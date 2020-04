Haškovy úvahy. Kdysi prezidentství odmítl, aktivní je od loňska

O hlasy lidí by tak usiloval třicet let od zlatého olympijského turnaje, krátce po němž mu volal sám tehdejší prezident Václav Havel, že si tedy sbalí věci a přepustí mu místo.

Na to Hašek v dobré náladě odpověděl ne, že se ještě bude věnovat hokejové kariéře.

Také v roce 2003 zněl rozhodně v rozhovoru pro MF DNES: „Mám jiné zájmy! Je legrace, co ze mě média udělají. Nerad říkám slovo nikdy, ale teď fakt ne, nenacházím v tom uspokojení.“

Před rokem se svěřil se změnou názoru.

„Dokážu si to představit,“ řekl Radiu Impuls. „Rád dělám věci, které jsou zodpovědné a nepochybuji, že funkce prezidenta je velmi zodpovědná. Z této strany bych byl výborný, uvidíme.“

Jen pár týdnů předtím vystoupil na demonstracích organizovaných Milionem chvilek pro demokracii proti premiérovi Andreji Babišovi. Politické názory často projevuje také na sociální síti Twitter, v únoru ho zaskočila nabídka předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, zda by za komunisty nechtěl usilovat o místo v Senátu.

Odmítl veřejně, stejně jako kritizuje hnutí ANO, hokejového útočníka Jaromíra Jágra za cestu do Číny s prezidentem Milošem Zemanem nebo svého brankářského kolegu z Nagana Milana Hniličku, kterého Babiš pověřil šéfováním nové Národní sportovní agentury.

„Pořád ho obdivuju, i když se politicky rozcházíme,“ reagoval Hnilička na iDNES.cz. „On ale moc dobře ví, že jsem šel do politiky s čistě sportovní motivací. Nezažil si ten „druhý břeh“, kdy se nestarají o vás, ale vy o někoho. Protože když chcete s něčím pohnout a potřebujete peníze na trenéry, musí vám peníze na sport odsouhlasit Poslanecká sněmovna. To jsou návaznosti, které vám dojdou, až když se do toho pustíte.“

„Je to můj spoluhráč, kamarád. Vím, že dělá pro sport, líbí se mu, že má funkci, nebere za to asi ani špatné peníze. Mít sedm miliard na dotace a rozhodnout, kam to pustí, je moc, která mu vyhovuje,“ komentoval Hašek Hniličku v týdnu pro isport.cz.

A dodal: „S Jágrem to je skoro horší. Ta výprava do Číny, spojení s Babišem. To jsou pro mě nepřijatelné věci. I když jsme spolu nikdy nechodili na pivo, obdivuju ho za to, co v hokeji dokázal. Ale jeho politické postoje mě mrzí. Mně by bylo jedno, kdyby podporoval sociální demokracii, ODS, TOPku, Piráty. Ale Zemana? Předtím Babiše? To není nic pro mě.“

Vlastní politické ambice oživil Hašek tento týden. „Uvažuju o tom, zajímá mě to a cítím, že bych to chtěl,“ odpověděl TV Nova o prezidentství.

Pro isport.cz dodal, že vyhlíží volby v roce 2028: „Umím přesvědčit lidi, dokážu být lídr, vzor. A potom podle mě prosazuju nejlepší hodnoty. Pokud bych chtěl uspět, je jasné, že tak dva tři roky předtím bych musel být v politice aktivní.“

Ale kde? Sezení v parlamentu mu není po chuti: „Já bych se tam zbláznil!“ smál se loni pro Reflex. „Stoprocentně bych ale svým charismatem dokázal oslovit i část voličů hnutí ANO.“

Až v dalších letech se ukáže, jak reálné Haškovy politické ambice a možnosti jsou.