Hokejisté Německa mají v nominaci na zápas s Českem dva medailisty z OH

Dva stříbrné medailisty z olympijských her v Pchjongčchangu z roku 2018 zařadil do nominace na duely Euro Hockey Challenge proti Česku nový trenér německých hokejistů Harold Kreis. Na historickém úspěchu se podíleli obránce Jonas Müller a Marcel Noebels z Eisbären Berlín. Naopak první duely v německé reprezentaci by si mohli připsat brankář Maximilian Franzreb a obránce Moritz Wirth z Bremerhavenu.