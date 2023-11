Honem změna! Proč zase hokejisté mají státní znak? Jinde se na něm nelpí

„Dres se mi zdá trochu retro, ale na druhou stranu zastupuje celý národ. Není to klub,“ soudí bývalý extraligový gólman Sasu Hovi.

„Víc než návrat státního znaku mě dráždí neúcta k práci na designu lví hlavy,“ navazuje grafik Karel Hejkal. „Rozumím, že se všem nemusel líbit každý detail, ale odvedla se na tom kvalitní práce. Smysluplnost tohoto kroku byla nepochybná, jenže pak vše někdo celé rozboří a rozkope? To za pět minut dovede každý.“

Oba pány oslovil iDNES.cz, v branži platí za odborníky.

Činorodý Hovi se po brankářské kariéře v Česku mimo jiné přičinil o rozjezd firmy Jersey 53 vyrábějící sportovní úbory, dodnes zastupuje značku doma ve Finsku a o dresech i trendech má dokonalý přehled.

Hejkal zase mimo jiné provedl zdařilý vizuální facelift ligových fotbalistů z Teplic a na sociální síti X pod účtem dresblog.cz pravidelně a zajímavě hodnotí sportovní dresy, loga i vizuální identity.

Proč jinde státní znak nefrčí?

Odhalení dresu se lví tlamou v červnu 2018 provázela kritika některých reprezentantů i většiny fandů. Nevole ale postupně slábla, dokud vše letos v lednu znovu nerozvířil nový šéf hokejového svazu Alois Hadamczik, který konzervativnější podobu reprezentačního kroje prosadil. „Uspokojil jsem národ,“ zdůvodnil minulý týden.

„Čím větší problémy národ má, tím víc se musí hlásit k nějaké nacionální vlně a spíš tlačí na dres státními symboly,“ uvažuje Hejkal. „Jinde přemýšlí komerčnějším způsobem a přistupují k tomu jako k byznysu, protože se ví, že hokej nelze dělat zadarmo.“

Většina hokejových velmocí nemá na dresech přímo státní znak, ale spíš originální logo odkazující k národní symbolice.

Kanaďané mají na hrudi javorový list, v němž se nachází silueta hokejisty. Švédové nastupují se třemi korunkami. Finové zase mají na prsou lva s mečem, který se příliš neliší od toho ze státního znaku.

Lví hlava vydržela na dresu české reprezentace pět let..

„Jde o logo hokejové federace a neslyšel jsem, že by si na to fanoušci stěžovali,“ přibližuje Hovi. „Obecně myslím, že národní dres by měl být v základu jednoduchý, ale v detailech propracovaný.“

Při srovnávání podle Fina jednoznačně vítězí nedávná verze českého hokejového hábitu. A při hodnocení Hovi nezapře, že jde o chlapíka od fochu. „Na dresu je velice důležitý střih, který má přiléhat k ramenům a pažím. Pokud je dobrý, zvýrazní postavu hokejisty,“ líčí.

„U starého dresu navíc byla barevně zdůrazněna oblast ramen, díky které vypadal i hráč opticky silnější. Na druhou stranu krk byl poměrně odhalený a osobně se mi po tragédii Adama Johnsona víc zamlouvá těsnější límec.“

Nový dres nemá u krku tak výrazné vykrojení, prostor vyplňuje česká vlaječka – hezká maličkost, která ovšem vedle sponzorských log tolik nevynikne. „Na obhajobu je třeba říct, že dresy pro Euro Hockey Tour tímhle vždy trpěly,“ uznává grafik Hejkal. „Někdo prostě přišel a plácl na dres státní znak. Absolutně mi ale chybí nějaký širší koncept.“

Na MS dresy, které zaujaly

Dresy českého týmu z olympijského turnaje v Pekingu.

Docela to dokládá i dění na kluzištích. Zatímco ve čtvrtek ve Växjo odbruslili Češi zápas v novém ošacení, o den dřív jejich ženské kolegyně v německém Landshutu proti Finkám ještě nastoupily v dresech se lví hlavou.

Změny se dějí spíš nahodile a nesouvisle než plánovitě. Pokud nepočítáte levné napodobeniny, oficiální dres národního týmu stále nelze zakoupit.

Navíc na přípravné zápasy, tedy veškeré akce kromě mistrovství světa a olympiády, dodává hokejové sady společnost CCM. Na květnový šampionát vyrobí české dresy firma Nike. Podle informací MF DNES na ramenou přibude svazové lví logo a celkově se vzhled dresů bude podobat těm, s nimiž národní tým odehrál loňskou olympiádu v Pekingu.

Vyšňoření Češi tehdy sklidili úspěch a The Athletic dokonce označil jejich dresy za ty nejkrásnější v dějinách mezinárodního hokeje. „Podívejte na české krasavce. Mají výrazné syté barvy a erb, díky kterému si připadám jako ve Hře o trůny,“ psal na renomovaném webu Murat Ates, jeden z tehdejších hodnotitelů.

Jak zapůsobí současné dresy? U znalců moc kladných bodů nezískaly. “Použití státního znaku je populistické řešení postavené na vadných argumentech,“ podotkne Hejkal. „A že jsme něco vyhráli v minulosti se státním znakem, vůbec neznamená, že s ním vyhrajeme něco teď.“