Euro Hockey Tour 2026: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli invazi na Ukrajinu převzalo jeho místo Švýcarsko. Kdy a kde se jednotlivé turnaje konají, jejich výsledky a kde zápasy sledovat, zjistíte v našem přehledu.

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho Säteriho na Českých hokejových hrách. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Zápasy EHT jsou výbornou příležitostí pro sehrání týmů, otestování nových hráčů i tradiční prověrkou před vrcholy sezony. Za námi je olympijský turnaj na ZOH v Miláně, následovat bude mistrovství světa ve Švýcarsku.

V každém turnaji se týmy utkají systémem každý s každým a výsledky se sčítají v celkovém pořadí EHT.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Kdy EHT začíná a jaký je program sezony 2025/26

  • Úvodním turnajem byly Finské hokejové hry v termínu 6.–9. 11. 2025 v Tampere.
  • Série obsahuje celkem 4 turnaje. Finské hry, Švýcarské hry, České hry a Švédské hry.
  • Turnaje se vždy konají v reprezentačních přestávkách během sezony.
  • Jedno ze zahajovacích utkání každých her bývá odehráno mimo hostitelskou zemi.

Přehled turnajů EHT v sezoně 2025/26

#Název turnajeDatumZemě pořadateleVítězný tým
1Finské hokejové hry6.–9. 11. 2025Finsko (Tampere)Švédsko
2Švýcarské hokejové hry11.–14. 12. 2025Švýcarsko (Curych)Švédsko
3České hokejové hry30. 4.–3. 5. 2026Česko (Č. Budějovice)
4Švédské hokejové hry7.–10. 5. 2026Švédsko (Stockholm)

Kde zápasy série EHT sledovat živě?

Zápasy české reprezentace na všech turnajích Euro Hockey Tour vysílá stanice ČT Sport, online je můžete sledovat na platformě ČT Sport Plus.

Konečné pořadí posledních ročníků EHT:

Česká reprezentace se blýskla vítězstvím v sérii Euro Hockey Tour v loňské sezoně. Triumf slavila po pěti letech.

Ročník1. místo2. místo3. místo4. místo
2024/25ČeskoFinskoŠvýcarskoŠvédsko
2023/24ŠvédskoFinskoČeskoŠvýcarsko
2022/23ŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
2021/22ŠvédskoFinskoČeskoRusko
2020/21RuskoČeskoŠvédskoFinsko

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Pardubice vs. TřinecHokej - Finále - 26. 4. 2026:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
26. 4. 17:00
  • 2.05
  • 4.00
  • 3.26
Boston vs. BuffaloHokej - - 26. 4. 2026:Boston vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
26. 4. 20:00
  • 2.43
  • 4.19
  • 2.53
Los Angeles vs. ColoradoHokej - - 26. 4. 2026:Los Angeles vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
26. 4. 22:30
  • 3.26
  • 4.30
  • 1.98
Montreal vs. TampaHokej - - 27. 4. 2026:Montreal vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
27. 4. 01:00
  • 2.51
  • 3.89
  • 2.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

24. dubna 2026  22:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

