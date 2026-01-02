Americký výprask a sbohem. Boston upletl plán, Pastrňáka loučení s juniory zabolelo

Premium

Fotogalerie 120

David Pastrňák cloní před brankou v utkání juniorského MS proti Slovensku. | foto: CTK / AP / Heikki Saukkomaa ČTK

Vojtěch Tůma
  12:00
Vlasy měl kratší, tvář méně zarostlou. Na zádech devítku místo čísla 88, které k němu už neodmyslitelně patří. Ještě nebyl hokejovou superstar, zatím jen vycházejícím talentem. Ale už tehdy si s pukem náramně rozuměl! A když mezi české fanoušky doputovala zpráva o jeho účasti na šampionátu dvacetiletých, přišla stejná reakce jako tolikrát poté: Šance na úspěch rostou, máme Davida Pastrňáka!

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Přesně před deseti lety odehrál hokejový fenomén poslední zápas v juniorské kategorii. V dobrém na něj nevzpomíná, rychle se proměnil ve frustrující a mimořádně trpkou záležitost.

Helsinky. Čtvrtfinále mistrovství světa. Česko - Spojené státy americké 0:7.

„Smutný konec... Takhle jsem si loučení vůbec nepředstavoval,“ hlesl Pastrňák sklesle po potupné porážce. Zakusit ji přitom vůbec nemusel, původně neměl na turnaji startovat.

Opaření Češi jen marně sledovali, jak kolem nich bruslí rychlejší, šikovnější a sebevědomější protivníci. Debakl 0:7 byl tvrdý, ale zasloužený. A pro největší hvězdu z řad poražených tuze hořký.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. TřinecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Vítkovice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.49
  • 4.19
  • 2.38
Litvínov vs. PlzeňHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.41
  • 4.10
  • 2.49
Ml. Boleslav vs. Č. BudějoviceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.15
  • 4.19
  • 2.80
Olomouc vs. LiberecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Olomouc vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 2.49
  • 4.19
  • 2.38
K. Vary vs. PardubiceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:K. Vary vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 2.87
  • 4.25
  • 2.10
Kometa vs. KladnoHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Kometa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 1.65
  • 4.60
  • 4.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Americký výprask a sbohem. Boston upletl plán, Pastrňáka loučení s juniory zabolelo

Premium
David Pastrňák cloní před brankou v utkání juniorského MS proti Slovensku.

Vlasy měl kratší, tvář méně zarostlou. Na zádech devítku místo čísla 88, které k němu už neodmyslitelně patří. Ještě nebyl hokejovou superstar, zatím jen vycházejícím talentem. Ale už tehdy si s...

2. ledna 2026

Augusta sepsul hráče po tréninku: Nebyli nastavení hlavami, spoléhají na šikovnost

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Chystají se na klíčové střetnutí, jež tradičně rozhodne o úspěchu, či neúspěchu. Jenže ani v takových chvílích nemusí být přístup hráčů ideální. Před čtvrtfinálovým soubojem se Švýcarskem na...

2. ledna 2026

Vejmelka ovládl souboj českých gólmanů, Rittich po pátém gólu střídal

Karel Vejmelka z Utah Mammoth sleduje, jak kolem něj letí puk v utkání s NY...

Konfrontace dvou českých gólmanů ve čtvrtečním programu hokejové NHL vyzněla jednoznačně pro Karla Vejmelku. Jednička Utahu pochytala 20 střel a pomohla k triumfu 7:2 na ledě NY Islanders, za které...

1. ledna 2026  23:47,  aktualizováno  2. 1. 8:39

Rostou Česku obránci pro NHL? Mladíci slyší chválu: Jiříček hraje jako číslo jedna

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

S ohledem na dlouhodobě mizerný stav českých obránců je pohled na juniorskou reprezentaci na šampionátu hokejistů do dvaceti let v Minnesotě příjemně svěží a radostný. Často máte pocit, že jejich...

1. ledna 2026  18:33

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

1. ledna 2026  8:13,  aktualizováno  14:32

Najman se vrací z Olomouce zpět do Sparty, opačným směrem míří Vitouch

Ondřej Najman na lavičce.

Hokejový útočník Ondřej Najman se vrací z Olomouce do Sparty. Sedmadvacetiletý hráč zamířil před sezonou na Hanou na hostování, které ale Pražané předčasně ukončili. Místo Najmana do Olomouce míří...

1. ledna 2026  12:31

Pastrňák se v historickém pořadí českých střelců v NHL dotáhl na druhého Eliáše

David Pastrňák z Boston Bruins před zápasem

Hokejový kanonýr David Pastrňák z Bostonu se v historické tabulce českých střelců v NHL dotáhl na druhého Patrika Eliáše. Devětadvacetiletý odchovanec Havířova si díky dvěma trefám na Silvestra v...

1. ledna 2026  10:49

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

1. ledna 2026  10:27

Nominace na ZOH 2026: Kanada představila hvězdy pro Milán, kdy tým oznámí Češi?

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

1. ledna 2026  10:01

A zase rozpaky. Kouč juniorů Augusta trnul: Někdy už je toho moc, tým má dvě tváře

Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

Česká dvacítka si na světovém šampionátu rozhodně nevede špatně. Základní skupinu zakončila s třemi výhrami. Avšak vedle nich také třemi vystoupeními, kterým k ideálu něco scházelo. Proti Lotyšsku i...

1. ledna 2026  9:02

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pastrňák třemi body řádil proti McDavidovi, další Češi asistovali

O puk se přetlačují David Pastrňák z Bostonu a Ryan Nugent-Hopkins (vlevo) z...

V silvestrovském programu hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Nejvíce vynikl tříbodový David Pastrňák (2+1), jenž režíroval triumf Bostonu 6:2 na ledě Edmontonu. Jednu přihrávku měli v dalších...

1. ledna 2026,  aktualizováno  8:45

Švýcarští junioři udolali Slováky, z prvních míst postupují Švédsko a Kanada

Švýcarský junior Jamiro Reber (vlevo) u puku, následuje ho Tobias Tomík ze...

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali v posledním čtvrtém utkání ve skupině A v St. Paulu třetí porážku, když podlehli Švýcarům 2:3. Slováci tedy půjdou do čtvrtfinále...

1. ledna 2026  8:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.