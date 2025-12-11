Hokejistky na EHT v Lahti podlehly Švédkám, rozhodla první třetina

Brankářka Peslarová sice zlikvidovala v úvodních minutách dvě velké šance Seveřanek, při třetí už se však měnilo skóre. Thea Johanssonová se v končící osmé minutě prodrala do zakončení, Peslarová ji sice vychytala, ale Hilda Svenssonová z dorážky poslala Švédky do vedení.
Jen chvilku nato se nechala vyloučit Hymlárová, pak ji následovala Pištěková a soupeřky měly k dispozici přes půl minuty dlouhou přesilovku pět na tři. Stihly ji využít, když se bombou z kruhu prosadila Rauniová.
Ve druhé třetině opět několikrát skvěle zasáhla Peslarová a udržela naděje svého týmu. Posílit je mohla ve 28. minutě Mlýnková, jenže povedenou ranou jen orazítkovala brankovou konstrukci. Další velké příležitosti nevyužily Pejzlová a Kaltounková.
Češky se nakonec dočkaly v 52. minutě, kdy se prosadila Pejšová. Vyrovnání měla na holi Mlýnková, jenže minula. V závěru to národní tým zkusil bez Peslarové, ale k pojistce toho využila Johanssonová.
Vystoupení na závěrečném podniku ženské Euro Hockey Tour v sezoně zakončí české hokejistky, které bojují i o nominaci na olympijský turnaj v Miláně, v pátek od 17 hodin duelem s domácími Finkami.
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti (Finsko)
Česko - Švédsko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
18:00 Finsko - Švýcarsko