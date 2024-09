Sním o olympiádě. Trenér Andrašovský o ženském hokeji, Plzni i rybářské vášni

Nejprve jako kouč týmu do 16 let, poté vedl dívčí osmnáctku na mistrovství světa. A před dvěma lety už byl coby asistent charismatické Kanaďanky Carly MacLeodové a zároveň šéftrenér ženského hokeje u zisku historického bronzu dospělého týmu na šampionátu v Dánsku, první české medaile na světové scéně. Navíc o rok později na dalším šampionátu v Kanadě tenhle úspěch zopakovali.

„Ale bylo to pro mě strašně těžké rozhodování, nabídkou z Plzně jsem byl opravdu poctěn. A kdo ví, jestli taková šance ještě někdy přijde,“ míní Dušan Andrašovský.

S MacLeodovou už má za sebou první akci nové sezony, Češky na konci srpna ovládly úvodní turnaj EHT ve švýcarském Klotenu.

Co byl nakonec ten rozhodující střípek na vahách?

Můj sen vždycky byl dostat se na olympijské hry. S ženským národním týmem jsme se tam kvalifikovali, snad se na olympiádu jako trenér podívám. Ale i tak to bylo těžké. Byl jsem vděčný Martinu Strakovi s Jardou Špačkem, že mi nabídli roli asistenta v Plzni, abych se mohl učit od Josefa Jandače. Proběhlo hodně rozhovorů, pět dnů jsem to zvažoval, pořádně nespal. Ale nakonec jsem se rozhodl zůstat u ženského hokeje.

V Plzni ale na zimní stadion stále pravidelně docházíte.

Jsme domluvení, že budu pomáhat u dorostu. Jsou u něj jako trenéři Michal Straka s Vencou Benákem, já funguji jako skills coach. Ta role se mi moc líbí a chtěli bychom děti v Plzni dál posouvat.

U ženského týmu působíte po boku Carly MacLeodové. Sedli jste si pracovně rychle?

Máme skvělý vztah. Trenérský i mimo led. Já se starám hodně o hokej, taktiku, útočnou hru, přesilovky, ona je ale úžasná a jedinečná trenérka po mentální stránce. Hodně spolu hokej probíráme.

Sám jste navíc jako hlavní kouč letos v lednu dovedl českou osmnáctku k historickému stříbru na mistrovství světa. Kam tenhle úspěch řadíte?

Pro mě je to největší úspěch v trenérské kariéře. Byl jsem u toho jako hlavní trenér, a když holky dokázaly v semifinále porazit Kanadu, byl to pro mě obrovský zážitek.

Asistent trenérky českých hokejistek Dušan Andrašovský po návratu z loňského bronzového MS v Kanadě

Na jaře, na šampionátu žen v USA, vám naopak proklouzla obhajoba světového bronzu, po nájezdech tým podlehl Finkám. Co k další medaili scházelo?

Úplně se nám to nesešlo a formu neměly holky ideální, i když jsme turnaj začali skvěle právě proti Finkám. Ale postupně nám docházely síly. Projevila se naše největší bolest, fyzická kondice. O tom se bavíme ve všech věkových kategoriích, nejsme na úrovni Kanaďanek, Američanek ani Švédek či Finek. Navíc nám na mistrovství scházely tři důležité hráčky, hlavně Lásková s Mrázovou. To mohl být ten jeden rozhodující gól v boji o bronz.

Pomohlo by, kdyby ještě víc českých hokejistek působilo v zahraničí?

Většinou jsou dobře připravené, ale záleží klub od klubu. Domácí soutěž nám reprezentantky negeneruje. Stěžejní je tak v mladších kategoriích příprava v klubech mezi kluky. Tam je znát, že hráčky, které trénují s chlapy, jsou lepší než ostatní. Nicméně česká nátura, ženská zvlášť, je trošku pohodlnější. Udělají, co po nich chcete, ale když jim nevisíte na krku, trošku se pošetří. Na druhou stranu to chápu. Když se podíváte na Američanky a Kanaďanky, spousta těch holek vypadá jako chlapi. A to naše holky nechtějí.

Snažíte se v českých klubech nějak apelovat, aby dávaly prostor hokejistkám mezi kluky?

Když holky působí v dobrých týmech, je to stoprocentně potřeba. Pokud se hráčka udrží mezi kluky do deváté třídy, je to skvělé. Ale je to na trenérech, zda jim dají či nedají šanci. Musí si to výkonnostně zasloužit. Žádný kouč nemůže tlačit na sílu jen proto, že jde o holku.

Na posledním mistrovství světa jste měli v kádru tři juniorky. Je to záblesk, že se ženský hokej posouvá?

Budeme muset ještě pár let počkat. V kategoriích třináctiletých a čtrnáctiletých jsou šikovné holky, ale ještě potřebují pracovat, musíme být trpěliví. Po olympiádě 2026 v Itálii už by mohly některé z nich vyletět do áčka, hlavně v obraně to potřebujeme.

