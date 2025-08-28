Adame, Adame, pojďte k nám! I Tittlbach demoloval Slováky: Říkají mi Venco

Petr Bílek
  12:20
Jmenuje se Adam, občas na něj houknou Venco. Teď tenhle Václav Titlbach, tedy pardon, Adam Titlbach zazářil při demolici Slováků, které česká hokejová dvacítka zostudila 10:2 při středečním startu Turnaje pěti zemí v Chomutově. Na show se podílel dvěma góly a dvěma asistencemi a zářil i mimo led: „Bodově jsem lepší zápas v reprezentaci nezažil.“
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20.

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Domácí Adam Titlbach slaví jeden ze svých gólů.

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Domácí...
Asistent trenéra Robert Reichel, za ním hlavní kouč české dvacítky Patrik...
Utkání českých juniorů v Chomutově proti Slovensku odehrál i Radim Mrtka.
Maxmilian Curran se dívá směrem ke kostce.
12 fotografií

Výběr trenéra Patrika Augusty se s rivalem nepáral, už po dvou třetinách kraloval rozdílem osmi gólů. A pro Titlbacha byl jeho osobní příspěvek o to sladší, že v Chomutově hokejově vyrůstal. „Zápas byl pro mě výjimečný, měl jsem tady spoustu rodinných příslušníků a fanoušků, trošku jsem cítil nervozitu, odešla s prvním střídáním,“ líčil výřečný mladík.

Jeho příjmení leckoho trkne, zní stejně jako jméno legendárního televizního sporťáka Václava Tittelbacha. Reportéra, moderátora, komentátora. „Lidi se ptají, jestli nemáme něco společného, jenže on se píše trošku jinak. Občas mi ale říkají Venco, vtipné,“ baví se útočník kanadských Vancouver Giants.

Pozor, historicky první moderátor nováckých Sportovních novin je čerstvý sedmdesátník, takže nastupující generace mnohdy ani netuší, o koho jde. Přitom u sportu zůstal, stará se v hokejové Spartě o přestávkový program. „Mezi námi mladými není známý vůbec, to spíš mezi staršími lidi, trenéry. Já si ho vyhledal na internetu, když se mě na to poprvé zeptali,“ přiznal Titlbach.

Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Profese komentátora by ho prý bavila. „Asi by to nebylo špatné. Viděl jsem Voráčka, jak komentoval mistrovství světa, mohlo by to být zajímavé. Jsem extrovert, dokázal bych něco takového dělat,“ vykládal nadšeně.

Zatím však chce jméno Titlbach proslavit na ledě. A jde mu to. Po stříbrném Hlinka Gretzky Cupu 2023 a úžasném finále s Kanadou (2:3 pp), což označil za svůj největší hokejový zážitek, se vydal za velkou louži. Mezi Giganty se zprvu krčil, druhá, loňská sezona ve WHL už byla povedená: 68 zápasů, 27 gólů, 18 asistencí. Další dva kanadské body přidal v play off.

„Pár dní po stříbru na Hlinkovi jsem se přesunul do Kanady, začátek super, nakonec ale sezona úspěšná nebyla. Oklepal jsem se a druhá byla lepší,“ ohlédl se Titlbach za svou zámořskou štací. „Teď už budu mít pozici velkou, dostanu vysoký icetime, myslím, že budu jedním z lídrů. Cíle budou vyšší než dříve, chceme se dostat daleko v play off.“

Adam Titlbach...

...Václav Tittelbach

Western Hockey League je jedna z trojice nejprestižnějších juniorských lig v Kanadě a USA. „Přestal jsem tam hrát dětský hokej, ve WHL se blíží už dospělému. Musel jsem méně ztrácet puk, více střílet, napadat, hrát do těla. Což se, myslím, povedlo,“ popsal svůj progres, jehož vyústěním má být draft do slovutné NHL.

Pomoct mu k tomu může i juniorské mistrovství světa, které na přelomu roku hostí USA. „Nominaci jistou nemám, bojuju každý zápas a trénink a doufám, že to padne. Je to můj cíl. Šampionát je velkou událostí a na svém posledním turnaji v mládežnické kategorii chybět nechci,“ vyhlásil usměvavý teenager.

Po očku ze zámoří sleduje své bývalé kluby. Chomutov, který kvůli dluhům padl a povstal, i Litvínov, jemuž krach po odchodu hlavního majitele hrozí.

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

„Pocházím z Litvínova, do Chomutova jsem přišel v páté šesté třídě. A přestože jsme byli rivalové, nešlo o špatný krok,“ pochvaloval si přesun za „zatáčku“, jak se mezi fanoušky říká. „Na Piráty vzpomínám v dobrém, mám tady hodně kamarádů. Když áčko skončilo, spadla i juniorka, všechny to zklamalo. A já musel do Plzně. I potíže Litvínova vidím nerad, ale snad se nějak vyhrabou a extraliga zůstane.“

Titlbach zatím zůstane v zámoří, aby si plnil svůj sen o NHL. A třeba s ním jednou udělá rozhovor i Václav Tittelbach. Po středečním výprasku Slovákům by na něj třeba při odchodu z ledu zavolal svoje legendární: „Adame, Adame, pojďte k nám!“

