, Biasca - Canonica. Trenér: Fischer

Tabulka turnaje

1.Česko110003:13
2.Švédsko101003:22
3.Švýcarsko100102:31
4.Finsko100011:30

Průběžné pořadí Euro Hockey Tour

1.Švédsko4310018:811
2.Česko4200210:86
3.Švýcarsko410128:164
4.Finsko410038:123
