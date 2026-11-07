Derby juniorů ukončil hrozivý moment. Slováka z Pardubic trefila do krku brusle

„Díky jeho uvědomělé reakci a rychlému zásahu zdravotního personálu i členů reprezentace byl hráč převezený do nemocnice. Aktuálně je stabilizovaný a mimo ohrožení života,“ hlásil slovenský hokejový svaz na oficiálním webu.
K hrozivému momentu došlo v patnácté minutě zápasu juniorského Turnaje pěti ve švédském Nyköpingu.
Češi v tu chvíli vedli 1:0 po brzké přesilovkové trefě, kterou ve druhé minutě obstaral Matěj Pekař. O výsledek ale nakonec vůbec nešlo.
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Na vhazování v obranném pásmu Slovenska se proti Válkovi postavil Viktor Šámal. Buly prohrál, následně navíc přes klečícího protivníka přepadl tak nešťastně, že jej patou brusle trefil přímo do krku.
Sedmnáctiletý talent odjel rychle na střídačku, kde o něj okamžitě začali pečovat zdravotníci.
Rozhodčí posléze poslali obě mužstva do kabin. Utkání nejprve přerušili, s odstupem několika minut pak hlasatel divákům v aréně ohlásil, že se derby nedohraje.
„Vzhledem k obrovskému šoku pro všechny, vážnosti situace a zdraví hráče, které je vždy na prvním místě, se oba týmy dohodly na předčasném ukončení,“ informoval slovenský svaz.
Válek od minulé sezony působí v Pardubicích. Před rokem v říjnu si ještě coby šestnáctiletý odkroutil premiéru v dospělé extralize, v aktuálním ročníku odehrál v dresu úřadujících šampionů sedm zápasů.
Češi zatím ve Švédsku podlehli Švýcarsku 2:4 a porazili Finsko 4:1, v neděli se střetnou s domácím výběrem. Slováci drželi před sobotním derby bilanci jednoho vítězství a dvou proher.