Americký výprask a sbohem. Boston upletl plán, Pastrňáka loučení s juniory zabolelo

Přesně před deseti lety odehrál hokejový fenomén poslední zápas v juniorské kategorii. V dobrém na něj nevzpomíná, rychle se proměnil ve frustrující a mimořádně trpkou záležitost.
Helsinky. Čtvrtfinále mistrovství světa. Česko - Spojené státy americké 0:7.
„Smutný konec... Takhle jsem si loučení vůbec nepředstavoval,“ hlesl Pastrňák sklesle po potupné porážce. Zakusit ji přitom vůbec nemusel, původně neměl na turnaji startovat.
Opaření Češi jen marně sledovali, jak kolem nich bruslí rychlejší, šikovnější a sebevědomější protivníci. Debakl 0:7 byl tvrdý, ale zasloužený. A pro největší hvězdu z řad poražených tuze hořký.