Hokejisté zahájí domácí turnaj EHT v Českých Budějovicích duelem proti Finsku

  14:01
Hokejová reprezentace zahájí České hry, domácí turnaj série Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích nově s názvem Fortuna Hockey Games, ve čtvrtek 30. dubna duelem proti Finsku. Začne v 18 hodin. V sobotu se pak svěřenci kouče Radima Rulíka utkají od 16:00 se Švédy, v neděli nastoupí ve stejném čase proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté mávají fanouškům. | foto: Reuters

Poprvé od olympijského turnaje v Miláně, který pro českou reprezentaci skončil těsnou čtvrtfinálovou porážkou s Kanadou, se tým sejde v úterý 7. dubna v Karlových Varech. Tam ho čeká čtyřdenní tréninkový kemp.

Do Karlových Varů se pak hráči vrátí na další sraz 13. dubna, kdy zahájí přípravu na dva zápasy s Německem. První duel ve čtvrtek 16. dubna začne v 17:30, den poté bude úvodní buly vhozeno o půl hodiny dříve.

Další sraz je naplánovaný na 20. dubna do Jihlavy. Zápas ve Vídni ve čtvrtek 23. dubna začne v 19 hodin, odvetný souboj v Jihlavě den nato v 17:00.

Pak už přijde na řadu akce na jihu Čech. Domácí turnaj bývá obvykle poslední zastávkou seriálu EHT před světovým šampionátem. V probíhající olympijské sezoně však budou generálkou na její druhý vrchol až Švédské hry.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Vedle nového titulárního partnerství u domácích hokejových her se sázková společnost Fortuna posouvá také do role hlavního partnera Českého hokeje. „Velmi si vážíme toho, že můžeme naše partnerství se společností Fortuna dále rozvíjet a posouvat na úroveň hlavního partnera Českého hokeje. Nové titulární partnerství u hokejových her je dalším logickým krokem, který posiluje stabilitu a atraktivitu tohoto tradičního turnaje jak pro fanoušky, tak pro naše partnery,“ uvedl marketingový a obchodní ředitel Českého hokeje Ondřej Šnaidauf.

Vstupenky na turnaj v Českých Budějovicích v ceně od 490 korun budou v prodeji od úterních 12 hodin na webu českého hokeje.

Švédské hry se odehrají týden poté v Ängelholmu a budou poslední zápasovou prověrkou před MS v Curychu a Fribourgu. Češi do šampionátu vstoupí v pátek 15. května utkáním s Dány, základní skupinu odehrají ve Fribourgu.

