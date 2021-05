ONLINE: Finové vedou, čeští hokejisté dobývají soupeřovu branku

Česko - Finsko, od 20 hodin České hokejové hry, Euro Hockey Tour

Trenér Pešán vzal na domácí akci 28 hráčů. V nominaci nechybí ani šampioni KHL brankář Šimon Hrubec a Jiří Sekáč. Stále se čeká na vítěze švýcarské ligy centra Jana Kováře, mistra Finska Lukáše Kloka a až pětici hráčů ze zámořské NHL.



Gólman Hrubec by měl být jedničkou na MS, do dnešního zápasu však zasáhne jeho náhradník Roman Will.



Pešán si zároveň po přípravném utkání se Slovenskem pochvaloval souhru trojice Lenc - Špaček - Stránský. „Odehráli velmi slušný zápas, jsou do útoku nebezpeční, mrzí mě ta Lencova chyba v závěru, ale to je jen drobnou kaňkou na výkonu celého útoku. Výrazně si říkají o nominaci na mistrovství,“ řekl. V následných třech utkáních se pokusí jen utvrdit trenérův názor, že si nominaci zaslouží.

Český tým v přípravě na MS zatím sbírá samé úspěchy. Šestkrát zvítězil. Dvakrát porazil Rakušany i Němce, v domácím dvojutkání i navzdory nevyrovnaným výkonům přehrál Slovensko.

Česko - Finsko hraje se od 20 hodin

Poslední turnaj sezony v Euro Hockey Tour zahajuje s Finy, které doposud dokázal porazit jen na jejich domácí půdě. Na Švédských hrách a Channel One Cupu v Rusku soupeři podlehl.

Češi jsou v celkovém pořadí seriálu třetí s 11 body o skóre za Švédy. Doma už bojují pouze o konečné druhé místo, EHT vyhráli už po třech akcích s přehledem Rusové.