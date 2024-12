Strašák loňského výprasku od Slováků? Nebylo to ono, přiznal kapitán Šalé

Potvrdil tak pozici klíčového hráče národního týmu, však Šalé odcestoval už na třetí juniorské mistrovství.

Učil se od kapitánů Stanislava Svozila a Jiřího Kulicha a získal pod nimi stříbro a bronz, aby teď sám mladší spoluhráče vedl. A třeba dovedl až k další medaili, což by byl na poměry českého hokeje nevídaný jev.

„Budu se snažit kluky povzbuzovat, myslím, že nějaké zkušenosti jsem od Jirky a Svozky nasbíral,“ věří Šalé v rozhovoru pro web Českého hokeje.

Proto nabádá k mnohem lepším výkonům. „Úvod jsme zvládli, výhra je důležitá, ale teprve začínáme. Ať to podle výsledku vypadá jakkoliv, Švýcaři hráli velice dobře,“ tvrdí Šalé.

Češi každopádně Švýcary zaskočili už v páté minutě, tečí se prosadil Miroslav Holinka, ale podle Šalého to tým vůbec neuklidnilo: „Ten gól nám mohl pomoct, jenže abych řekl pravdu, nestalo se to. Až po druhém gólu se to trochu zlomilo a začali jsme si víc věřit.“

„Za výhru jsem samozřejmě hrozně rád, ale pořád to nebylo ono,“ stojí si za svým.

Kde se ona nervozita pořád brala? Důvodem může být jednoduše start šampionátu. Před rokem čeští hokejisté schytali nepříjemný příděl od Slováků 2:6. Možná se tak zjevil loňský strašák.

Junioři potřebovali vstoupit do turnaje dobře. „Určitě to byl jeden z aspektů, byly tam větší chyby, které se nám nesmí stávat. Brankář Michael Hrabal nás v nich výborně podržel, takže nás Švýcaři nedokázali trestat, ovšem proti Kanadě a podobným zemím to musíme vylepšit. Takové chyby by nás stály zápas,“ ví Šalé.

Sám dával gól v přesilové hře ve druhé třetině na 2:0. Seattlem loni draftovaný útočník z prvního kola prokázal um ranou z první, nahrávku dostal od střelce první branky Holinky.

„Po první přesilovce jsem mu hned řekl, že jsou vystoupení, takže si budu sjíždět dolů, ať mě tam hledá. Příjemný bonus. Věřím, že střídání od střídání budu lepší, protože jsem se necítil úplně nejlíp. Musím si zvyknout na úplně jiný styl hokeje,“ říká Šalé, který jinak působí na farmě v AHL.

Podívejte se na Šalého gól: