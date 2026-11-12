V patnácti uhranul. Železný může bojovat o jedničku draftu NHL, zní ze zámoří

Tři góly během jedenácti minut. Tak se patnáctiletý Železný představil zámořským fanouškům a skautům v úvodním utkání proti výběru Kanada White. Češi i díky jeho hattricku otočili nepříznivý vývoj zápasu a zvítězili 6:4.
Forvard Bílých Tygrů přitom zářil i v dalších zápasech. V semifinále proti týmu Kanada Red zaznamenal gól a dvě asistence a výrazně se zasloužil o vítězství 4:3.
„Železný patří mezi předpokládané kandidáty na první desítku draftu v roce 2029. Po celý turnaj patřil k nejvýraznějším českým talentům a předváděl jedny z nejkreativnějších akcí, jaké jsme viděli,“ napsal po semifinále zámořský hokejový expert Steven Ellis na serveru Daily Faceoff.
Ještě dál zašel kanadský Sportsnet, podle kterého by mohl Železný v roce 2029 dokonce bojovat o pozici jedničky draftu NHL. Jde samozřejmě o velmi časné odhady, už samotný zájem zámořských odborníků však svědčí o mimořádném potenciálu libereckého mladíka.
Česká reprezentace nakonec v Kanadě získala stříbrné medaile. Ve finále podlehla Spojeným státům 0:3, přičemž Železný dvakrát trefil horní tyčku. Turnaj zakončil se čtyřmi góly a dvěma asistencemi ve čtyřech utkáních. V konkurenci převážně o rok starších hokejistů se navíc jako jediný Evropan dostal do All-Star týmu.
V Liberci o Železného mimořádných schopnostech věděli dávno před jeho kanadským představením. Už v září získal jako historicky první hráč Bílých Tygrů speciální výjimku, která mu umožnila přeskočit dvě mládežnické kategorie a nastupovat v patnácti letech za juniory.
|
Roste Česku generační talent? Šikovný bek je nejlepší v ročníku, připomíná Galvase
„Je to hráč s velkým hokejovým talentem a zároveň vysokou pracovní morálkou, což není úplně běžná kombinace,“ uvedl tehdy na klubovém webu sportovní ředitel Michal Birner.
Železný pochází ze Znojma a do Liberce přišel v roce 2024 z hokejové akademie v Telči. Už tehdy měl za sebou sezonu, v níž jako dvanáctiletý nasbíral v kategorii do čtrnácti let neuvěřitelných 140 bodů ve 32 utkáních, když vstřelil 65 gólů a na dalších 75 přihrál.
V minulé sezoně zaznamenal v libereckém dorostu 60 bodů v 51 utkáních včetně play off. O rok dříve dokonce v extralize devátých tříd pokořil stobodovou hranici, a to za pouhých 40 zápasů. Letos už nastupuje převážně za juniorku, tedy proti hráčům až o pět let starším.
A teď už o jeho obrovském talentu vědí i za oceánem.