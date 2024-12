Hattrick? Třeba příště, culil se Kubalík. Ocenil diváky, mrzely ho přesilovky

Ač devětadvacetiletý forvard usiluje o návrat do zámoří, je vidět, že se jím nesžírá. Proti výběru Suomi nejprve díky příkladnému napadání obral váhající obránce a z brejku zakončil mezi Larmiho betony, ve druhé části pak puk umístil přesně ke vzdálenější tyči.

Dominiku, jak se hrálo?

Super! Atmosféra skvělá, zápasy v Česku jsou parádní. Jsem rád, že jsme to zvládli. Na poslední turnaji Fini proti nám hráli výborně (zvítězili 4:0). Těší mě, že jsme jim to mohli trochu vrátit. Výborný výkon.

Přetrvává v lidech zlato z mistrovství světa? V Pardubicích přišlo přes deset tisíc diváků, zase vyprodáno.

Určitě, najednou se o tom mluví, všichni se sem těšíme mnohem víc. Atmosféra okolo je úžasná, lidi to vědí a tlačí nás dopředu, což je hrozně fajn.

U gólů se asi líp trefit nešlo, co?

Ve druhém případě mi hodně pomohl jejich obránce, který stál přesně v dráze střely. Já se jen snažil co nejrychleji vypálit a myslím, že gólman toho moc neviděl. Jsem nadšený, že jsem mohl pomoct.

A první zásah, překvapili vás Finové, co to vymýšleli?

Oni si dávali trochu přednost a úplně nevěděli, že jsem až tak blízko. To se v zápase stane. Člověk tam jede s tím, že by jim to mohl aspoň vypíchnout, udělat forček, nebo puk dostat k nim do třetiny, protože jsme ho předtím odehrávali od nás z pásma a já věděl, že tam jsem tak napůl sám. Že to dopadne až takhle, na to jsem fakt nemyslel, snažil jsem se zase rychle vystřelil a padlo to tam.

Dokumentoval i tento gól rozdíl mezi oběma týmy?

Nevím, v tomto případě to spíš byla šťastná situace. Ale kdyby to první bek flákl na mantinel, nic z toho není. My jsme se u nás naopak snažili hrát jednoduše a dostávat kotouče za ně, i když byly situace, kdy nás zavřeli.

Čeští hokejisté slaví gól útočníka Dominika Kubalíka (18)

Jak cenný skalp to je proti hodně pohyblivému týmu?

Byli hrozně aktivní, bruslili, nepříjemní, člověk nemůže vypustit souboj, ale co se třeba týká bekčekingu, ten byl naprosto fantastický. Kolikrát jsme dobruslili Finy, kteří se nás snažili přečíslit, ale nebylo to tam. Měli nějaký čas u nás v pásmu, ale že by měli vyložené šance, to si úplně nemyslím. Nám to tam spadlo v nejlepší možnou chvíli. Nakonec jsme bránili dost dobře.

Myslel jste na hattrick?

Nebudu lhát, že ne. Kolikrát to i trošku zavánělo větší šancí před tou jejich bránou, ale nepovedlo se, tak třeba příště.

Souvisí váš výkon i s klubem, kde se vám daří? Pomáhá to?

Vždycky to pomůže. Když sem přijedete, nejste v žádné křeči nebo v očekávání, že se vám nevedlo. Je to o něco snazší, ale stejně když dorazíte, začínáte od nuly.

Možná jedinou kaňkou budou přesilovky?

Určitě. Je to věc, která rozhoduje zápasy, chtěli jsem si tím pomoct. Ale není to jednoduché, jsme tu pár dní, dáváme to dohromady. Než si to sedne, je to tady na krátkodobých turnajích těžké. Ale to nemění nic na tom, že příští zápas musí být přesilovky lepší.

Bude pro vás zápas se Švýcary ještě o něco víc?

Nevím, vždycky jsem to měl speciální. Už od doby, co jsem odtamtud odešel, bylo fajn nastoupit proti klukům a vidět je. Dá se říct, že budu vědět o každém v zápase něco, může to být výhoda. Ale oni zase vědí, jak hraju já. Doufám, že minimálně zopakujeme tento výkon.

Už jste koukal na mobil, jestli nepřistála nějaká nabídka ze zámoří?

(Smích) Ne, to určitě ne.

Zase pohledem nadcházejícího mistrovství světa je asi fajn se držet na širším kluzišti, že?

Tak nad tím nepřemýšlím. Jsem rád, že jsem tady, užívám si být zase v sezoně v reprezentaci a jdu den po dni.