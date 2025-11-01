Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli invazi na Ukrajinu převzalo jeho místo Švýcarsko. Kdy a kde se jednotlivé turnaje konají, jejich výsledky a kde zápasy sledovat, zjistíte v našem přehledu.

Zápasy EHT jsou výbornou příležitostí pro sehrání týmů, otestování nových hráčů i tradiční prověrkou před vrcholy sezony. Těmi jsou letos olympijský turnaj na ZOH v Miláně a mistrovství světa ve Švýcarsku.

V každém turnaji se týmy utkají systémem každý s každým a výsledky se sčítají v celkovém pořadí EHT.

Kdy EHT začíná a jaký je program sezony 2025/26

  • Úvodním turnajem jsou Finské hokejové hry v termínu 6.–9. 11. 2025 v Tampere. Startují ve čtvrtek 6. listopadu.
  • Série obsahuje celkem 4 turnaje. Finské hry, Švýcarské hry, České hry a Švédské hry.
  • Turnaje se vždy konají v reprezentačních přestávkách během sezony.
  • Jedno ze zahajovacích utkání každých her bývá odehráno mimo hostitelskou zemi.

Přehled turnajů EHT v sezoně 2025/26

#Název turnajeDatumZemě pořadateleVítězný tým
1Finské hokejové hry6.–9. 11. 2025Finsko (Tampere)
2Švýcarské hokejové hry11.–14. 12. 2025Švýcarsko (Curych)
3České hokejové hry30. 4.–3. 5. 2026Česko (Č. Budějovice)
4Švédské hokejové hry7.–10. 5. 2026Švédsko (Stockholm)

Kde zápasy série EHT sledovat živě?

Zápasy české reprezentace na všech turnajích Euro Hockey Tour vysílá stanice ČT Sport, online je můžete sledovat na platformě ČT Sport Plus.

Konečné pořadí posledních ročníků EHT:

Česká reprezentace se blýskla vítězstvím v sérii Euro Hockey Tour v loňské sezoně. Triumf slavila po pěti letech.

Ročník1. místo2. místo3. místo4. místo
2024/25ČeskoFinskoŠvýcarskoŠvédsko
2023/24ŠvédskoFinskoČeskoŠvýcarsko
2022/23ŠvédskoČeskoFinskoŠvýcarsko
2021/22ŠvédskoFinskoČeskoRusko
2020/21RuskoČeskoŠvédskoFinsko

Výsledky

