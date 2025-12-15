Evropské možnosti si ozkoušel, nyní Rulík vyráží do Ameriky. Kdo je ve hře?

Robert Rampa
  6:35
Filip Chlapík odjížděl ze Švýcarských her se dvěma góly a asistencí, jeho sparťanský parťák Michael Špaček se stejným počtem bodů, jen v prohozeném gardu. Dařilo se Romanu Červenkovi a prosadili se i Ondřej Kaše s Danielem Voženílkem a Ondřejem Beránkem. Přes nedělní porážku českých hokejistů 0:5 se Švédskem, výrazným dílem způsobenou nemocí v kabině, mluvil trenér Radim Rulík v Curychu pozitivně.
Porada českých hokejistů v utkání proti Finsku.

Porada českých hokejistů v utkání proti Finsku. | foto: ČTK

Andre Petersson se snaží zasunout puk za Petra Kváču.
Za brankou bojují Max Friberg (vlevo) a Filip Pyrochta.
Do šance se tlačí Petr Kodýtek, v obranné pozici jsou hned tři Švédové.
Matěj Stránský se snaží dotlačit puk do švédské branky.
23 fotografií

Potěšily ho čtvrteční výhra v Liberci nad Finskem 3:1 a sobotní nad Švýcarskem 5:3.

Jak relevantní turnaj to ale byl z pohledu nominace na únorové olympijské hry?

Jak vypovídající jsou výkony, když se hrálo na širokých kluzištích, a v Miláně čekají hokejisty užší rozměry NHL?

S tím druhým se nedá nic dělat. A na první otázku lze odpovědět, že dost.

Rulík: Kluci jsou nemocní, odešly nám síly. Se Švédy kousal nejvyšší prohru u týmu

„Vím, kteří hráči z Evropy pojedou,“ pronesl Rulík a zopakoval, že si stojí za tím, že pro něj jsou důležitější hráči z Evropy s maximálním vytížením než krajánci v NHL s pár minutami na zápas.

Což není povzbudivá zpráva primárně pro Adama Klapku z Calgary a Davida Tomáška z Edmontonu.

Už před turnajem Rulík zmiňoval, že potřebuje, aby hráči důsledně dodržovali pokyny a systém.

Na olympijských hrách se k důvěře přidají další požadavky jako rychlost bruslení i rozhodování a určitá dávka nebojácnosti. Takže zkušenost.

Matěj Stránský se snaží dotlačit puk do švédské branky.

Bude velkým překvapením, pokud na turnaj odjede někdo, kdo se neukázal na posledních dvou světových šampionátech, což platí třeba pro trio obránců – Libora Zábranského, Filipa Krále a Mariana Adámka – či útočníka Chlapíka.

V některých ohledech jde o jednoduchou matematiku. Jistou nominaci by z útočníků měli mít Pastrňák, Nečas, Zacha, Palát, Hertl, Kämpf a pravděpodobně i Faksa, kterého sice Rulík příliš nezná, ale jde o centra s vynikající úspěšností na vhazování. Navíc hraje v Dallasu, jednom z nejlepších týmů ligy.

Tím by zbývalo pět míst, která by mohli zaplnit hráči z Evropy. Rulík už potvrdil, že počítá s Červenkou, kapitánem v neděli udělal Matěje Stránského, velký prostor dává Sedlákovi i Flekovi a prozkoušení jsou Kubalík, Beránek, Kondelík nebo Voženílek.

Voženílek do Sparty? Bylo by to fajn, láká Chlapík. Curych hostil koncert jedné lajny

Velká část z nich by měla jet, pokud se v NHL zázračně neuzdraví Jiří Kulich, Filip Chytil či vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek.

Největším tajemstvím je nominace zahalena v obraně. Hronek a Gudas jsou jediní stálí beci v zámoří.

Další pozice si mohou rozdělit zkušení „Evropani“, kteří si prošli NHL: Michal Kempný, Jan Rutta, Radim Šimek a Libor Hájek. Jan Košťálek byl aspoň draftován. A šanci mají i mladší zástupci z farem v AHL David Jiříček a David Špaček.

Udělat si jasno v dilematech může Rulík před Vánoci v Severní Americe, kam odlétá s trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem na inspekční cestu.

„Měli bychom vidět šest utkání v šesti dnech,“ říká Rulík. „V úterý odlétáme do Bostonu, do 23. prosince budeme každý den na zápasech NHL. Počátkem ledna musíme nominaci ohlásit IIHF. Pak s ní seznámíme hráče a budeme pracovat na tom, aby dostali materiály. Na olympiádě nebude tolik času, abychom těžili ze společné přípravy. Je třeba znát plán a herní principy.“



