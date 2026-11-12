V patnácti uhranul. Železný může bojovat o jedničku draftu NHL, zní ze zámoří

Michael Havlen
  8:18
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Liberecký útočník Dominik Železný. | foto: Bílí Tygři Liberec

Ještě mu nebylo ani šestnáct, přesto už o něm píší zámořští hokejoví experti jako o jednom z největších talentů pro draft NHL v roce 2029. Liberecký útočník Dominik Železný zazářil na prestižní World Hockey Challenge v Kanadě, kde pomohl české reprezentaci do 17 let ke stříbrným medailím. A ačkoliv byl nejmladším hráčem celého turnaje, dostal se do jeho hvězdné sestavy.

Tři góly během jedenácti minut. Tak se patnáctiletý Železný představil zámořským fanouškům a skautům v úvodním utkání proti výběru Kanada White. Češi i díky jeho hattricku otočili nepříznivý vývoj zápasu a zvítězili 6:4.

Forvard Bílých Tygrů přitom zářil i v dalších zápasech. V semifinále proti týmu Kanada Red zaznamenal gól a dvě asistence a výrazně se zasloužil o vítězství 4:3.

„Železný patří mezi předpokládané kandidáty na první desítku draftu v roce 2029. Po celý turnaj patřil k nejvýraznějším českým talentům a předváděl jedny z nejkreativnějších akcí, jaké jsme viděli,“ napsal po semifinále zámořský hokejový expert Steven Ellis na serveru Daily Faceoff.

Liberecký útočník Dominik Železný.

Ještě dál zašel kanadský Sportsnet, podle kterého by mohl Železný v roce 2029 dokonce bojovat o pozici jedničky draftu NHL. Jde samozřejmě o velmi časné odhady, už samotný zájem zámořských odborníků však svědčí o mimořádném potenciálu libereckého mladíka.

Česká reprezentace nakonec v Kanadě získala stříbrné medaile. Ve finále podlehla Spojeným státům 0:3, přičemž Železný dvakrát trefil horní tyčku. Turnaj zakončil se čtyřmi góly a dvěma asistencemi ve čtyřech utkáních. V konkurenci převážně o rok starších hokejistů se navíc jako jediný Evropan dostal do All-Star týmu.

V Liberci o Železného mimořádných schopnostech věděli dávno před jeho kanadským představením. Už v září získal jako historicky první hráč Bílých Tygrů speciální výjimku, která mu umožnila přeskočit dvě mládežnické kategorie a nastupovat v patnácti letech za juniory.

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„Je to hráč s velkým hokejovým talentem a zároveň vysokou pracovní morálkou, což není úplně běžná kombinace,“ uvedl tehdy na klubovém webu sportovní ředitel Michal Birner.

Železný pochází ze Znojma a do Liberce přišel v roce 2024 z hokejové akademie v Telči. Už tehdy měl za sebou sezonu, v níž jako dvanáctiletý nasbíral v kategorii do čtrnácti let neuvěřitelných 140 bodů ve 32 utkáních, když vstřelil 65 gólů a na dalších 75 přihrál.

V minulé sezoně zaznamenal v libereckém dorostu 60 bodů v 51 utkáních včetně play off. O rok dříve dokonce v extralize devátých tříd pokořil stobodovou hranici, a to za pouhých 40 zápasů. Letos už nastupuje převážně za juniorku, tedy proti hráčům až o pět let starším.

A teď už o jeho obrovském talentu vědí i za oceánem.

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