Na poslední akci nechyběla ani šestnáctiletá Aneta Paroubková z Plzně. Je v ní budoucnost?

Je to bojovnice, malý pitbull. Takových kdybychom měli víc, jen dobře. Fyzicky je připravená, dře, lítá po ledě. Věřím, že do budoucna by mohla mít pěknou kariéru.

Dušan Andrašovský v dresu Plzně.

V Plzni i předtím v Třemošné jste trénoval kluky. Je to velký rozdíl?

Musel jsem si projít vývojovou změnou. (úsměv) Celý život jsem byl trénovaný chlapy, tam je standard daný. Někdo křičel, někdo věděl, že je třeba jiný přístup. U holek je všechno citlivější. Hůř snáší kritiku, negativní věci. Musíte si dobře rozmyslet, co řeknete, my kluci jsme obecně splachovací. V tomhle jsem se hodně naučil, změnil. A právě Carla mě v tomto směru strašně obohatila. Když vidí, že to ve mně bobtná, říká mi: Buď v klidu, tohle je ženský hokej... (úsměv)

U dorostu v Plzni jste přísnější?

Když se kluci na zájezdu na hotelu chovají jako blázni, zvýším hlas a řeknu jim, co si myslím. Ale hlavně to beru tak, že je třeba rozvíjet, v dorostu máte co předávat.

Jak se díváte na brzké odchody mladých hráčů do zámoří? Je to správná cesta?

Je to individuální. Cesty do juniorského hokeje v zámoří jsou rozdílné. Můžete chytit dobře pracující organizaci, kde se dovednosti, fyzička a celková péče o hráče dělají každý den na špičkové úrovni. Ale jsou kluby, kde se o to vůbec nestarají, tam jim záleží jen na tom, jak hrajete. Sto zápasů za sezonu, co je mezitím, to tolik neřeší. Proto vidíme hráče, kteří se pak do Česka vrátí v dezolátním stavu, bez sil, unavení. Ale zase si nebudeme říkat, že to tady všichni děláme dobře. Není to jen o tom hodit juniory do extraligy a čekat, že se hned prosadí. Ten skok do chlapského hokeje je obrovský. Musí se jít postupně, přes nižší soutěže, druhou a první ligu.

Předávat máte co. Dlouho jste hrál extraligu, nakoukl do slovenské reprezentace. Jak jste se kdysi dostal ze Zvolena do Plzně?

V roce 1998 se právě v Plzni hrál Kontinentální pohár a my přijeli se Zvolenem. Už tehdy se mě pan Haber s Pavlem Setikovským (tehdejší šéf a sportovní manažer plzeňského klubu, pozn. aut. ) ptali, jestli bych tady nechtěl hrát. Hned mě to lákalo, ale měl jsem dlouhodobou smlouvu ve Zvolenu. Až když jsem se tam v létě 2000 nepohodl s trenérem Bokrošem a chvíli pak neúspěšně zkoušel štěstí ve Finsku, s Plzní jsme se rychle domluvili. Zůstal jsem šest sezon, zakořenil tady. A když jsem se pak ještě krátce vrátil v sezoně 2011/12, byl z toho se Škodovkou extraligový bronz.

Kdy jste se rozhodl pro trenérskou kariéru?

Končil jsem pomalu s kariérou a můj zdravotní stav mi dával najevo, že dál už to nepůjde. Navíc jsem si říkal, že trmácet se pořád autobusem sem a tam už mě nebaví. Vidíte, pak jsem začal trénovat a s žáčky cestoval ještě víc. (smích) Nebyl to můj sen, stát se koučem, ale teď jsem za to rád. Vždycky jsem to ale chtěl mít spojené i s podnikáním.

V rybářském oboru, kaprařina vás pohltila už před lety, že?

Přesně tak. Máme s kamarádem v Plzni společný malý obchod, i když teď visí hlavně na něm. Jsem rád, že se nám něco povedlo vybudovat. Snil jsem i o vlastním rybářském revíru, ale ceny byly vysoké a místa okolo Plzně nebyla ideální.

Čím vás rybářské prostředí naplňuje?

Mám to spojené s přírodou. Když jsem hrával, chodil jsem často. Vyčistil si hlavu, musím říci, že manželka byla hodně tolerantní. Mám rád klid a ticho. Nikdy jsem na chatě na Hracholuskách nechápal sousedy, když přijeli na víkend a první, co udělali, bylo pustit si naplno rádio...

Plzeň se stala vaším domovem, jak často se dostanete na rodné Slovensko?

Mám tam ještě mamku, bratra s rodinou. Ale dostanu se za nimi bohužel málo, zhruba dvakrát za rok. Je to dálka, 600 kilometrů. To je jako do Chorvatska k moři, jenže k tomu po dálnici D1...

Máte už dospělou dceru. Vanesu jste se nesnažil přivést k hokeji?

Nebylo to ve hře. Byla by výborná, má sportovní postavu, výbušnost, rychlost. Ale rozhodla se pro jinou cestu, je spíš uměleckého založení. Tancuje, zpívá a já jí v tom jen podporuji.