Další nepovedený zápas Švýcarů. Na Českých hrách podlehli Finsku

38:16 Jäger (Riat, Thürkauf)
40:49 Moy
41:57 Malgin (Riat, Heldner)
17:11 Puistola (Aku Räty)
17:59 Aatu Räty (Riikola, Vilén)
23:20 Päivärinta (Ojantakanen)
26:53 Ojantakanen (Päkkilä, Päivärinta)
32:47 Kuokkanen (Heinola)
Charlin (27. Pasche) – Marti (A), Kukan, Berni, Egli, Geisser, Loeffel, Chanton, Heldner – Rohrbach, Malgin, Suter – Rochette, Thürkauf (C), Riat (A) – Hofmann, Jäger, Moy – Meyer, Senteler, Baechler – Haas.
Larmi (Ignatjev) – Heinola, Vilén, Riikola, Saarijärvi, Seppälä, Kukkonen, Hatakka, Kokkonen – Kuokkanen, Manninen (A), Aku Räty – Puistola, Aatu Räty, Mäenalanen – Puhakka, Björninen (C), Merelä – Päkkilä, Päivärinta (A), Ojantakanen – Hirvonen.
Rozhodčí: Mejzlík, Šíř – Lederer, Axman
Počet diváků: 3995
Tabulka turnaje:
|1.
|Švédsko
|1
|1
|0
|0
|0
|8:1
|3
|2.
|Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|7:6
|3
|3.
|Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|4.
|Švýcarsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:13
|0
Tabulka EHT:
|1.
|Švédsko
|7
|6
|1
|0
|0
|35:11
|20
|2.
|Česko
|7
|4
|0
|0
|3
|18:18
|12
|3.
|Finsko
|8
|2
|1
|0
|5
|21:25
|8
|4.
|Švýcarsko
|8
|1
|0
|2
|5
|18:38
|5