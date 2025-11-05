České hokejistky prohrály s domácími Švédkami, jedinou branku dala Přibylová

Do první šance utkání hraného v aréně Rögle BK, kde ve čtvrtek vstoupí do Finských her i čeští hokejisté, se v 5. minutě dostala Křížová. Brankářku Svenssonovou Träffovou ale překonat nedokázala.
Když poté nevyužila slibnou příležitost Vanišová, dostaly se do vedení domácí reprezentantky. V národním týmu debutující brankářku Novákovou překonala Karlssonová.
Následně byly Švédky blízko i druhému gólu, za už překonanou Novákovou zaskočila Lásková. Zkušená obránkyně navíc založila rychlý protiútok, na jehož konci byla přesně střílející Přibylová.
V přesilovce mohla posunout český tým do vedení Kaltounková, ale Švédky se ubránily a na začátku třetí části se opět dostaly do vedení. Po zaváhání Tejralové za vlastní brankou se prosadila Svenssonová. Další gól přidaly Seveřanky v přesilové hře pět na tři.
Češky se poté pokusily duel zdramatizovat ve vlastní početní výhodě, kdy odvolaly i Novákovou, ani v šesti proti čtyřech ale podruhé skórovat nedokázaly. Navíc krátce po skončení výhody chybovaly v rozehrávce a Hallová upravila na konečných 4:1.
Druhé utkání na turnaji ženské Euro Hockey Tour čeká český výběr v pátek, kdy se utká s Finskem.
Euro Hockey Tour hokejistek v Ängelholmu (Švédsko)
Švédsko - Česko 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Sestava ČR: Nováková - Neubauerová, Tejralová, Čajanová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Kosinová - Kaltounková, Mrázová, Mlýnková - Vanišová, Pejzlová, Plosová - Křížová, Pištěková, Juříčková - Vocetková, Čabelová, Přibylová. Trenérka: MacLeodová
Finsko - Švýcarsko 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)