Pastrňáka si dobíral Jágr: Dozadu nejezdí, musel bych to odšlapat já

Výběr českých hvězd, v němž kromě Jágra s Pastrňákem byl i Jakub Voráček, Petr Mrázek nebo Radko Gudas, porazil soubor bývalých znojemských hokejistů 5:3

A Pastrňáka byl stejně jako v NHL plný led.

Dal gól, vymýšlel kličky a efektní přihrávky. Mezi třetinami se útočník Bostonu hlásil do doprovodných soutěží. Nejprve na napěchovaném znojemském zimáku jel samostatný nájezd, v další pauze se zapojil do taškařice, kdy v hokejovém mundúru střílel s dalšími vybranými hokejisty z voleje fotbalové míče, které se k jeho bruslím odrážely od trampolíny.

„Soustředil jsem se, abych nehodil záda,“ líčil rozverně a hned plánoval: „Musím dát dohromady nějakou skupinku a chci si to vyzkoušet i v kopačkách.“

To je celý on.

Hravost, bezstarostnost, enormní elán do jakéhokoliv sportu. To jsou vlastnosti, díky kterým se 23letý klučina stal současným vládcem českých kluzišť, který třikrát po sobě ovládl Zlatou hokejku. Ve Znojmě na něm byla patrná chuť do hokeje, kterou po smolném konci sezony v sedmém finále Stanley Cupu, těžko hledal.

„Nepřebolelo to. Pořád to bude bolet,“ vytratil se ve čtvrtek na moment z jeho tváře úsměv a prohodil: „Další otázku!“

A těch bylo. Pastrňák vykládal, jak si poprvé - byť jen exhibičně - střihl zápas s nestárnoucím Jágrem v jednom týmu. „Neskutečný! Pořád je u něj se na co koukat, pořád se od něj dá učit. Je to hrající legenda,“ chrlil Pastrňák superlativy o čtvrtečním spoluhráči, který je o několik generací starší.

Když ale pokračovalo povídání o tom, zda Pastrňák sledoval báječnou jarní jízdu Jágrova Kladna až do extraligy, bezelstně vypálil: „To ne! Jakmile Havířov vypadl, první liga pro mě skončila.“

Víno, Španělsko. A vzhůru za oceán

Zatímco Jágr po rozpáleném čtvrtku plánoval, jak doma stoupne na váhu a zjistí, kolik zhubl, Pastrňák se vedru v přípravě snaží vyhýbat. „Třeba dnes jsem trénoval v šest ráno,“ přiblížilo eso Bruins. „Je to dobré, zároveň je to kardio. Zpotím se a mám dobrý pocit.“

Po exhibici, kterou na jihu Moravy uspořádali bývalí ligoví fotbalisté Petr Švancara s Luďkem Zelenkou, nejproduktivnější Čech uplynulé sezony NHL přikývl, že se těší na skleničku. „A v neděli odjíždím na dovolenou do Španělska. Budu tam s rodinou i trenérem, takže budu trénovat. Potom budu doma v Česku, užiju si doma pár týdnů někdy na začátku září odletím,“ plánoval.

A v NHL se česká hvězda zase pokusí o něco přiblížit stěží překonatelným metám, které před ním vytyčil Jágr.