Potěšily ho čtvrteční výhra v Liberci nad Finskem 3:1 a sobotní nad Švýcarskem 5:3.
Jak relevantní turnaj to ale byl z pohledu nominace na únorové olympijské hry?
Jak vypovídající jsou výkony, když se hrálo na širokých kluzištích, a v Miláně čekají hokejisty užší rozměry NHL?
S tím druhým se nedá nic dělat. A na první otázku lze odpovědět, že dost.
„Vím, kteří hráči z Evropy pojedou,“ pronesl Rulík a zopakoval, že si stojí za tím, že pro něj jsou důležitější hráči z Evropy s maximálním vytížením než krajánci v NHL s pár minutami na zápas.
Což není povzbudivá zpráva primárně pro Adama Klapku z Calgary a Davida Tomáška z Edmontonu.
Už před turnajem Rulík zmiňoval, že potřebuje, aby hráči důsledně dodržovali pokyny a systém.
Na olympijských hrách se k důvěře přidají další požadavky jako rychlost bruslení i rozhodování a určitá dávka nebojácnosti. Takže zkušenost.
Bude velkým překvapením, pokud na turnaj odjede někdo, kdo se neukázal na posledních dvou světových šampionátech, což platí třeba pro trio obránců – Libora Zábranského, Filipa Krále a Mariana Adámka – či útočníka Chlapíka.
V některých ohledech jde o jednoduchou matematiku. Jistou nominaci by z útočníků měli mít Pastrňák, Nečas, Zacha, Palát, Hertl, Kämpf a pravděpodobně i Faksa, kterého sice Rulík příliš nezná, ale jde o centra s vynikající úspěšností na vhazování. Navíc hraje v Dallasu, jednom z nejlepších týmů ligy.
Tím by zbývalo pět míst, která by mohli zaplnit hráči z Evropy. Rulík už potvrdil, že počítá s Červenkou, kapitánem v neděli udělal Matěje Stránského, velký prostor dává Sedlákovi i Flekovi a prozkoušení jsou Kubalík, Beránek, Kondelík nebo Voženílek.
Velká část z nich by měla jet, pokud se v NHL zázračně neuzdraví Jiří Kulich, Filip Chytil či vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek.
Největším tajemstvím je nominace zahalena v obraně. Hronek a Gudas jsou jediní stálí beci v zámoří.
Další pozice si mohou rozdělit zkušení „Evropani“, kteří si prošli NHL: Michal Kempný, Jan Rutta, Radim Šimek a Libor Hájek. Jan Košťálek byl aspoň draftován. A šanci mají i mladší zástupci z farem v AHL David Jiříček a David Špaček.
Udělat si jasno v dilematech může Rulík před Vánoci v Severní Americe, kam odlétá s trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem na inspekční cestu.
„Měli bychom vidět šest utkání v šesti dnech,“ říká Rulík. „V úterý odlétáme do Bostonu, do 23. prosince budeme každý den na zápasech NHL. Počátkem ledna musíme nominaci ohlásit IIHF. Pak s ní seznámíme hráče a budeme pracovat na tom, aby dostali materiály. Na olympiádě nebude tolik času, abychom těžili ze společné přípravy. Je třeba znát plán a herní principy.“