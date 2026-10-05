Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Kristýna Polášková
  8:00

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích. | foto: MAFRA

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na kompletní program, výsledky českého týmu, průběžnou tabulku i informace o televizních přenosech.
Euro Hockey Tour 2026/2027Informace
Termín:5. listopadu 2026 – 9. května 2027
Počet turnajů:4 (Finsko, Švýcarsko, Švédsko, Česko)
Účastníci:Česko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko
Obhájce titulu:Švédsko (vítěz 2025/2026)
TV vysílání:ČT sport
Online livestreamy:ČT sport Plus / iVysílání

Program turnajů EHT v sezoně 2026/2027

Každá ze čtyř účastnických zemí pořádá jeden samostatný čtyřdenní turnaj. Jeho program často začíná utkáním mimo zemi hlavního pořadatele. V této sezoně se dva takové zápasy odehrají v Česku.

Závěrečné České hokejové hry proběhnou v květnu 2027 a budou pro týmy poslední prověrkou před mistrovstvím světa v Německu, které hostí Mannheim a Düsseldorf.

TermínNázev turnajeHostitelská města a arényVítěz
5. – 8. 11. 2026Nocco Hockey Games (Finsko)Helsinky (Veikkaus Arena) + Praha (O2 arena)
10. – 13. 12. 2026Švýcarské hokejové hryCurych (Swiss Life Arena) + Plzeň (LOGSPEED CZ Arena)
11. – 14. 2. 2027Švédské hokejové hryStockholm (Avicii Arena)
6. – 9. 5. 2027České hokejové hryČesko (bude upřesněno)

Tabulka Euro Hockey Tour 2026/2027

O celkovém vítězi EHT rozhoduje součet bodů ze všech čtyř turnajů. Seriál se hraje bez vyřazovací části play-off. Za vítězství v základní hrací době získává tým 3 body, za výhru po prodloužení či nájezdech 2 body, za prohru po prodloužení 1 bod a za porážku 0 bodů.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1.Švédsko000000:00
2.Česko000000:00
3.Finsko000000:00
4.Švýcarsko000000:00

Hokej 2026/2027: Program a nejdůležitější termíny sezony

Historie a přehled vítězů Euro Hockey Tour

Seriál Euro Hockey Tour se hraje od sezony 1996/1997. Dlouhá léta tvořila základní čtyřku reprezentace Česka, Finska, Švédska a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 zaujalo jeho místo Švýcarsko.

Celková medailová bilance EHT
ReprezentaceZlatoStříbroBronzCelkem medailí
Finsko910928
Česko461121
Rusko96520
Švédsko87520
Švýcarsko0011
Konečné pořadí posledních ročníků EHT
Ročník1. místo2. místo3. místo4. místo
2025/26ŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
2024/25ČeskoFinskoŠvýcarskoŠvédsko
2023/24ŠvédskoFinskoČeskoŠvýcarsko
2022/23ŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
2021/22ŠvédskoFinskoČeskoRusko
2020/21RuskoČeskoŠvédskoFinsko
2019/20ČeskoŠvédskoFinskoRusko

Kde sledovat Euro Hockey Tour 2026/2027 živě v TV a online

Všechna utkání české hokejové reprezentace v rámci Euro Hockey Tour odvysílá živě ČT sport. Zápasy bude možné sledovat také online prostřednictvím platformy ČT sport Plus v iVysílání. Podrobné textové reportáže najdete na iDNES.cz.

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Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 8. kolo - 5. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
5. 10. 17:30
  • 2.52
  • 4.05
  • 2.40
Tampa vs. PhiladelphiaHokej - - 6. 10. 2026:Tampa vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
6. 10. 01:00
  • 1.83
  • 4.14
  • 3.66
Pittsburgh vs. WinnipegHokej - - 6. 10. 2026:Pittsburgh vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
6. 10. 01:30
  • 1.96
  • 4.06
  • 3.27
Boston vs. OttawaHokej - - 6. 10. 2026:Boston vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
6. 10. 01:30
  • 2.63
  • 3.87
  • 2.38
Dallas vs. San JoseHokej - - 6. 10. 2026:Dallas vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
6. 10. 02:00
  • 1.96
  • 4.12
  • 3.25
Plzeň vs. SkellefteaHokej - 5. kolo - 6. 10. 2026:Plzeň vs. Skelleftea //www.idnes.cz/sport
6. 10. 17:30
  • 3.54
  • 4.35
  • 1.77
Program a výsledky
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Výsledky

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