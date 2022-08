„Kluk v tom vyrůstal odmalička. Mohl chodit do kabiny NHL, v pěti začal bruslit,“ vypráví olympijský vítěz z Nagana Jaroslav Špaček. „Zkoušel ještě golf nebo tenis, ale hokej ho už nepustil.“

David Špaček to už jako táta dotáhl do reprezentace. Na mistrovství světa do 20 let v Edmontonu ho se spoluhráči ve čtvrtek nad ránem čeká čtvrtfinále proti USA.