Zápasy EHT jsou výbornou příležitostí pro sehrání týmů, otestování nových hráčů i tradiční prověrkou před vrcholy sezony. Těmi jsou letos olympijský turnaj na ZOH v Miláně a mistrovství světa ve Švýcarsku.
V každém turnaji se týmy utkají systémem každý s každým a výsledky se sčítají v celkovém pořadí EHT.
Kdy EHT začíná a jaký je program sezony 2025/26
- Úvodním turnajem jsou Finské hokejové hry v termínu 6.–9. 11. 2025 v Tampere. Startují ve čtvrtek 6. listopadu.
- Série obsahuje celkem 4 turnaje. Finské hry, Švýcarské hry, České hry a Švédské hry.
- Turnaje se vždy konají v reprezentačních přestávkách během sezony.
- Jedno ze zahajovacích utkání každých her bývá odehráno mimo hostitelskou zemi.
Přehled turnajů EHT v sezoně 2025/26
|#
|Název turnaje
|Datum
|Země pořadatele
|Vítězný tým
|1
|Finské hokejové hry
|6.–9. 11. 2025
|Finsko (Tampere)
|2
|Švýcarské hokejové hry
|11.–14. 12. 2025
|Švýcarsko (Curych)
|3
|České hokejové hry
|30. 4.–3. 5. 2026
|Česko (Č. Budějovice)
|4
|Švédské hokejové hry
|7.–10. 5. 2026
|Švédsko (Stockholm)
Kde zápasy série EHT sledovat živě?
Zápasy české reprezentace na všech turnajích Euro Hockey Tour vysílá stanice ČT Sport, online je můžete sledovat na platformě ČT Sport Plus.
Konečné pořadí posledních ročníků EHT:
Česká reprezentace se blýskla vítězstvím v sérii Euro Hockey Tour v loňské sezoně. Triumf slavila po pěti letech.
|Ročník
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|4. místo
|2024/25
|Česko
|Finsko
|Švýcarsko
|Švédsko
|2023/24
|Švédsko
|Finsko
|Česko
|Švýcarsko
|2022/23
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|Švýcarsko
|2021/22
|Švédsko
|Finsko
|Česko
|Rusko
|2020/21
|Rusko
|Česko
|Švédsko
|Finsko