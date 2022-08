Zdravý, vysmátý a odhodlaný. Pojďme to rozjet, bavil Pastrňák na Zlaté hokejce

„No co je? Pojďme to rozjet, ne?“ vybízel po vyhlášení svého druhého místa moderátorku Danielu Písařovicovou, ačkoli ještě ani nepřednesl děkovnou řeč.

Až poté rozesmíval zaplněný sál, když se rozhovor stočil k jeho nové vizáži. Tvář opustily vousy na bradě, zůstal pouze knírek. „Úplně bych nechtěl rozpitvávat, jak jsem se k tomu dostal, ještě když je před desátou a dívají se děti.“

„Už je po desáté,“ reagovala Písařovicová. „Fakt? No tak... Prostě jsem se ožral a oholil to,“ vyhrkl Pastrňák.

„Na pódiu se vždycky dostanu do laufu,“ vysvětloval později před novináři s tím, že před dvěma lety dokonce nebylo daleko od toho, aby Zlatou hokejku sám moderoval. „Ale nedotáhlo se to. Vždycky říkám, že je to blbost, ale před lidmi na pódiu potom povídám „Hm, proč ne?“. Každopádně, kdyby to nebylo o hokeji, klidně bych si troufl,“ směle dodal.

Před novou sezonou neskrývá velkou pohodu. I přes nejistou budoucnost v Bostonu, kde mu za rok vyprší kontrakt.

„Chci se soustředit hlavně na přípravu. Po dlouhé době zažívám první léto, kdy jsem úplně zdravý a můžu na sobě bez nějakých starostí pořádně zamakat, což se mi poslední tři roky úplně nedařilo... Smlouvu teď neřeším, moc času nebylo a Boston měl další podpisy, které chtěl udělat.“

V týmu se opět potká s parťákem Davidem Krejčím, s kterým na světovém šampionátu vybojoval bronz. Navíc se Bruins povedlo udržet dalšího klíčového centra Patrice Bergerona.

David Pastrňák, David Krejčí a Roman Červenka (zleva) slaví v české kabině s bronzem.

„Krejča se vrací a jak jsem ho viděl na nároďáku, tak je pořád stejný hráč. Umí do toho šlápnout a moc se na spolupráci s ním těším. To samé platí i pro Bergerona... Oni dva s Marchandem vyhráli pohár, došli s námi do finále. Jsou to dva nejlepší centři, kteří tam působí deset až patnáct let.“

Vše nasvědčuje tomu, že tým z Massachusetts čeká pověstný Last Dance. Poslední pokus o útok na Stanley Cup před generační obměnou.

„Asi jo, ale nevím, jaké má Boston plány do budoucna. Soustředíme se jen na naši sezonu,“ podotýká šestadvacetiletý křídelník, který na nejvýznamnější hokejovou trofej stále čeká.

„Čas letí, přichází moje devátá sezona v NHL a blízko jsem byl jen jednou,“ připomíná finále proti St. Louis z před tří let, které rozhodoval až sedmý zápas. „Teď jsme v play off chytili velmi kvalitní tým (Carolinu) a přestože jsme v základní části udělali 100 bodů, bohužel jsme na ně nestačili. Konkurence je veliká,“ uznává.

Před odletem za moře se v Česku mj. zúčastní charitativní hokejová exhibice, v níž se střetnou týmy Jakuba Voráčka a Martina Nečase.

„Program mám teď nabitý, ale vždycky pomáháme, když můžeme. Pro nás je to maličkost, a i když nás to stojí nějaký čas, tak dvěma třemi hodinami pomůžeme strašně moc lidem,“ uvědomuje si rodák z Havířova.

Díky vítězství jeho kamaráda z Frýdku-Místku Paláta mimochodem zůstává Zlatá hokejka ve Slezsku.

„Morava vládne českému hokeji!“ směje se Pastrňák. „Snad to tak bude i nadále.“