Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na kompletní program, výsledky českého týmu, průběžnou tabulku i informace o televizních přenosech.
|Euro Hockey Tour 2026/2027
|Informace
|Termín:
|5. listopadu 2026 – 9. května 2027
|Počet turnajů:
|4 (Finsko, Švýcarsko, Švédsko, Česko)
|Účastníci:
|Česko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko
|Obhájce titulu:
|Švédsko (vítěz 2025/2026)
|TV vysílání:
|ČT sport
|Online livestreamy:
|ČT sport Plus / iVysílání
Program turnajů EHT v sezoně 2026/2027
Každá ze čtyř účastnických zemí pořádá jeden samostatný čtyřdenní turnaj. Jeho program často začíná utkáním mimo zemi hlavního pořadatele. V této sezoně se dva takové zápasy odehrají v Česku.
Závěrečné České hokejové hry proběhnou v květnu 2027 a budou pro týmy poslední prověrkou před mistrovstvím světa v Německu, které hostí Mannheim a Düsseldorf.
|Termín
|Název turnaje
|Hostitelská města a arény
|Vítěz
|5. – 8. 11. 2026
|Nocco Hockey Games (Finsko)
|Helsinky (Veikkaus Arena) + Praha (O2 arena)
|10. – 13. 12. 2026
|Švýcarské hokejové hry
|Curych (Swiss Life Arena) + Plzeň (LOGSPEED CZ Arena)
|11. – 14. 2. 2027
|Švédské hokejové hry
|Stockholm (Avicii Arena)
|6. – 9. 5. 2027
|České hokejové hry
|Česko (bude upřesněno)
Tabulka Euro Hockey Tour 2026/2027
O celkovém vítězi EHT rozhoduje součet bodů ze všech čtyř turnajů. Seriál se hraje bez vyřazovací části play-off. Za vítězství v základní hrací době získává tým 3 body, za výhru po prodloužení či nájezdech 2 body, za prohru po prodloužení 1 bod a za porážku 0 bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Historie a přehled vítězů Euro Hockey Tour
Seriál Euro Hockey Tour se hraje od sezony 1996/1997. Dlouhá léta tvořila základní čtyřku reprezentace Česka, Finska, Švédska a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 zaujalo jeho místo Švýcarsko.
Celková medailová bilance EHT
|Reprezentace
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|Celkem medailí
|Finsko
|9
|10
|9
|28
|Česko
|4
|6
|11
|21
|Rusko
|9
|6
|5
|20
|Švédsko
|8
|7
|5
|20
|Švýcarsko
|0
|0
|1
|1
Konečné pořadí posledních ročníků EHT
|Ročník
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|4. místo
|2025/26
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|Švýcarsko
|2024/25
|Česko
|Finsko
|Švýcarsko
|Švédsko
|2023/24
|Švédsko
|Finsko
|Česko
|Švýcarsko
|2022/23
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|Švýcarsko
|2021/22
|Švédsko
|Finsko
|Česko
|Rusko
|2020/21
|Rusko
|Česko
|Švédsko
|Finsko
|2019/20
|Česko
|Švédsko
|Finsko
|Rusko
Kde sledovat Euro Hockey Tour 2026/2027 živě v TV a online
Všechna utkání české hokejové reprezentace v rámci Euro Hockey Tour odvysílá živě ČT sport. Zápasy bude možné sledovat také online prostřednictvím platformy ČT sport Plus v iVysílání. Podrobné textové reportáže najdete na iDNES.cz.