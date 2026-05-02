Další nepovedený zápas Švýcarů. Na Českých hrách podlehli Finsku

Švýcarští hokejisté nezvládli ani druhé utkání na Českých hrách. V Budějovicích nestačili na Finsko 3:5. Krátce po polovině zápasu prohrávali už 0:5, třemi góly pak dali výsledku přijatelnější podobu.
Gólová radost finských hokejistů v utkání proti Švýcarsku.

Ve finské brance zasahuje Emil Larmi.
Švýcarský útočník Tyler Moy se snaží dostat puk pod kontrolu, za ním je finský...
Švýcarský útočník Denis Malgin před finskou brankou. Vlevo je Miika Kukkonen, v...
Santeri Hatakka z Finska a Dario Meyer ze Švýcarska.
2. 5. 2026 12:00
Švýcarsko Švýcarsko : Finsko Finsko 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)
38:16 Jäger (Riat, Thürkauf)
40:49 Moy
41:57 Malgin (Riat, Heldner)
17:11 Puistola (Aku Räty)
17:59 Aatu Räty (Riikola, Vilén)
23:20 Päivärinta (Ojantakanen)
26:53 Ojantakanen (Päkkilä, Päivärinta)
32:47 Kuokkanen (Heinola)
Charlin (27. Pasche) – Marti (A), Kukan, Berni, Egli, Geisser, Loeffel, Chanton, Heldner – Rohrbach, Malgin, Suter – Rochette, Thürkauf (C), Riat (A) – Hofmann, Jäger, Moy – Meyer, Senteler, Baechler – Haas.
Larmi (Ignatjev) – Heinola, Vilén, Riikola, Saarijärvi, Seppälä, Kukkonen, Hatakka, Kokkonen – Kuokkanen, Manninen (A), Aku Räty – Puistola, Aatu Räty, Mäenalanen – Puhakka, Björninen (C), Merelä – Päkkilä, Päivärinta (A), Ojantakanen – Hirvonen.

Rozhodčí: Mejzlík, Šíř – Lederer, Axman

Počet diváků: 3995

Tabulka turnaje:

1.Švédsko110008:13
2.Finsko210017:63
3.Česko110003:23
4.Švýcarsko200024:130

Tabulka EHT:

1.Švédsko7610035:1120
2.Česko7400318:1812
3.Finsko8210521:258
4.Švýcarsko8102518:385
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

