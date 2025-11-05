České hokejistky prohrály s domácími Švédkami, jedinou branku dala Přibylová

  22:01
České hokejistky vstoupily do turnaje ve švédském Ängelholmu porážkou s domácí reprezentací 1:4. O jediný gól svěřenek kanadské trenérky Carly MacLeodové se postarala Vendula Přibylová. Švédky se třikrát prosadily ve třetí třetině.

Česká hokejistka Aneta Tejralová v šanci před švédskou brankářkou Emmou Söderbergovou. | foto: AP

Do první šance utkání hraného v aréně Rögle BK, kde ve čtvrtek vstoupí do Finských her i čeští hokejisté, se v 5. minutě dostala Křížová. Brankářku Svenssonovou Träffovou ale překonat nedokázala.

Když poté nevyužila slibnou příležitost Vanišová, dostaly se do vedení domácí reprezentantky. V národním týmu debutující brankářku Novákovou překonala Karlssonová.

Ještě hraješ ten hokej? Vanišová vytrvala a teď je vzorem: Pro kluby jsou priorita kluci

Následně byly Švédky blízko i druhému gólu, za už překonanou Novákovou zaskočila Lásková. Zkušená obránkyně navíc založila rychlý protiútok, na jehož konci byla přesně střílející Přibylová.

V přesilovce mohla posunout český tým do vedení Kaltounková, ale Švédky se ubránily a na začátku třetí části se opět dostaly do vedení. Po zaváhání Tejralové za vlastní brankou se prosadila Svenssonová. Další gól přidaly Seveřanky v přesilové hře pět na tři.

Češky se poté pokusily duel zdramatizovat ve vlastní početní výhodě, kdy odvolaly i Novákovou, ani v šesti proti čtyřech ale podruhé skórovat nedokázaly. Navíc krátce po skončení výhody chybovaly v rozehrávce a Hallová upravila na konečných 4:1.

Druhé utkání na turnaji ženské Euro Hockey Tour čeká český výběr v pátek, kdy se utká s Finskem.

Euro Hockey Tour hokejistek v Ängelholmu (Švédsko)

Švédsko - Česko 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Branky: 27. Karlssonová, 43. Svenssonová, 50. Hallinová, 59. Hallová - 33. Přibylová

Sestava ČR: Nováková - Neubauerová, Tejralová, Čajanová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Kosinová - Kaltounková, Mrázová, Mlýnková - Vanišová, Pejzlová, Plosová - Křížová, Pištěková, Juříčková - Vocetková, Čabelová, Přibylová. Trenérka: MacLeodová

Finsko - Švýcarsko 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Výsledky

