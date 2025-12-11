Švédové v nájezdech udolali Švýcarsko, vyhráli i čtvrtý zápas na Euro Hockey Tour

Švýcaři se ujali vedení v čase 2:41, kdy se při vyloučení Pära Lindholma prosadil z dorážky Tyler Moy. V 5. minutě odpověděl Lindholm, který zužitkoval přihrávku Isaca Hedqvista. Švýcaři se po polovině úvodní části dočkali druhé početní výhody po faulu Jacoba de La Roseho a opět ji využili díky Damienu Riatovi. Při pobytu Erika Brännströma na trestné lavici už se Švédové ubránili.
Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli
Ve druhé třetině se skóre neměnilo. Před koncem prostřední části mohl zvýšit Dario Simion, který trefil tyč. Po 81 sekundách třetího dějství vyrovnal André Petersson. Švédové se potom ubránili při trestech Fredrika Olofssona a Hedqvista, nerozhodlo ani pětiminutové nastavení. V rozstřelu se prosadili pouze Švédové Hugg a Felix Nilsson.
Švýcarské hokejové hry v Curychu
součást Euro Hockey Tour
Švýcarsko - Švédsko 2:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 0:1)
Sestavy
Tabulka turnaje
|1.
|Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|2.
|Švédsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|3.
|Švýcarsko
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|4.
|Finsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
Průběžné pořadí Euro Hockey Tour
|1.
|Švédsko
|4
|3
|1
|0
|0
|18:8
|11
|2.
|Česko
|4
|2
|0
|0
|2
|10:8
|6
|3.
|Švýcarsko
|4
|1
|0
|1
|2
|8:16
|4
|4.
|Finsko
|4
|1
|0
|0
|3
|8:12
|3