Překvapivě jsem se cítil dobře. Pastrňák už zase střílel góly, zranění je snad pryč

V něm se svým týmem nestačil na výběr Jakuba Voráčka 5:8, sám přitom vstřelil dva góly. „Hrál jsem naplno. Nechtěli jsme prohrát, uteklo nám to ve druhé třetině, kdy nám dali čtyři góly v řadě. Měli jsme asi prohodit lajny, nehráli jsme dobře. Zaslouženě vyhráli,“ hodnotil.

Jak jste si celou akci jinak užil?

Moc, hlavně zápas, byl super. Překvapivě jsem se cítil dobře, což mi udělalo radost. Tělo bylo lepší, než jsem očekával. Jinak celá akce super, neskutečná organizace, všem moc děkujeme. I fanouškům, kteří nás přišli podpořit a pomoct dobré věci.

Musel jste se na exhibici nějak speciálně připravovat?

Nene, nijak. Jen na vybírání hráčů do týmu, pak už jsem pouze vyhlížel zápas.

David Pastrňák během Zápasu hvězd

Po mistrovství jste ohlásil lehčí zdravotní problémy, ty jsou tedy pryč?

Sám jsem byl překvapený, jak jsem se cítil dobře. Snad to tak vydrží a nebylo to jenom štěstí.

Co jste říkal na výkony jednotlivých hráčů?

Měli jsme obrovskou smůlu, z našich původních šesti aktivních hráčů tři nenastoupili kvůli zranění. Takže jsme měli trošku oslabený tým, čímž se ale nechci vymlouvat.

Na obou stranách viděli fanoušci hattrick. U vás ho vstřelil Ondřej Beránek, na druhé Jiří Tlustý.

Tlusťoch na těchto akcích vždycky hraje neskutečně. Přijde mi, že by hokej klidně mohl ještě hrát. Bery dal tři góly zase u nás, tady je to dobrý výběr hráče (smích).

V závěru jste se snažili vyrovnat, kdežto při finále mistrovství světa jste naopak museli těsný náskok bránit. Vzpomněl jste si při utkání na šampionát?

Když jsem seděl na střídačce a koukal na atmosféru okolo, jak Libor Bouček komentoval, organizátoři byli stejní jako při mistrovství a DJ pouštěl super muziku, moc jsem si to užíval.

Vybrali jste přes dva miliony korun.

Nádhera, proto tyto akce organizujeme. Děkuju jak klukům, kteří dorazili hrát, tak také fanouškům, kteří si zakoupili lístky. Na to jsme moc pyšní.

Nalákat tolik hokejových fanoušků (12 109) v srpnu do haly se nepovede každému.

Jsme moc rádi. Myslím, že jsme to po mistrovství dobře načasovali a mohli jsme ještě jednou zavzpomínat. Velké dík patří fanouškům, zaprvé podpořili dobrou věc a zadruhé doufám, že si zápas užili. Spoustu kluků už bude odlétat do Ameriky, takhle nás mohli naposledy vidět.

David Pastrňák (vlevo) a Jakub Voráček při slavnostním buly před Zápasem hvězd v O2 aréně.

Nechyběl vám Pavel Zacha, na kterého jste poslední měsíce zvyklý?

Pavlík žije většinu času v Americe, takže samozřejmě od něj neočekáváme, že sem přiletí. Ale už se na něj do Bostonu moc těším, snad má povedené léto. Za chvíli začne nová sezona, tedy nová šance bojovat o pohár.

Před zápasem jste minutou ticha uctili památku tragicky zesnulého Johnnyho Gaudreaua. Jak na něj vzpomínáte?

Je to hrozně smutné, vyjadřuji upřímnou soustrast celé jeho rodině. Říkali jsme, že by vzpomínka měla proběhnout. Johnny byl úžasný, měl jsem to štěstí ho dost dobře poznat s celou jeho rodinou na Utkání hvězd. Je mi to strašně líto, padly také nějaké slzičky. Hokej zažil velice smutnou zprávu. Přišli jsme o neskutečného hráče a fakt skvělého kluka a bráchu s dobrým srdcem.