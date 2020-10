Rodák ze západočeských Citic došel až na hokejový Olymp. V Německu

V roce 1976 pomohl tehdejšímu Západnímu Německu vybojovat bronz na olympijských hrách v Innsbrucku.



Z Citic do velkého hokeje

Kühnhackl se narodil 17. října 1950 v německé rodině v Citicích na Sokolovsku. Již brzo byl rozpoznán talent tohoto velkého středního útočníka, což vedlo k tomu, že byl ve svých sedmnácti letech připraven nastoupit do prvního mužstva druholigového Baníku Sokolov.

Ze Sokolova do Německa

Tři dny po vstupu sovětských vojsk do Československa směla rodina Kühnhacklů vycestovat do Německa. Tehdejší Kühnhacklův juniorský trenér František Vrkoč byl dobrým přítelem trenéra Landshutu Karla Guta, který mu poskytl kontakt na Niederbayern a následný odchod do Landshutu.

Ještě v roce 1968 odstartoval v EV Landshut tento 196 cm vysoký útočník svou výbornou kariéru, s četnými národními a mezinárodními rekordy, které vyvrcholily v roce 1976 na olympiádě v Insbrucku, kde získal bronzovou medaili. Kromě bronzové medaile na ZOH 1976 se stal také nejlepším hráčem kanadského bodování mistrovství světa v roce 1978 a zimních olympijských her v roce 1984 v Sarajevu.

V roce 1997 byl zařazen do světové síně slávy IIHF, v roce 2000 ho vyhlásili německým hokejistou století.

Hokejovým domovem Landshut

Svůj hokejový život jako hráč prožil v Landshutu, Kölnu a Oltenu. Poslední mistrovské utkání absolvoval za EV Landshut po jedenadvaceti aktivních letech 26. února 1989 proti Kölner EC. Již předtím, v roce 1985, však ohlásil svůj odchod z národního mužstva.

Své poslední utkání odehrál „dlouhán“ 1. září 1989 za EV Landshut proti výběru Evropy. Tržba z tohoto utkání šla na dobročinné účely. V Bundeslize odehrál 774 zápasů, v nichž nastřílel 724 branek a připsal si 707 asistencí, u hokeje zůstal jako trenér.

Po aktivní kariéře k trénování

Byl asistentem (1989 pod Karlem Gutem) a hlavním trenérem (1990) u EV Landshut. Stejně tak byl asistentem (1989 pod Xaverem Usinnem) a hlavním trenérem (1989) u německého národního mužstva.

Od roku 1990 do roku 1992 byl jako placený trenér zaměstnán u DEB. Vedl i německou reprezentaci a působil v Německém hokejovém svazu. V této době absolvoval své studium na diplomovaného trenéra a 23. září 1992 obdržel, po složených zkouškách, trenérský diplom.

Jako juniorský trenér německého svazu se od roku 1992 do roku 1999 staral o národní mužstva do 18 let a do 20 let. V německém hokejovém svazu byl zodpovědný za výuku a školení trenérů a postavil se na lavičku jako asistent trenéra německého národního mužstva George Kingstona.

Složil nový tým

Mezi roky 1999-2002 se Erich Kühnhackl postaral o rozruch se svým pilotním projektem „German Team“ (německý tým). Tento tým se nazýval Erding Jets a byl složen jen z německých hráčů a hrál Oberligu, později druhou německou Bundesligu. Dobrý tucet hráčů, které v této době trénoval, zvládlo skok do Německé hokejové ligy (DEL).

Tom Kühnhackl (vpravo) z Pittsburghu bojuje o puk se Seanem Collinsem z Columbusu.

Mimo to, že byl jako hokejový expert u televizních stanic Premiera, DSF a Sat 1, věnoval se tento „německý hokejista století“ své nadaci, kterou přivedl na svět v září 2001. Tato nadace podporuje peněžními a věcnými dary německé hokejové mládí.

Syn v otcových stopách

Otec tří dětí, jehož silně zasáhla nedávná smrt manželky, se může hokejově radovat také z úspěchů nejmladšího syna Toma (28), který kráčí v otcových stopách. Tři sezony strávil v NHL v dresu Pittsburgh Penguins, se kterým dvakrát vyhrál Stanley Cup, a hrál také za New York Islanders.