Hokejistky na EHT v Lahti podlehly Švédkám, rozhodla první třetina

  16:55
České hokejistky prohrály druhé utkání na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti se Švédkami 1:3. Šanci navázat na úvodní vítězství 2:1 nad Švýcarkami si svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové zkomplikovaly už v první třetině, během níž dvakrát inkasovaly. Jediný český gól vstřelila ve třetí části Daniela Pejšová.

Česká hokejistka Daniela Pejšová (vpravo) útočí kolem Hanny Olssonové ze Švédska. | foto: Jessica GowováAP

Brankářka Peslarová sice zlikvidovala v úvodních minutách dvě velké šance Seveřanek, při třetí už se však měnilo skóre. Thea Johanssonová se v končící osmé minutě prodrala do zakončení, Peslarová ji sice vychytala, ale Hilda Svenssonová z dorážky poslala Švédky do vedení.

Jen chvilku nato se nechala vyloučit Hymlárová, pak ji následovala Pištěková a soupeřky měly k dispozici přes půl minuty dlouhou přesilovku pět na tři. Stihly ji využít, když se bombou z kruhu prosadila Rauniová.

České hokejistky udolaly Švýcarsko i v Lahti, tentokrát 2:1

Ve druhé třetině opět několikrát skvěle zasáhla Peslarová a udržela naděje svého týmu. Posílit je mohla ve 28. minutě Mlýnková, jenže povedenou ranou jen orazítkovala brankovou konstrukci. Další velké příležitosti nevyužily Pejzlová a Kaltounková.

Češky se nakonec dočkaly v 52. minutě, kdy se prosadila Pejšová. Vyrovnání měla na holi Mlýnková, jenže minula. V závěru to národní tým zkusil bez Peslarové, ale k pojistce toho využila Johanssonová.

Vystoupení na závěrečném podniku ženské Euro Hockey Tour v sezoně zakončí české hokejistky, které bojují i o nominaci na olympijský turnaj v Miláně, v pátek od 17 hodin duelem s domácími Finkami.

Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti (Finsko)

Česko - Švédsko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Branky: 52. Pejšová - 8. H. Svenssonová, 11. Rauniová. 60. T. Johanssonová
Sestava ČR: Peslarová - Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Čajanová, Fromová - Mlýnková, Mrázová, Vanišová - Plosová, Pejzlová, Křížová - Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová - Vocetková, Pištěková, Přibylová - Juříčková. Trenérka: MacLeodová

18:00 Finsko - Švýcarsko

