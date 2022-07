Jsem nejlepší gólman na hrách, směje se Frodl na americké „dovolené“

Zatímco jeho kolega s ostatními spoluhráči před startem tréninků na ledě zamířil ještě na jednu dovolenou, Frodl reprezentuje Českou republiku v inline hokeji na právě probíhajících Světových hrách v americkém Birminghamu.

„Tím, že to vycházelo do našeho volna mezi koncem letní přípravy a nástupem na led, tak se to hodilo. V Dynamu s tím neměl nikdo problém a já moc děkuji,“ vzkázal Frodl v rozhovoru pro klubový web.

Češi na turnaji už porazili Lotyško 5:1 a Švýcarsko 16:1, s Itálií prohráli 2:3. Tým okolo Dominika Frodla má jasné ambice, obhajuje prvenství z minulých Světových her v roce 2017.

„Jakákoliv pozice bez medaile bude neúspěch. Máme nejvyšší ambice, ale i inline hokej se vyrovnává, takže uvidíme, s čím přijedou ostatní týmy,“ přemítal Frodl.

Na světové hry se těšil ještě z jednoho důvodu. Poprvé mohl odcestovat za „velkou louži“.

„Chtěl jsem se tam podívat. Je to pro mě splněný sen, sice toho moc neuvidím, ale i když člověk jen projíždí na halu, tak vnímá nějaká specifika Ameriky,“ uvažoval Frodl jenž s inlinovou reprezentací v minulosti získal na světových akcích všechny tři cenné kovy. Ten poslední (stříbrný) na šampionátu 2019 v Barceloně.

„To byl neskutečný turnaj s halou přímo na pláži. Ale taky dost šílený, v hale bylo přes třicet stupňů, koukali na nás lidé bez trička a my byli v plné výstroji,“ vzpomínal Frodl.

V tuzemské nejvyšší soutěži v inline hokeji chytá za IHC Roller Storm Praha, byť letos stihl jen dva soutěžní zápasy a krátký turnaj.

„Jsem asi nejlepší gólman, co na Světových hrách je, protože jsem v extralize dostal v jednom utkání jedenáct a v druhém devět gólů. Letěl jsem tedy do Ameriky s průměrem deset gólů na zápas,“ smál se Frodl.

Turnaj na Světových hrách vrcholí v úterý ve 22:45 SEČ zápasem o zlato, pak si ještě šestadvacetiletý gólman trochu volna přece jen užije.

„Bude nám zbývat ještě čtrnáct dní dovolené, budu se muset věnovat přítelkyni a malé dcerce. Amerika pro mě ale byla lákavá, naštěstí mě holky na deset dní pustily,“ byl rád Frodl.