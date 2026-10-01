Po týdnech hádek, vyjasňování si názorů, stanovisek a vyjednávání však bude muset Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) s největší pravděpodobností ustoupit a hokejovou výpravu odvolat.
Zasáhl totiž hokejový svaz, který sice oficiálně nic přikazovat nemůže, ale v komunikaci s ČAUS dal rázně a ostře najevo, že si účast českých sportovců na turnaji s Ruskem (byť pod neutrálními barvami) absolutně nepřeje.
„Ještě to není dořešeno a čekáme na další jednání. Velice pravděpodobně se ale naše hokejové týmy univerziády nezúčastní,“ řekla v úterý pro sport.cz předsedkyně ČAUS Ivana Ertlová.
Univerzitní asociace dotovaná veřejnými penězi prostřednictvím Národní sportovní agentury (NSA), která přiznala, že část státních peněz půjde i na pokrytí nákladů na výpravu, přitom na univerziádu hokejové týmy poslat chtěla.
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Rektoři univerzit: Češi nemají hrát hokej s Ruskem. Co na to ministr sportu Šťastný?
Zúčastnit se turnaje s Rusy a případně proti nim i nastoupit neviděla jako problém a argumentovala, že pro studenty jde o vrchol kariér.
„Chápeme jejich účast především jako účast sportovců v mezinárodní univerzitní soutěži, nikoli jako reprezentaci ruského státu. Českou účast proto nepovažujeme za vyjádření politického postoje ani za podporu kroků kteréhokoli státu. Ze vzniklé situace ale nemá nikdo z nás radost,“ uvedla Ertlová začátkem září.
Jenže představa, že české studentky a čeští studenti nastoupí jako první tuzemští reprezentanti od ruské invaze na Ukrajinu v týmovém sportu proti Rusku, však na mnoha místech způsobila velkou nelibost a rozhořčení až naprosté odmítnutí takového kroku.
Na hokejovém svazu podle informací iDNES.cz proběhla sezení, na kterých se ujasňoval názor hokejových představitelů – i proto, že původně svaz pomáhal ČAUS s náborem hokejistek do týmu a někteří lidé byli účasti na univerziádě rovněž nakloněni.
Převážila ale jasná většina, která se postavila na odpor.
Ačkoliv NSA dala od problému ruce pryč a ministr sportu Boris Šťastný uvedl, že by považoval za správné, aby Rusové hráli pod neutrálním statusem, k hokejovému svazu se na odpor veřejně přidali i rektoři vysokých škol.
Redakci před časem zaslali stanovisko, že se zápasy proti Rusku „zásadně nesouhlasí“.
„Je podle nás třeba rozlišovat mezi účastí jednotlivého sportovce v individuální disciplíně pod neutrálním statusem a situací, kdy je z reprezentantů jednoho státu sestaven celý tým,“ napsalo předsednictvo České konference rektorů.
Tlakem rektorů a hokejového svazu tak byla ČAUS dotlačena k ústupu. „Jestliže hokejový svaz nedoporučí účast svým členům na univerziádě a kluby neuvolní své hráče, tak my neposkládáme nominaci, i kdybychom chtěli jet,“ říká nyní Ertlová.
Ještě se ale chystá ptát i samotných nominovaných hráčů, kteří by na univerziádu měli jet a teď čekají na zasedání rektorů a jejich oficiální stanovisko. „Když přijde důrazné doporučení, pochybuji, že by proti němu studenti šli,“ myslí si Ertlová.
Češi by tak s Ruskem v lednu hrát neměli.