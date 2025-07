dahu Dan Hübsch Autor:

13:05

V KHL se zkraje září pustí do čtvrté sezony v řadě. A do čtvrté sezony od rozpoutání války na Ukrajině, kterou hokejová soutěž propaguje. Pro všechny české hráče, co v Rusku působí, tak platí zákaz reprezentovat v českém národním týmu, včetně kazaňského kapitána Dmitrije Jaškina. Ten regule zná, přesto v případě jakékoli změny hned hlásí: „Osobně jsem vždy připraven.“ Blíží se totiž únorová olympiáda v Miláně.